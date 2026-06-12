Un startup românesc de robotică a fost selectat de gigantul Google DeepMind pentru a modela viitorul inteligenței artificiale fizice

1 minut de citit Publicat la 23:45 12 Iun 2026 Modificat la 23:48 12 Iun 2026

Startup-ul va primi acces la mentorat tehnic, suport din partea experților și posibilitatea de a utiliza infrastructura și modelele AI dezvoltate de companie. Foto: Getty Images

Startup-ul românesc Adapta Robotics se numără printre cele 15 companii europene selectate de Google DeepMind pentru a participa la noul program Google DeepMind Accelerator: Robotics, destinat startup-urilor care dezvoltă tehnologii de robotică și inteligență artificială, potrivit blog.google.

Anunțul a fost făcut chiar de Google DeepMind, care a prezentat lista companiilor alese în urma unui proces competitiv de selecție desfășurat la nivel european.

Programul se va desfășura pe parcursul a trei luni și le va oferi startup-urilor acces la mentorat tehnic, suport din partea experților Google și Google DeepMind, precum și posibilitatea de a utiliza infrastructura și modelele de inteligență artificială dezvoltate de companie, inclusiv modelele Gemini dedicate roboticii.

Acceleratorul își propune să sprijine noua generație de companii

Potrivit Google DeepMind, acceleratorul își propune să sprijine noua generație de companii care dezvoltă așa-numita „inteligență artificială fizică”, sisteme capabile să interacționeze cu lumea reală prin intermediul roboților și al mașinilor inteligente.

Românii de la Adapta Robotics au fost selectați pentru tehnologia lor care reproduce atingerea umană cu ajutorul inteligenței artificiale. Soluția companiei este folosită pentru testarea dispozitivelor și a aplicațiilor software din domenii precum sănătatea, industria auto și electronicele de consum, contribuind la automatizarea proceselor de control al calității.

În comunicatul său, Google DeepMind subliniază că startup-urile selectate reprezintă unele dintre cele mai promițătoare inițiative europene din domeniul roboticii, cu aplicații în logistică, producție industrială, sănătate, climă, navigație autonomă și automatizare.

Acces direct la cercetători și ingineri Google DeepMind, precum și la o rețea extinsă de parteneri

Participarea în accelerator oferă companiilor acces direct la cercetători și ingineri Google DeepMind, precum și la o rețea extinsă de parteneri, cu scopul de a transforma cercetarea de ultimă generație în produse comerciale și aplicații din lumea reală.

Alături de Adapta Robotics, printre startup-urile europene selectate se mai numără:

3D-Components AS (Norvegia), care dezvoltă soluții bazate pe AI pentru sudură robotică și imprimare 3D metalică;

Acumino (Grecia), specializată în sisteme de inteligență artificială pentru roboți industriali;

AUAR (Marea Britanie), care utilizează micro-fabrici robotizate pentru construcția locuințelor;

Bubble Robotics (Franța), dezvoltator de roboți autonomi pentru explorarea și monitorizarea oceanelor;

Danu Robotics (Marea Britanie), axată pe automatizarea sortării deșeurilor;

Deltia (Germania), care folosește AI pentru optimizarea proceselor industriale;

Embodied AI și Forgis (Elveția);

Generative Bionics (Italia);

Qualia (Danemarca);

ROBEAUTE (Franța), care dezvoltă microroboți pentru neurochirurgie;

Staer (Suedia);

Touchlab și Extend Robotics (Marea Britanie).

Selecția Adapta Robotics în acceleratorul Google DeepMind reprezintă una dintre cele mai importante recunoașteri internaționale obținute până acum de un startup românesc din domeniul roboticii și al inteligenței artificiale.