Percheziții în patru județe, inclusiv la instituții publice, într-un dosar privind eutanasierea ilegală a câinilor fără stăpân

Nouă persoane, cu vârste cuprinse între 28 şi 56 de ani, duse la audieri. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Mai multe percheziţii au loc joi, în judeţele Prahova, Giurgiu, Constanţa şi Ilfov, la sediile unor persoane juridice, dar şi la domiciliile unor persoane fizice și la instituții publice, într-o anchetă privind eutanasierea ilegală a câinilor fără stăpân. În cazul a două adăposturi private sunt vizate infracțiuni de înșelăciune, abuz în serviciu, uciderea animalelor cu intenție, fără drept, și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Nouă persoane urmează să fie audiate.

"Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, pun în executare, în această dimineaţă, 5 martie 2026, 20 de mandate de percheziţie domiciliară, în două cauze penale.

Activităţile procedurale sunt desfăşurate în judeţele Prahova, Giurgiu, Constanţa şi Ilfov, la sediile unor persoane juridice, la domiciliile unor persoane fizice, precum şi la sediile unor instituţii publice", au anunţat oficialii din cadrul IPJ Prahova.



Cercetările vizează săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, abuz în serviciu, uciderea animalelor cu intenţie, fără drept, şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.



Conform anchetatorilor, în perioada 2025 - 2026, reprezentanţii a două adăposturi private de animale ar fi încheiat contracte cu mai multe unităţi administrativ-teritoriale, având ca obiect capturarea, cazarea, eutanasierea şi neutralizarea câinilor fără stăpân.



"În executarea acestor contracte, câinii care nu ar fi fost adoptaţi sau revendicaţi ar fi fost eutanasiaţi fără drept, cu încălcarea dispoziţiilor legale incidente în materie, respectiv a prevederilor OUG nr. 155/2001 şi HG nr. 1059/2013, care stabilesc cadrul legal privind gestionarea câinilor fără stăpân şi condiţiile în care poate fi dispusă eutanasierea", a mai transmis sursa citată.



Totodată, în luna octombrie 2025, o societate comercială ar fi încheiat un contract de prestări servicii cu o unitate administrativ-teritorială, având ca obiect capturarea câinilor fără stăpân.



Ulterior, reprezentanţii societăţii ar fi întocmit documente în care ar fi consemnat, în mod nereal, capturarea a peste 100 de câini, deşi nu avea capacitatea logistică necesară şi nu a executat integral serviciile contractate, inducând astfel în eroare autoritatea contractantă şi obţinând în mod injust suma de peste 100.000 de lei.



Numărul total al animalelor care fac obiectul verificărilor urmează a fi stabilit cu exactitate în cadrul anchetei. Potrivit oficialilor, nouă persoane, cu vârste cuprinse între 28 şi 56 de ani, vor fi duse la audieri.



Acţiunile se desfăşoară cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale-IGPR, Serviciului pentru Acţiuni Speciale Prahova, de cel al poliţiştilor din cadrul Direcţiei pentru Protecţia Animalelor-IGPR, Biroului pentru Protecţia Animalelor Prahova, Serviciului Criminalistic Prahova, Serviciului de Investigaţii Criminale, Poliţiei Municipiului Ploieşti, precum şi al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.





