Începe sezonul 2026 în Formula 1. Programul Marelui Premiu al Australiei

Calendarul sezonului 2026 al Formulei 1 cuprinde 24 de etape / Sursa foto: Profimedia

Noul sezon al Formulei 1 începe duminică, la Melbourne, cu Marele Premiu al Australiei, cu un nou format cu 24 de curse în calendar, cu 11 echipe pe grila de start şi cele mai mari modificări de decenii pentru acest sport, dar, de asemenea, şi cu cele mai mari necunoscute de până acum, conform Reuters, potrivit Agerpres.

O mare problemă care a cauzat îngrijorare printre piloţi este necesitatea de a încetini pentru a acumula energie şi apoi pentru a gestiona livrarea în această nouă eră a motoarelor. Acest lucru ar putea determina diferenţe în ceea ce priveşte viteza şi mai mult în timpul depăşirilor ca rezultat al strategiei adoptate.

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a comparat noul mod de a pilota cu versiunea ''Formula E pe steroizi'', dar ce vor aprecia fanii din acest nou mod de concurs? Vor aprecia sau va fi o scădere a interesului?

Testele pot fi înşelătoare, de asemenea. Cât de mult şi-au ascuns echipele de top performanţele lor reale în timpul testelor?

McLaren ţinteşte cel de-al treilea titlu consecutiv la constructori, dar impresiile din teste au indicat faptul că Mercedes şi Ferrari sunt cu un pas înaintea celorlalţi.

Pilotul britanic George Russell (Mercedes) este favoritul pariorilor britanici la titlu, în acest moment.

O altă necunoscută este dacă francezul Charles Leclerc şi britanicul Lewis Hamilton pot pune capăt celor 19 ani de aşteptare pentru echipa Ferrari în ceea ce priveşte câştigarea titlului mondial la piloţi.

De asemenea, ce anume va reuşi pilotul britanic de 41 de ani în acest sezon pentru Ferrari, să lupte pentru al optulea titlu mondial sau acest obiectiv este definitiv încheiat după un sezon 2025 fără o clasare pe podium?

Imperturbabilul pilot australian Oscar Piastri a părut că se îndreaptă spre obţinerea titlului anul trecut după un debut de sezon de succes, dar s-a confruntat cu o pierdere de formă şi a ajuns pe locul trei la general, Lando Norris reuşind în schimb câştigarea titlului. Ce va reuşi Lando Norris în acest sezon, va aduce un nou titlu şi cum va fi relaţia de prietenie între cei doi piloţi de la McLaren?

Red Bull pariază mult pe motorul său, o încercare care a fost catastrofală, dar care acum pare să dea roade. Va reuşi acest motor să se compare într-adevăr cu unităţile de putere rivale?

Cum se va descurca Isack Hadjar alături de Verstappen, cvadruplul campion mondial? Va reuşi Red Bull să adune puncte multe cu ambii piloţi după ce mult timp s-a bazat doar pe o singură jumătate a garajului?

Noua echipă intrată în competiţie, Cadillac, ar fi putut fi favorita pentru ultimul loc în accepţiunea publicului, dar ecourile testelor celor de la Aston Martin, cu motorul furnizat de partenerii de la Honda, care se chinuie cu noua maşină şi care a reuşit foarte puţine tururi, arată că cel puţin iniţial ar putea să nu fie cazul.

Noul monopost Aston Martin a fost unul dintre cele mai atractive la prezentare din punct de vedere al designului, dar geniul lui Adrian Newey nu poate compensa lipsa de fiabilitate în ceea ce priveşte motorul şi problemele de la cutia de viteze. Ar putea aceste chestiuni tehnice să indice de asemenea un ultim sezon de coşmar pentru dublul campion mondial spaniol Fernando Alonso?

Calendarul sezonului 2026

Calendarul sezonului 2026 al Formulei 1 cuprinde 24 de etape şi va debuta în acest weekend cu Marele Premiu al Australiei.

Şase din cele 24 de Grand Prix-uri vor include şi curse de sprint.

Programul sezonului 2026:

8 martie: Marele Premiu al Australiei (Melbourne)

15 martie: Marele Premiu al Chinei (Shanghai) + cursă de sprint

29 martie: Marele Premiu al Japoniei (Suzuka)

12 aprilie: Marele Premiu al (Sakhir)

19 aprilie: Marele Premiu al Arabiei Saudite (Jeddah)

3 mai: Marele Premiu de la Miami + cursă de sprint

24 mai: Marele Premiu al al Canadei (Montreal) + cursă de sprint

7 iunie: Marele Premiu al Principatului Monaco

14 iunie: Marele Premiu al Cataloniei (Barcelona)

28 iunie: Marele Premiu al Austriei (Spielberg)

5 iulie: Marele Premiu al Marii Britanii (Silverstone) + cursă de sprint

19 iulie: Marele Premiu al Belgiei (Spa-Francorchamps)

26 iulie: Marele Premiu al Ungariei (Budapesta)

23 august: Marele Premiu al Olandei (Zandvoort) + cursă de sprint

6 septembrie: Marele Premiu al Italiei (Monza)

13 septembrie: Marele Premiu al Spaniei (Madrid)

26 septembrie: Marele Premiu al Azerbaidjanului (Baku)

11 octombrie: Marele Premiu de la Singapore + cursă de sprint

25 octombrie: Marele Premiu al Statelor Unite (Austin)

1 noiembrie: Marele Premiu al Mexicului (Ciudad de Mexico)

8 noiembrie: Marele Premiu al Braziliei (Sao Paulo)

21 noiembrie: Marele Premiu de la Las Vegas

29 noiembrie: Marele Premiu al Qatarului (Lusail)

6 decembrie: Marele Premiu de la Abu Dhabi

Lista campionilor mondiali la piloţi şi constructori

Germanul Michael Schumacher şi britanicul Lewis Hamilton rămân piloţii cu cele mai multe titluri de campioni în Formula 1, câte 7 fiecare, în timp ce Ferrari domină ierarhia generală a constructorilor, cu 16 titluri mondiale.

Hamilton aşteaptă de cinci ani să doboare recordul.

Echipa ''Căluţului cabrat'' a câştigat ultimul său titlu la constructori în 2008, iar în sezonul trecut s-a impus McLaren.

Programul curselor din Australia

Antrenamentul 1 - vineri, 03.30 ora României (Antena Play)

Antrenamentul 2 - vineri, 07.00 (Antena Play)

Antrenamentul 3 - sâmbătă, ora 03.30 (Antena Play)

Calificări - sâmbătă, 07.00 (Antena 3 CNN).

Cursa - duminică, 8 martie, ora 06.00 (Antena 1)

Lista all-time a campionilor din Formula 1:

Piloţi:

Michael Schumacher (Germania) - 7 titluri (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

Lewis Hamilton (Marea Britanie) - 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)

Juan Manuel Fangio (Argentina) - 5 (1951, 1954, 1955, 1956, 1957)

Alain Prost (Franţa) - 4 (1985, 1986, 1989, 1993)

Sebastian Vettel (Germania) - 4 (2010, 2011, 2012, 2013)

Max Verstappen (Olanda) - 4 (2021, 2022, 2023, 2024)

Ayrton Senna (Brazilia) - 3 (1988, 1990, 1991)

Nelson Piquet (Brazilia) - 3 (1981, 1983, 1987)

Niki Lauda (Austria) - 3 (1975, 1977, 1984)

Jackie Stewart (Marea Britanie) - 3 (1969, 1971, 1973)

Jack Brabham (Australia) - 3 (1959, 1960, 1966)

Fernando Alonso (Spania) - 2 (2005, 2006)

Mika Hakkinen (Finlanda) - 2 (1998, 1999)

Emerson Fittipaldi (Brazilia) - 2 (1972, 1974)

Jim Clark (Marea Britanie) - 2 (1963, 1965)

Graham Hill (Marea Britanie) - 2 (1962, 1968)

Alberto Ascari (Italia) - 2 (1952, 1953)

Lando Norris (Marea Britanie) - 1 (2025)

Nico Rosberg (Germania) - 1 (2016)

Jenson Button (Marea Britanie) - 1 (2009)

Kimi Raikkonen (Finlanda) - 1 (2007)

Jacques Villeneuve (Canada) - 1 (1997)

Damon Hill (Marea Britanie) - 1 (1996)

Nigel Mansell (Marea Britanie) - 1 (1992)

Keke Rosberg (Finlanda) - 1 (1982)

Alan Jones (Australia) - 1 (1980)

Jody Scheckter (Africa de Sud) - 1 (1979)

Mario Andretti (SUA) - 1 (1978)

James Hunt (Marea Britanie) - 1 (1976)

Jochen Rindt (Austria) - 1 (1970)

Dennis Hulme (Noua Zeelandă) - 1 (1967)

John Surtees (Marea Britanie) - 1 (1964)

Phil Hill (SUA) - 1 (1961)

Mike Hawthorn (Marea Britanie) - 1 (1958)

Giuseppe Farina (Italia) - 1 (1950)

Constructori:

Ferrari - 16 titluri (1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008)

McLaren - 10 (1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024, 2025)

Williams - 9 (1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997)

Mercedes - 8 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

Lotus - 7 (1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973, 1978)

Red Bull - 6 (2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023)

Renault - 2 (2005, 2006)

Brabham - 2 (1966, 1967)

Cooper - 2 (1959, 1960)

Brawn - 1 (2009)

Benetton - 1 (1995)

Tyrrell - 1 (1971)

Matra - 1 (1969)

BRM - 1 (1962)

Vanwall - 1 (1958)

Unde vor avea loc cursele sprint în 2026

China (Shanghai) - 14 martie

SUA (Miami) - 2 mai

Canada (Montreal) - 23 mai

Marea Britanie (Silverstone) - 4 iulie

Olanda (Zandvoort) - 22 august

Singapore - 10 octombrie