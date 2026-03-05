A doua scumpire consecutivă a carburanților. Prețul motorinei sare de 8,5 lei/l. Statul ia peste jumătate din preț

Guvernul ar putea să scadă taxele pentru a preveni explozia prețurilor la pompă. Foto: Profimedia Images

Motorina a depășit 8,5 lei/litru, iar benzina se apropie periculos de acest prag. Este a doua scumpire consecutivă de la declanşarea conflictului din Iran, din nou una considerabilă, de 9 bani/l.

În acest context, Guvernul ar putea să scadă taxele pentru a preveni explozia prețurilor la pompă. După ce războiul din Iran a produs deja scumpiri mari în doar câteva zile, Bogdan Ivan a declarat că lucrează alături de premier la o formulă pentru reducerea accizelor la carburanți pentru prețurile de peste 8 lei, potrivit Antena 3 CNN.

Prețurile de la pompă au crescut accelerat după scumpirea barilului de petrol cu peste 15% după izbucnirea războiului din iran. Acest lucru se vede și în benzinăriile din Capitală, unde prețurile au ajuns și la 8,6 lei / l de motorină și 8,31 lei/l de benzină. Practic nu mai există beniznă în Capitală sub 8 lei pe litru, după ce miercuri au fost majorate prețurile cu 15 bani/litru.

În noaptea de miercuri spre joi s-a efectuat cea de-a doua scumpire consecutivă de la declanșarea conflictului din iran. Este vorba despre o scumpire considerabilă de 9 bani/litru. Cert este că benzina este mai scumpă acum cu 24 de bani decât în periaoda 28 februarie-3 martie. Motorina a sărit de pragul de 8,5 lei după scumpiri de 20 de bani.

Statul încasează peste jumătate din preț

Cel mai mult câștigă statul din toată această ecuație, pentru că încasează mai mult de jumătate din prețul unui litru de carburant prin taxe. În aceste condiții, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susține că are niște simulări pe care le va prezenta premierului pentru scăderea accizelor la carburanți. Nu este clar însă dacă acest lucru se va accepta în Guvern.

Un lucru este cert. Statul încasează acum mai mult după aceste scumpiri. La benzină încasează mai mult de 57% din preț, iar la motorină aproximativ 53%. Sunt așteptate noi modificări de prețuri la pompă în zilele următoare, având în vedere continuarea conflictului din Orientul Mijlociu care dă peste cap lanțurile de aprovizionare.

Deși România este al doilea producător de țiței din Europa, are una dintre cele mai dezvoltate infrastructuri petroliere din Europa Centrală și de Est, cu rafinării și acces direct la importuri maritime prin Marea Neagră, românii plătesc pentru motorină mai mult cu 10 bani pe litru decât ar justifica piața, precizează Asociatia Energia Inteligentă (AEI).