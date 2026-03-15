A fost activist pentru climă. Într-o zi, FBI-ul i-a bătut la ușă

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Pe măsură ce administrația Trump intensifică măsurile împotriva activismului legat de schimbările climatice, membrii unor grupuri de mediu precum Extinction Rebellion se tem că devin ținte ale autorităților, scrie The New York Times.

De curând, într-o geroasă dimineață din februarie, la aproape 320 de kilometri nord de New York, un bărbat de vârstă mijlocie tocmai își terminase ceaiul și pâinea prăjită și își deschisese laptopul. A auzit o bătaie în ușă. Când a deschis, o femeie, însoțită de un bărbat, s-a prezentat drept agent antiterorism al Biroului Federal de Investigații (FBI). Ea i-a spus că vrea să discute cu el despre Extinction Rebellion, un grup ecologist global. L-a asigurat că nu are probleme cu legea.

Inima bărbatului a început să îi bată accelerat. Le-a spus că nu are nimic de declarat. Agentul FBI a întrebat dacă există cineva care ar putea vorbi în numele lui. Acesta a răspuns că nu. Cei doi agenți i-au mulțumit și au plecat.

Bărbatul a închis ușa și și-a sunat avocatul.

Timp de mai mulți ani, bărbatul, care a vorbit sub protecția anonimatului din motive de siguranță, fusese activ în Extinction Rebellion, organizație cunoscută pentru acțiuni vizibile și nonviolente menite să atragă atenția asupra încălzirii globale.

Membrii grupului au întrerupt inclusiv un meci de tenis al lui Coco Gauff la US Open și o piesă de pe Broadway. Acum, Extinction Rebellion și alte organizații de mediu se tem că administrația Trump, pe măsură ce continuă să reprime protestele, își extinde atenția și asupra activiștilor pentru climă.

În ianuarie, bărbatul, care nu mai este activ în organizație, a primit un apel de la FBI. A crezut că este o înșelătorie și a închis. Două minute mai târziu, un agent i-a trimis un mesaj spunând că se află în fața locuinței lui. Însă era vorba despre adresa sa veche, aflată la sute de kilometri distanță. Câteva săptămâni mai târziu, același agent și un coleg au apărut la intrarea secundară a actualei sale locuințe.

„Această bătaie în ușă marchează o escaladare semnificativă”, a declarat Ronald L. Kuby, avocatul bărbatului, care reprezintă mai mulți activiști pentru climă. „Faptul că au mers la adresa greșită a unui membru care nu mai este activ sugerează că încep o investigație. Sapă”.

Avocatul a încercat să o contacteze pe agentă, dar nu a primit răspuns. Când The New York Times a contactat agentul, aceasta a trimis reporterul către biroul de relații publice al FBI din New York. O purtătoare de cuvânt a declarat că agenția nu poate „confirma sau infirma existența sau inexistența unei investigații”.

Activismul climatic, prin tacticile sale disruptive și creative, atrage atât atenția mass-media, cât și critici publice, dar nu este violent, spune Dana R. Fisher, directoarea Centrului pentru Mediu, Comunitate și Echitate din cadrul American University.

Administrația Biden a fost deschisă la opinii publice diferite – unele exprimate zgomotos și de un număr mare de oameni – pe tema încălzirii globale, a explicat Fisher. În schimb, președintele Trump a numit schimbările climatice o farsă și a eliminat referirile la acestea de pe site-urile guvernamentale. Săptămâna trecută, administrația sa a pus capăt autorității legale a guvernului federal de a controla poluarea care încălzește planeta.

Activștii pentru climă pot fi deosebit de vulnerabili, a spus Fisher, deoarece adesea asociază justiția de mediu cu justiția economică și rasială, participând și la proteste împotriva altor politici din era Trump, precum deportările în masă. La rândul său, administrația va „încerca să lovească ceea ce consideră a fi cele mai ușor de vizat grupuri de activiști”, a explicat ea.

Departamentul de Justiție a transmis într-un comunicat că va „continua să tragă la răspundere orice persoană care depășește linia roșie dintre activitatea pașnică protejată de Primul Amendament și obstrucționarea, împiedicarea sau atacarea agenților federali de aplicare a legii. Indiferent de cauză, nimeni nu este mai presus de lege”.

Marianne Engelman-Lado, directoarea Inițiativei pentru Justiție de Mediu și Climă din cadrul Facultății de Drept a Universității New York, a precizat că, în ultimul an, a observat o creștere a eforturilor din comunitatea juridică de a sprijini organizațiile non-profit din domeniul justiției climatice. Mai multe dintre aceste grupuri au primit scrisori de amenințare din partea unor membri ai Congresului.

„Acum sunt foarte conștienți că trebuie să fie pregătiți din punct de vedere juridic”, a spus ea.

La sfârșitul lunii ianuarie, un alt grup climatic a perturbat un eveniment la o sinagogă din Roslyn, statul New York, pentru a protesta față de sprijinul acordat de un congresman din Long Island unui proiect de lege care ar aloca miliarde de dolari pentru deportări. Ulterior, Harmeet Dhillon, procuror general adjunct, a scris pe rețelele sociale că Departamentul de Justiție va investiga incidentul pentru a verifica dacă a fost încălcată legislația federală.

Trump a intensificat retorica privind ceea ce el numește „terorism intern”. În toamna trecută, după asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, președintele a emis un memorandum care solicita o nouă strategie pentru „desființarea și dezrădăcinarea rețelelor, entităților și organizațiilor care promovează violența organizată, intimidarea violentă, conspirațiile împotriva drepturilor și alte acțiuni menite să perturbe funcționarea unei societăți democratice”.

Grupurile climatice nu au fost menționate în document, însă Nate Smith, membru al Extinction Rebellion, a subliniat limbajul amplu al memorandumului, care vizează, printre altele, persoane considerate opozante ale capitalismului și creștinismului sau care susțin opinii extreme privind migrația, rasa și genul.

„Este o listă de dorințe foarte periculoasă”, a spus el.

În luna mai, șase activiști din Boston, dintre care mai mulți membri ai Extinction Rebellion, au fost vizitați de persoane care s-au prezentat drept agenți FBI. În octombrie, miliardarul din domeniul tehnologiei Peter Thiel, aliat al lui Trump, i-a numit pe criticii inteligenței artificiale – inclusiv pe activista suedeză pentru climă Greta Thunberg – „legiuni ale Antichristului”.

În urmă cu trei ani, Marco Rubio, pe atunci senator american, a cerut FBI și Departamentului pentru Securitate Internă să împiedice intrarea în țară a membrilor străini ai Extinction Rebellion. El își exprima îngrijorarea, într-o scrisoare adresată agențiilor, că activiștii ar putea plănui blocarea unor rute de transport importante și perturbarea unor obiective federale. (În 2019, membri ai grupului au întârziat circulația trenurilor într-o stație din Londra, incident care a degenerat în acte de violență din partea navetiștilor. Ulterior, liderii organizației au spus că protestul a fost o greșeală.)

Bărbatul de vârstă mijlocie care a spus că a fost vizitat de un agent FBI a asistat, la un moment dat, la inundații provocate de maree care au acoperit un cartier. Episodul l-a alarmat. Ulterior, a început să participe la întâlniri publice organizate de autorități privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, însă le-a considerat prea tehnice și lipsite de inspirație.

A ajuns să creadă că soluția este creșterea gradului de conștientizare publică, astfel că s-a alăturat Extinction Rebellion. A participat la aproximativ o jumătate de duzină de acțiuni între 2022 și 2024 și a fost arestat de mai multe ori, confruntându-se cu o acuzație contravențională în statul Connecticut. El și alți activiști au plătit amenzi totale de peste 6.000 de dolari. Cu un an în urmă, a părăsit atât New Yorkul, cât și activismul.

Extinction Rebellion le reamintește membrilor măsurile pe care le pot lua în cazul interacțiunii cu agenți federali și importanța cunoașterii riscurilor juridice de fiecare dată când se implică în activism. Liderii grupului spun că pun accent pe practicarea nonviolenței.

„Nu ne dizolvăm și nu ne retragem”, a declarat Smith. Întrebat dacă sunt planificate noi acțiuni, răspunsul său a reluat formula FBI: „Nu putem nici confirma, nici infirma acest lucru”.