O destinație europeană de top declară război turismului de masă: Cazările și accesul autocarelor vor fi limitate

Administrația locală susține că orașul croat începe să recâștige echilibrul între viața rezidenților și industria turistică. FOTO: Hepta

Dubrovnik, una dintre cele mai populare destinații turistice europene, încearcă să-și regândească strategia după ani în care a devenit simbolul global al supraturismului. Autoritățile locale vor să introducă măsuri dure pentru a reduce aglomerația și presiunea asupra orașului vechi. De la limitarea navelor de croazieră și a traficului, până la restricții pentru terase și închirieri pe termen scurt, potrivit The Telegraph.

Administrația locală susține că orașul croat începe să recâștige echilibrul între viața rezidenților și industria turistică, deși locuitorii spun că efectele rămân inegale și presiunea vizitatorilor este încă ridicată.

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De când a preluat funcția de primar al orașului, în 2017, la doar 35 de ani, Mato Franković a introdus o serie de măsuri pentru a combate situația „mizerabilă” a supraturismului moștenit. În 2016, când turiștii îi depășeau numeric pe localnici în raport de 27 la 1 în orașul vechi, UNESCO a avertizat că ar putea retrage statutul de patrimoniu mondial dacă nu se iau măsuri.

În perioada de declin maxim, până la opt nave de croazieră soseau într-o singură zi, provocând aglomerări masive. În prezent, numărul este limitat la două pe zi, iar navele trebuie să rămână cel puțin opt ore, pentru a evita sosirile concentrate.

O mare parte din măsurile lui Franković au fost organizatorice. Excursiile cu autocare trebuie rezervate în avans sau nu mai sunt permise. Există o zonă de control al traficului, unde șoferii au nevoie de permis pentru acces; în șase luni, traficul din jurul zidurilor orașului vechi a scăzut cu 300.000 de mașini. Este în dezvoltare un sistem park-and-ride, iar din 2026 accesul pe zidurile orașului va necesita rezervare prin Dubrovnik Pass.

„Când am redus mesele și scaunele cu 30%, oamenii spuneau că cineva o să mă omoare”, spune Franković, referindu-se la eliberarea spațiilor ocupate de terase. „Străzile erau pline și de standuri de suveniruri. Unele au rămas, unde nu încurcă, dar este doar 1% din ce era.”

Unul dintre principiile sale este că „un oraș fără cetățeni este doar un muzeu”. În acest sens, regulile privind închirierile pe termen scurt au făcut mai puțin atractivă închirierea locuințelor către turiști. Orașul cumpără clădiri vechi pentru a le oferi familiilor locale ca locuințe accesibile. În total, 116 familii au fost relocate, iar alte 12 urmează să se mute în orașul vechi în acest an.