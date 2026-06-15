Ce trebuie să știi despre interdicțiile privind rețelele sociale pentru minori. Tot mai multe țări adoptă astfel de măsuri

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Tot mai multe guverne din lume interzic accesul copiilor pe rețelele sociale. Marea Britanie este cel mai recent exemplu – premierul Keir Starmer a anunțat luni că tinerii sub 16 ani vor fi blocați pe platforme precum TikTok, Instagram sau YouTube începând din 2027, într-un plan care merge mai departe decât orice altă țară, scrie The New York Times.

Marea Britanie a anunțat că va interzice accesul copiilor sub 16 ani pe rețelele sociale începând din 2027, alăturându-se mai multor țări care au adoptat sau pregătesc măsuri similare.

Premierul Keir Starmer a anunțat luni că Regatul Unit va introduce interdicția pentru copiii sub 16 ani și va restricționa și alte forme de interacțiune online.

Cum abordează diferite țări această problemă:

Marea Britanie

Planul britanic vizează platforme precum Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook și X. Londra merge însă mai departe decât Australia: vrea să blocheze și livestreaming-ul și comunicarea cu persoane necunoscute pentru cei sub 16 ani, inclusiv pe site-uri de gaming.

Guvernul a avansat și ideea unor „restricții nocturne și pauze în derularea infinită a conținutului” pentru toți utilizatorii sub 18 ani – detalii urmând să fie prezentate în iulie. Chatboții de tip AI care simulează relații romantice sau jocuri de rol cu conținut sexual vor fi obligați să impună o limită de vârstă de 18 ani.

Legislația urmează să fie introdusă până la sfârșitul acestui an, cu intrarea în vigoare a interdicției la începutul lui 2027.

Starmer a recunoscut că legea nu va putea împiedica absolut toți copiii să acceseze rețelele sociale, dar a susținut că guvernul trebuie să acționeze: „Se găsesc metode să ocolească și alte legi. Dar nu spunem «un adolescent a reușit cumva să bea alcool, deci să nu mai interzicem vânzarea de alcool minorilor». Asta ar fi absurd”.

Australia

Prima țară din lume care a interzis accesul pe rețelele sociale pentru cei sub 16 ani. Măsura a intrat în vigoare în decembrie, vizând Snapchat, TikTok, Facebook și alte platforme. În ianuarie, regulatorul australian a anunțat că platformele au eliminat accesul la aproximativ 4,7 milioane de conturi aparținând minorilor.

La șase luni de la implementare, multe dintre aceste restricții sunt ocolite cu ușurință. Unii adolescenți au înșelat sistemele de verificare a vârstei cu metode improvizate, alții au creat conturi noi cu date de naștere false sau au folosit conturile părinților ori fraților mai mari. Cei care speră în efectele pe termen lung ale legii se uită mai degrabă la generația mai mică – copiii care nu sunt încă pe rețelele sociale și care ar putea rămâne în afara lor.

Malaezia

Din această lună, Malaezia a început să aplice regulile care interzic accesul pe rețelele sociale copiilor sub 16 ani. Verificarea vârstei pentru utilizatorii existenți urmează să fie implementată în șase luni. Companiile riscă amenzi, nu părinții.

Uniunea Europeană

Spania: Premierul Pedro Sánchez a anunțat în februarie un plan similar, care ar impune platformelor sisteme eficiente de verificare a vârstei. Are nevoie de aprobare parlamentară.

Franța: O interdicție pentru cei sub 15 ani ar putea intra în vigoare din septembrie. Măsura are susținere largă în spectrul politic, iar președintele Macron a fost unul dintre vocile sale principale.

Austria: În martie, țara a anunțat că va interzice accesul pe rețelele sociale copiilor sub 14 ani.

Grecia: Premierul Kyriakos Mitsotakis a anunțat în aprilie că legislația va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2027, fără opoziție semnificativă.

„Designul adictiv al unor aplicații, modelul de profit bazat pe atenția ta, pe cât timp petreci în fața ecranului și care îți răpește inocența și libertatea, trebuie oprit”, a avertizat el.

Danemarca: Din noiembrie, țara pregătește interzicerea anumitor platforme pentru cei sub 15 ani. Părinții pot da permisiunea copiilor între 13 și 15 ani să le folosească. Obiectivul declarat: mai mult timp pentru „liniște, joacă și dezvoltare” înainte ca tinerii să pășească în lumea rețelelor sociale.

Indonezia

Din martie, Indonezia aplică o nouă reglementare care interzice accesul copiilor sub 16 ani pe platformele considerate „cu risc ridicat”: TikTok, YouTube, Facebook, Instagram și Roblox.

China

China are unele dintre cele mai stricte restricții privind utilizarea internetului la nivel global. Platformele occidentale sunt blocate, iar autoritățile impun limite de timp pentru copiii care folosesc rețelele sociale autohtone. Din 2021, copiii pot juca jocuri video cel mult trei ore pe săptămână, exclusiv vineri, sâmbătă și duminică, între 20:00 și 21:00.

Brazilia

O lege intrată în vigoare în martie nu interzice rețelele sociale, ci le reglementează. Copiii sub 16 ani trebuie să-și conecteze conturile la un tutore legal, care le poate monitoriza activitatea. Legea interzice și practicile de „design manipulativ” folosite de platforme.

Statele Unite

Legislația federală împiedică companiile să colecteze date personale ale utilizatorilor sub 13 ani. O interdicție generală ar fi dificil de aplicat, inclusiv din cauza diversității legislației la nivel de stat. Mai multe state au încercat să restricționeze accesul minorilor, dar măsurile au fost contestate în instanță pe motive legate de libertatea de exprimare.