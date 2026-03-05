Românii vor putea returna mai multe sticle pentru garanția de 50 de bani. Noi ambalaje ar putea intra în sistemul SGR din 2028

Sistemul RetuRO s-ar putea extinde la mai multe ambalaje și recipiente. Foto: Agerpres

Un proiect legislativ propune extinderea Sistemul de Garanție-Returnare, pentru a include și sticlele pentru oțet, borș sau apă distilată.

Proiectul de lege, care a trecut de Senat și urmează să ajungă la Camera Deputaților, prevede faptul că “începând cu data de 1 ianuarie 2028, sistemul de garanţie-returnare prevăzut la alin.(5) se va aplica şi pentru ambalajele primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, utilizate pentru a face disponibile pe piaţa naţională oţetul, borşul şi apa distilată”.

De asemenea, începând cu data de 1 ianuarie 2028, "este interzisă introducerea pe piaţă a produselor ambalate în ambalajele nereutilizabile prevăzutela alin.(5) şi care nu sunt inscripţionate potrivit dispoziţiilor art.24 din Hotărârea Guvernului nr.1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia produselor aflate în stocurile producătorilor, distribuitorilor sau

comercianţilor la data de 1 ianuarie 2028”.

Inițiatorii precizează că extinderea Sistemului de Garanţie-Returnare (SGR) la ambalajele primare reutilizabile pentru băuturi reprezintă un pas necesar pentru consolidarea economiei circulare în România şi pentru alinierea cadrului legislativ naţional la noile cerinţe ale Uniunii Europene.

Potrivit acestora, prin valorificarea infrastructurii deja existente a sistemului SGR, propunerea legislativă urmăreşte reducerea utilizării ambalajelor de unică folosinţă, creşterea ratelor de returnare, reutilizare şi reciclare, precum şi introducerea unui mecanism de trasabilitate eficient pentru ambalajele reutilizabile, fără a genera costuri suplimentare semnificative pentru autorităţi sau consumatori.

Se păstrează infrastructura existentă

De asemenea, în expunerea de motive se precizează că extinderea Sistemului de Garanţie-Returnare se realizează în cadrul infrastructurii operaţionale existente, fără a necesita structuri administrative noi sau costuri suplimentare semnificative.

Adaptările tehnice şi procedurale vor fi stabilite prin acte normative subsecvente, utilizând mecanismele deja funcţionale ale SGR. Măsura nu afectează drepturile consumatorilor, nu generează costuri suplimentare pentru autorităţile publice şi contribuie la creşterea eficienţei generale a sistemului. Implementarea modificărilor va conduce la creşterea utilizării ambalajelor reutilizabile şi la reducerea ambalajelor de unică folosinţă.

Totodată, parlamentarii spun că proiectul va asigura trasabilitatea completă a ambalajelor în cadrul SGR, de la introducerea pe piaţă până la reutilizare sau reciclare. Sistemul va rămâne simplu pentru consumatori, folosind aceleaşi puncte de returnare şi reguli de rambursare a garanţiei, şi va permite optimizarea logistică prin utilizarea infrastructurii deja existente.

Datele din luna februarie au indicat faptul că peste 8,9 miliarde de ambalaje au fost colectate de la lansarea Sistemului de Garanţie-Returnare în România, în timp ce la reciclatori au ajuns peste 647.000 de tone de materiale.

în luna ianuarie 2026 au fost colectate aproximativ 356 de milioane de ambalaje, comparativ cu circa 330 de milioane puse pe piaţă, ceea ce a condus la o rată de returnare de aproximativ 108%.