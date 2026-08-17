Instagram și Facebook s-ar putea schimba pentru totdeauna dacă Meta pierde un proces în SUA: Se cer despăgubiri de 1 trilion de dolari

Statele care dau în judecată Meta solicită și mult mai multe modificări în modul în care Instagram și Facebook funcționează pentru tineri. sursa foto: Getty

Meta a suferit pierderi succesive în instanță din cauza modului în care platformele sale au vizat și au prejudiciat utilizatori tineri, dar un proces cu juriu care urmează să înceapă marți ar putea reprezenta cea mai mare amenințare de până acum la adresa operațiunilor sale, scrie BBC.

Procesul provine dintr-un proces intentat în 2023 de 30 de state americane, inclusiv California și New York, în care acestea susțin numeroase încălcări ale legilor federale și statale privind confidențialitatea utilizatorilor rineri. De asemenea, tot mai multe guverne din lume interzic accesul copiilor pe rețelele sociale.

Statele nu numai că solicită peste 1 trilion de dolari de la Meta, dar îi cer și să facă modificări la Instagram și Facebook, inclusiv eliminarea numărului de „aprecieri” și a derulării infinite. În cazul în care Meta pierde în cele din urmă un caz de această amploare, ar putea impune schimbări fundamentale în modul în care tinerii experimentează rețelele sociale.

Statele care dau în judecată Meta solicită și mult mai multe modificări în modul în care Instagram și Facebook funcționează pentru tineri. Acestea doresc ca Meta să:

implementeze un proces de verificare parentală pentru utilizatorii adolescenți

să își schimbe „algoritmii de recomandare care manipulează dopamina”

să elimine multe filtre de imagine care schimbă aspectul cuiva în fotografii

să pună capăt redării automate a conținutului video

să interzică crearea mai multor conturi

să pună capăt postărilor care dispar sau „efemere”, cum ar fi Instagram Stories

Toate aceste caracteristici sunt esențiale pentru experiența actuală a utilizatorului pe platformele Meta.

Aceste caracteristici sunt, de asemenea, concepute pentru a menține utilizatorii, inclusiv adolescenții și copiii, pe platforme cât mai des și cât mai mult timp posibil, susțin statele. Aceștia susțin că Meta chiar îngreunează tinerilor să utilizeze platforma mai puțin, prin lucruri precum notificări frecvente concepute pentru a-i readuce pe tineri în aplicații.

Prin vizarea presupusă a utilizatorilor copii, Meta „a ales să exploateze” tinerii pentru a-i atrage pe platformele sale, astfel încât să își poată dezvolta baza de utilizatori și să își extindă afacerea. Astăzi, valoarea Meta pe piața bursieră este de aproximativ 1,5 trilioane de dolari.

Meta a negat în mod constant astfel de afirmații.

„Nu suntem deloc de acord cu aceste acuzații și suntem încrezători că dovezile vor demonstra angajamentul nostru de lungă durată de a sprijini tinerii”, a declarat o purtătoare de cuvânt a companiei într-un comunicat.

Statele își prezintă pretențiile judecătoarei Yvonne Gonzalez Rogers, o judecător federală șef din California. Ea a fost judecător în procesul de mare profil Elon Musk vs. Sam Altman și și-a construit o reputație de-a lungul a aproape 20 de ani pentru că este incisivă și directă.

Rețelele de socializare au devenit „o pacoste publică”

Într-o hotărâre recentă împotriva Meta, un judecător din New Mexico a amendat compania cu 942 de milioane de dolari și i-a ordonat să facă modificări similare cu cele pe care le solicită acum și celelalte state.

Modificările ordonate de judecătorul Bryan Biedscheid includ eliminarea pe Instagram și Facebook a numărului de aprecieri pentru utilizatorii sub 18 ani, interzicerea trimiterii sau primirii de nuditate prin intermediul platformelor de către adolescenți și limitarea notificărilor push din aplicații la anumite ore ale zilei.

Judecătorul a declarat, de asemenea, Meta o „pacoste publică”, similară cu o fabrică care poluează aerul pe care oamenii îl respiră, provocând „efecte dăunătoare” care au afectat o întreagă populație. Meta a declarat că va face apel împotriva hotărârii.

Deși ordinul judecătorului Biedscheid impune Meta să facă modificări doar în New Mexico, în cazul în care cele 30 de state vor avea câștig de cauză în procesul lor separat împotriva Meta, aproape sigur ar trebui să adopte modificări ale platformelor în întreaga SUA.

Decizia ar putea anula aprecierile pe Facebook și Instagram pentru tineri

Statele implicate în proces reprezintă aproape două treimi din populația țării. Dacă Meta ar adopta astfel de modificări, ar marca o schimbare semnificativă a experienței pe platformele sale.

O hotărâre recentă a unei instanțe federale a constatat că rețelele sociale sunt un factor în deteriorarea sănătății mintale în rândul tinerilor Numărul de „aprecieri”, de exemplu, a făcut parte din Meta încă din primii săi ani, când se numea încă Facebook și aceasta era singura sa platformă.

Astăzi, aprecierile sunt omniprezente pe platformele de socializare. Este principala modalitate prin care oamenii interacționează cu textul, fotografiile și videoclipurile pe care le văd online.

Totuși, aprecierile sunt din ce în ce mai mult văzute ca o modalitate de a alimenta sentimente negative, în special în rândul tinerilor.

Kaley, o tânără care a câștigat procesul împotriva Meta la începutul acestui an, a descris în timpul mărturiei în instanță cum și-a creat zeci de conturi pe YouTube și Instagram.

Ea folosea sistemul de conturi pentru a crea aprecieri la propriile postări, sperând să stimuleze interacțiunea cu alți utilizatori și propriile sentimente de validare și stimă de sine. Kaley avea doar nouă ani la acea vreme. Ea a spus că își amintește că se simțea deprimată, lucru cu care a fost diagnosticată ulterior, la vârsta de 10 ani.

Cercetările din ultimii ani au arătat că indicatorii de implicare, cum ar fi numărul de aprecieri, pot duce la sentimente de respingere și depresie la adolescenți.