Noi dovezi NASA indică un Super El Niño. România, pe harta fenomenelor meteo extreme cu furtuni și valuri de căldură

3 minute de citit Publicat la 10:00 12 Iun 2026 Modificat la 10:00 12 Iun 2026

El Niño a început oficial și ar putea fi cel mai puternic din istorie. Foto: Getty Images

Cele mai recente date arată apariția rapidă a unui semnal puternic de Super El Niño în Pacificul tropical. Analizele satelitare ale NASA detectează deja o anomalie majoră a nivelului mării în zona tropicală a Pacificului, unde apa caldă din adâncime urcă și se extinde pe măsură ce fenomenul se intensifică, potrivit Sever Weather.

Acest semnal oceanic este susținut de un val Kelvin masiv aflat sub suprafață, de o creștere accentuată a temperaturilor din regiunile ENSO și de prognoze pe termen lung care indică acum o posibilă evoluție spre un Super El Niño rar, spre sfârșitul anului 2026 și începutul lui 2027.

Cele mai noi analize și date de prognoză confirmă acum că El Niño va fi un factor major de influență asupra vremii globale în 2026/2027. Această fază oceanică poate provoca perturbări semnificative ale sistemului climatic global.

Pe lângă temperaturile oceanice, fiecare fază generează și modificări ale presiunii atmosferice și ale precipitațiilor în zona tropicală, ceea ce influențează circulația globală a aerului și vremea la scară largă.

Mișcarea ascendentă și descendentă a aerului în tropice formează așa-numita Celulă Walker, foarte sensibilă la evenimente ENSO puternice.

Scăderea presiunii în Pacific

Fiecare El Niño determină o scădere a presiunii în Pacificul tropical central și estic și o zonă de presiune ridicată în vestul Pacificului. Acest lucru influențează regimul de precipitații tropicale și se propagă către latitudinile medii, afectând vremea la nivel global.

Datele actuale indică posibilitatea unui Super El Niño în perioada 2026/2027. Astfel de evenimente sunt rare, având loc aproximativ o dată la un deceniu sau chiar mai rar.

Un Super El Niño acționează ca o „supapă de eliberare a presiunii” pentru energia și apa caldă acumulate în Pacific, generând impacturi globale semnificative, mai ales în sezonul rece din America de Nord.

Analiza graficelor de anomalii arată o creștere rapidă a temperaturilor în regiunile ENSO începând din martie, accelerată din aprilie. Pragul oficial pentru un El Niño este de +0,5°C, menținut pe o perioadă sezonieră.

Analiza oceanică arată că regiunile ENSO sunt deja dominate de anomalii pozitive de temperatură, semnal care indică o tranziție rapidă spre un El Niño în dezvoltare.

Evoluția ultimelor șase luni arată o schimbare importantă de la o fază slabă de La Niña la începutul iernii trecute către o încălzire semnificativă a Pacificului tropical, determinată de un val Kelvin puternic provenit din adâncimea oceanului.

Anomaliile de temperatură din subsolul oceanului (până la 270 m adâncime) evidențiază clar acest val Kelvin și arată că situația este comparabilă cu episoadele Super El Niño anterioare, cu valori chiar mai ridicate în unele zone vestice.

Acest lucru sugerează că aportul de apă caldă din vest încă este activ, ceea ce indică posibilitatea continuării intensificării valului Kelvin.

Aceste valuri Kelvin sunt generate de rafale de vânt din vest sau de slăbirea vânturilor alizee, împingând apa caldă spre est, unde aceasta ajunge la suprafață. Este un exemplu clar de interacțiune atmosferă–ocean.

Semnalul detectat de NASA

Pe măsură ce un val Kelvin puternic ajunge la suprafață, acesta determină creșterea nivelului mării, fenomen deja observat de NASA în Pacific.

NASA detectează un semnal major de avertizare privind creșterea nivelului mării în Pacific

În timpul fazei de dezvoltare a unui El Niño, slăbirea vânturilor alizee permite unui val Kelvin masiv să se deplaseze spre est de-a lungul ecuatorului. Acest proces duce la creșterea nivelului mării în Pacificul central și estic cu peste 25 cm (10 inch) peste normal, spre finalul toamnei, pe măsură ce apa caldă se acumulează și se extinde.

Analizele recente ale NASA/JPL, bazate pe datele satelitului Sentinel-6, arată o bandă extinsă de creștere anormală a nivelului mării de-a lungul ecuatorului, corelată cu încălzirea apelor subterane și vânturile din vest.

Compararea cu conținutul de căldură oceanică indică acumulări semnificative de apă caldă până la adâncimi de aproximativ 300 m, confirmând semnalul specific unui El Niño.

Datele altimetrice de înaltă rezoluție confirmă aceste observații și arată creșteri ale nivelului mării de peste 25 cm în anumite zone, sugerând dezvoltarea unui El Niño puternic.

Creșterea rapidă a nivelului mării în Pacificul central și estic indică deplasarea unei mase uriașe de energie termică oceanică, ceea ce poate destabiliza atmosfera globală și modifica circulația jet stream-ului cu săptămâni sau luni înainte.

În Europa, inclusiv în România, se constată deja temperaturi peste normal. Acest lucru este determinat de fluxul cald din sud-vest din zona de joasă presiune spre nord-vest. Per total, modelele de presiune și temperatură încep să semene mai mult cu modelul așteptat Super El Niño.

Această poziționare a zonelor de joasă presiune aduce, de asemenea, umiditate din vest și sud-vest, contribuind la creșterea precipitațiilor pe o mare parte a continentului.

FOTO: Sever Weather