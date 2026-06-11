„Zbor subacvatic”: Cel mai rapid submersibil din lume a fost lansat în Caraibe. Cum arată vehiculul futurist de lux „Super Sub”

Super Sub, cel mai rapid și mai agil submersibil cu trei locuri din lume. Sursa foto: U-Boat Worx

Compania olandeză U-Boat Worx a prezentat pe insula Curaçao, din Caraibe, noul său submersibil de lux denumit „Super Sub”, un vehicul subacvatic care promite să schimbe complet modul în care oamenii explorează adâncurile oceanelor.

Proiectat pentru un pilot și doi pasageri, submersibilul impresionează printr-o carenă panoramică din acril ultra-transparent, care oferă o vizibilitate aproape neîntreruptă asupra lumii submarine. Potrivit producătorului, acesta este cel mai rapid și mai agil submersibil cu trei locuri din lume.

„Super Sub” poate atinge viteze de până la 10 noduri, echivalentul a aproximativ 18,5 kilometri pe oră, și este capabil să coboare la adâncimi de până la 300 de metri. La acest nivel, vehiculul ajunge în așa-numita „zonă crepusculară” a oceanului, unde lumina solară pătrunde doar parțial.

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„Zbor subacvatic”

Constructorul descrie experiența ca pe un adevărat „zbor subacvatic”. Designul hidrodinamic inspirat de forma delfinilor și sistemul de propulsie de 100 kW permit accelerații rapide și manevre spectaculoase. Submersibilul poate efectua urcări și coborâri dinamice la unghiuri de până la 45 de grade și poate înclina până la 30 de grade în viraje, comportându-se mai degrabă ca un automobil de înaltă performanță decât ca un vehicul subacvatic convențional.

Reprezentanții U-Boat Worx susțin că este singurul submersibil capabil să țină pasul cu rechinii și compară manevrabilitatea sa cu cea a unui hipercar. „Nu schimbă doar modul în care explorezi oceanul, ci și ceea ce este posibil în interiorul lui”, afirmă compania.

În luna martie, „Super Sub” a finalizat cu succes o serie de teste complexe desfășurate în largul insulei Curaçao. Inginerii au verificat performanțele de propulsie, manevrabilitatea, sistemele electronice de control și toate echipamentele de siguranță înainte de livrarea către primul client.

Submersibilul dispune de un sonar de mare precizie care monitorizează constant fundul mării și ajustează automat traiectoria în apropierea adâncimii maxime de operare. De asemenea, sistemele vitale sunt redundante, iar vehiculul este echipat cu un mecanism de eliberare a greutăților de urgență, care garantează flotabilitatea în cazul unei situații critice.

Ce sistem de siguranță are submersibilul în caz de situații extreme

Pentru situații extreme, sistemul de suport al vieții poate menține ocupanții în siguranță timp de cel puțin 96 de ore.

Interiorul a fost proiectat pentru a oferi o experiență cât mai imersivă. Cupola transparentă din acril oferă o panoramă completă asupra mediului marin, în timp ce cockpitul ergonomic permite pilotului să controleze cu precizie fiecare manevră.

Toată această tehnologie are însă un preț pe măsură. U-Boat Worx a anunțat că prețul de pornire pentru „Super Sub” este de 5,2 milioane de euro, transformând vehiculul într-o jucărie exclusivistă pentru cei care își permit să exploreze oceanele într-un mod cu totul diferit.

După finalizarea testelor și validarea tuturor sistemelor, compania olandeză se pregătește să livreze primul exemplar, marcând începutul unei noi ere în explorarea privată a adâncurilor marine.