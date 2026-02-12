Trump a dat un ordin prin care a fost șters raportul științific ce a stat la baza politicilor de combatere a schimbărilor climatice

6 minute de citit Publicat la 21:45 12 Feb 2026 Modificat la 21:45 12 Feb 2026

Donald Trump. sursa foto: Getty

Donald Trump a revocat, joi, o constatare științifică ce a stat multă vreme la baza reglementării emisiilor de gaze cu efect de seră în Statele Unite și a politicilor de combatere a schimbărilor climatice. AP News și The New York Times cataloghează acest ordin drept unul dintre cele mai radicale gesturi din ultimii ani în materie de politică de mediu.

Practic, prin acest ordin, s-a șters din temelie baza științifică pe care Statele Unite și-au construit, din 2009 încoace, regulile pentru limitarea poluării care încălzește planeta. Practic, Casa Albă spune că dioxidul de carbon și celelalte gaze cu efect de seră nu mai reprezintă, oficial, un pericol pentru sănătatea publică. Astfel, decizia deschide drumul eliminării restricțiilor pentru mașini, centrale electrice și industria petrolieră și aruncă în aer aproape două decenii de legislație climatică.

Regula finalizată de Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) anulează declarația guvernamentală din 2009, cunoscută sub numele de „endangerment finding” (constatarea privind pericolul), care stabilea că dioxidul de carbon și alte gaze cu efect de seră pun în pericol sănătatea și bunăstarea publică.

Această constatare, adoptată în timpul administrației Obama, reprezintă fundamentul juridic pentru aproape toate reglementările climatice din cadrul Clean Air Act, care vizează autovehiculele, centralele electrice și alte surse de poluare ce contribuie la încălzirea planetei.

Experții spun că măsura va fi cu siguranță contestată în instanță, deoarece abrogă toate standardele privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru autoturisme și camioane și ar putea deschide calea pentru anularea mai largă a reglementărilor aplicabile surselor fixe de poluare, precum centralele electrice și instalațiile petroliere și de gaze.

Anularea acestei constatări va „produce mai mult haos” decât alte măsuri luate de administrația Trump pentru relaxarea regulilor de mediu, a declarat Ann Carlson, profesoară de drept al mediului la UCLA.

Președintele Trump a anunțat, joi, că elimină constatarea științifică potrivit căreia schimbările climatice pun în pericol sănătatea umană și mediul, încheind astfel autoritatea legală a guvernului federal de a controla poluarea care încălzește periculos planeta.

Măsura reprezintă un pas-cheie în eliminarea limitelor privind dioxidul de carbon, metanul și alte patru gaze cu efect de seră despre care oamenii de știință spun că amplifică valurile de căldură, secetele, incendiile de vegetație și alte fenomene meteorologice extreme.

Conduse de un președinte care a numit schimbările climatice o „păcăleală”, autoritățile transmit practic că majoritatea covârșitoare a oamenilor de știință din lume se înșală și că o planetă mai fierbinte nu reprezintă amenințarea descrisă de decenii de cercetare.

Este o respingere a unui fapt acceptat timp de decenii de președinți din ambele partide, inclusiv de Richard Nixon, al cărui consilier principal avertiza asupra pericolelor schimbărilor climatice, și de primul președinte George Bush, care a semnat un tratat internațional privind clima.

Măsura reprezintă, de asemenea, o victorie majoră pentru un mic grup de activiști conservatori și pentru interesele din domeniul petrolului, gazelor și cărbunelui, care au încercat ani la rând să împiedice tranziția SUA de la combustibilii fosili către energie solară, eoliană și alte surse nepoluante.

„Este cât se poate de mare”, a spus președintele Trump la Casa Albă, în timp ce administratorul EPA, Lee Zeldin, zâmbea alături de el. „Încheiem oficial așa-numita ‘endangerment finding’, o politică dezastruoasă din era Obama”.

Trump a numit-o o „regulă radicală” care a devenit „baza pentru Green New Scam”, eticheta pe care o folosește pentru orice efort de reducere a emisiilor sau dezvoltare a energiei regenerabile.

Zeldin a descris decizia drept „cea mai mare acțiune de dereglementare din istoria Statelor Unite”. Administrația susține că măsura ar economisi aproximativ 1.000 de miliarde de dolari pentru producătorii auto și alte companii, fără a explica însă cum a fost calculată această estimare.

Constatarea din 2009 stabilea că emisiile de gaze cu efect de seră reprezintă un pericol pentru sănătatea și bunăstarea americanilor.

Timp de aproape 17 ani, EPA s-a bazat pe această concluzie pentru a justifica reglementările care limitează dioxidul de carbon, metanul și alte emisii provenite din exploatări petroliere și de gaze, țevi de eșapament, coșuri industriale și alte surse ce ard combustibili fosili.

Potrivit organizației Environmental Defense Fund, anularea acestei constatări ar putea duce la adăugarea a până la 18 miliarde de tone metrice de emisii în atmosferă până în 2055 – de aproximativ trei ori cantitatea de poluare climatică emisă de SUA anul trecut.

Poluarea suplimentară ar putea provoca până la 58.000 de decese premature și 37 de milioane de crize de astm până în 2055, potrivit aceleiași organizații.

Cu o zi înainte, la Fox Business, secretarul pentru Interne Doug Burgum a reluat un mit demontat de comunitatea științifică, susținând că „CO2 nu a fost niciodată un poluant. Când respirăm, emitem CO2. Plantele au nevoie de CO2 pentru a supraviețui și a crește. Ele prosperă cu mai mult CO2”.

Deși dioxidul de carbon poate stimula creșterea plantelor, nivelurile extrem de ridicate din atmosferă depășesc capacitatea proceselor naturale și intensifică secetele, valurile de căldură și alte fenomene extreme, spun oamenii de știință.

Guvernatori democrați și lideri ai organizațiilor de mediu au anunțat imediat că vor contesta măsura în instanță, într-o bătălie juridică ce ar putea ajunge la Curtea Supremă a SUA.

„Dacă această decizie nechibzuită supraviețuiește provocărilor legale, va duce la incendii de vegetație mai mortale, la mai multe decese cauzate de căldura extremă, la inundații și secete generate de schimbările climatice și la amenințări sporite pentru comunitățile din toată țara”, a declarat guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, anunțând că statul „va da în judecată pentru a contesta această acțiune ilegală”.

„Ne vom vedea în instanță și vom câștiga”, a spus Manish Bapna, președintele Natural Resources Defense Council. „Știința și legea sunt cât se poate de clare, iar EPA emite o decizie grăbită, superficială și lipsită de bază legală”.

Clean Air Act permite limitarea doar a poluării care produce daune directe americanilor și doar atunci când prejudiciul este „în apropierea sursei”, crede Administrația Trump. Gazele cu efect de seră însă se acumulează în atmosferă, formând un strat care reține căldura solară și modifică clima globală.

Planeta s-a încălzit în medie cu aproximativ 1,4 grade Celsius față de perioada preindustrială, potrivit Serviciului Copernicus al UE.

Decizia elimină limitele privind emisiile provenite de la autovehicule – transportul fiind cea mai mare sursă de gaze cu efect de seră în SUA.

Administrația Biden încercase să înăsprească aceste limite pentru a stimula vânzarea vehiculelor electrice. Alte restricții privind poluanți precum oxizii de azot și benzenul rămân în vigoare.

SUA sunt, în prezent, al doilea cel mai mare poluator climatic după China, dar țara care a emis cele mai multe gaze cu efect de seră de la Revoluția Industrială încoace.

Cercetările științifice arată că, dacă tendința actuală continuă, expunerea la fumul incendiilor de vegetație ar putea provoca anual 70.000 de decese în SUA până în 2050. Decesele cauzate de căldura extremă s-au dublat în ultimele decenii.

Anul trecut, 4.947 de americani au contractat dengue (o boală virală transmisă prin înțepătura țânțarilor – n.r.) în străinătate, o creștere de 30% față de anul precedent, potrivit CDC.

Acordul de la Paris din 2015 urmărea limitarea încălzirii globale la 1,5 grade Celsius. Oamenii de știință estimează acum că temperatura medie globală ar putea crește cu aproximativ 2,6 grade Celsius până la sfârșitul secolului. Trump a retras SUA din Acordul de la Paris și din tratatul climatic al ONU.

Senatorii democrați Chuck Schumer și Sheldon Whitehouse au acuzat EPA că și-a abandonat responsabilitatea de a proteja sănătatea publică și mediul.

„Această abdicare rușinoasă – un eșec economic, moral și politic – va afecta sănătatea, locuințele și bunăstarea economică a americanilor”, au transmis aceștia.

În pofida consensului științific, Trump a susținut că proiecțiile privind încălzirea globală au fost făcute de „oameni proști” și a promovat politici care facilitează utilizarea cărbunelui, petrolului și gazelor, în detrimentul energiei solare și eoliene.