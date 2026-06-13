Un singur ciclon devastator a ucis 7% din populația totală a urangutanilor Tapanuli: „Este extrem de îngrijorător”

Urangutanii Tapanuli (Pongo tapanuliensis) trăiesc în pădurea Batang Toru din nordul Sumatrei, Indonezia. Foto: Profimedia Images

Un singur ciclon, alimentat de schimbările climatice, a ucis în doar patru zile 7% dintre urangutanii Tapanuli, o specie în pericol de dispariţie. Aceștia au murit prin înec, sufocare în urma alunecărilor de teren sau din cauza impactului cu copaci prăbușiți, potrivit studiului publicat în revista Current Biology, relatează Live Science.

Schimbările climatice induse de activitatea umană au sporit cel mai probabil intensitatea şi frecvenţa precipitaţiilor extreme din regiunea Strâmtorii Malacca, ceea ce a pus habitatul urangutanilor la un risc ridicat, se spune în studiu, potrivit Agerpres.

Studiul arată că „fenomenele meteo provocate de schimbările climatice reprezintă o amenințare imediată și catastrofală pentru cei mai rari dintre marile primate ale lumii”, au scris cercetătorii.

Un ciclon rar și puternic

Urangutanii Tapanuli (Pongo tapanuliensis) trăiesc în pădurea Batang Toru din nordul Sumatrei, Indonezia. Apropiați de extincție din cauza distrugerii habitatului, întreaga specie număra 767 de indivizi în 2019, dintre care 581 trăiau în sectorul vestic al pădurii. Apoi a sosit ciclonul Senyar.

Pe parcursul a patru zile din noiembrie 2025, acest ciclon tropical rar și puternic a provocat ploi extreme și alunecări de teren catastrofale în regiunea vestică a pădurii, ucigând aproximativ 58 de urangutani Tapanuli.

Erik Meijaard de la Borneo Futures, autorul principal al studiului, a precizat că ploaia torenţială a îmbibat atât de mult solul, încât porţiuni masive din pădurea primară s-au prăbuşit în urma alunecărilor de teren rapide.



„Dacă un urangutan este surprins... când cade ceva la viteză mare, şansele de supravieţuire sunt minime, aşa că este cu adevărat o problemă.



Acest nivel de pierderi este substanţial pentru o specie cu o populaţie atât de mică.

Atunci când se adaugă şi alte presiuni precum degradarea habitatului şi conflictul om-viaţă sălbatică, sporeşte şi mai mult nevoia de implementare şi de a asigura resurse adecvate pentru un plan de acţiune coordonat vizând această specie”, a adăugat Meijaard.

Pierderea reprezintă 11% din urangutanii din sectorul vestic și aproximativ 7% din întreaga specie.

„Este extrem de îngrijorător pentru viitorul acestei maimuțe”, a declarat coautorul studiului, Serge Wich, profesor de biologie a primatelor la Universitatea Liverpool John Moores din Marea Britanie, pentru The Guardian.

Urangutanii Tapanuli au fost clasificați ca specie distinctă abia în 2017, separată de rudele lor borneene (P. pygmaeus) și sumatrane (P. abelii), devenind astfel cea mai recent identificată și mai rară specie de mare maimuță.

Urangutanii sunt deosebit de vulnerabili la șocuri de mediu din cauza ritmului lent de reproducere; au un interval de aproximativ 6 până la 9 ani între nașterile de pui. De asemenea, depind în mare măsură de acoperirea forestieră pentru supraviețuire.

În noua analiză, cercetătorii au combinat imagini satelitare pre și post-ciclon cu estimări ale densității populației de urangutani pentru a evalua impactul inundațiilor și alunecărilor de teren asupra speciei.

O pierdere de habitat catastrofală

Înainte de ciclon, 99,3% din sectorul vestic al pădurii Batang Toru era acoperit de vegetație. După furtună, au căzut 556 mm de ploaie în patru zile, ceea ce a dus la alunecări de teren pe 8.303 hectare de habitat al urangutanilor Tapanuli. Cercetătorii au identificat peste 50.000 de „urme” ale distrugerii habitatului cauzate de alunecările de teren în peisajul forestier.

Această pierdere de habitat a fost catastrofală pentru urangutani.

„Având în vedere densitatea ridicată (>50.000) a alunecărilor bruște de teren pe versanți abrupți, care au provocat prăbușirea coronamentului și fluxuri de resturi în rețelele de drenaj, și oportunitatea limitată de evacuare prin copaci în timpul prăbușirilor rapide ale versanților, considerăm că mortalitatea prin îngropare, traumă sau înec ulterior este foarte probabilă”, au scris autorii studiului.

Efectele pe termen lung ale distrugerii solului vor afecta, de asemenea, hrana urangutanilor rămași, au adăugat cercetătorii. Cum solul conține rețele dense de fungi care ajută plantele, va fi nevoie de timp pentru ca fructele și frunzele de care depind urangutanii să reapară.

World Weather Attribution, un grup de cercetare care studiază fenomenele meteo extreme, a constatat că ciclonul Senyar a fost intensificat de o combinație între schimbările climatice provocate de om, o oscilație oceanică numită Dipolul Oceanului Indian negativ și La Niña, faza mai rece a ciclului climatic El Niño–Oscilația Sudică.

El Niño va amplifica sezonul cicloanelor din Pacific

Schimbările climatice sunt așteptate să crească frecvența și intensitatea ploilor abundente la nivel global, inclusiv în Indonezia.

Iar acum că El Niño este oficial prezent, acest fenomen climatic va face probabil sezonul cicloanelor din Pacific mai puternic. Această perioadă El Niño este prognozată să „se numere printre cele mai mari evenimente El Niño din înregistrările istorice care merg înapoi până în 1950”, au scris oficialii NOAA într-o actualizare din 11 iunie.

„Condițiile El Niño vor turna combustibil pe focul unei lumi care se încălzește”, a declarat secretarul general al ONU, António Guterres, într-o declarație video din 2 iunie. „Lumea trebuie să trateze acest lucru ca pe un avertisment climatic urgent.”