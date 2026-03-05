PSD continuă atacurile la premierul Ilie Bolojan. Budăi: „A devenit o frână în calea propriei sale echipe, sfidând realitatea politică”

PSD a emis un comunicat în care susține că bugetul este blocat și că partidul va decide dacă îl va vota sau nu. Foto: Agerpres

Continuă atacurile PSD la adresa premierului Ilie Bolojan în privința bugetului, după ce prim-ministrul a alocat doar jumătate din suma cerută de social-democrați pentru pachetul de solidaritate. Deputatul PSD Marius Budăi a spus că premierul a devenit „o frână” în calea propriei echipe, l-a acuzat că vrea să guverneze prin „dictate”, că „blochează” dialogul şi „sfidează” realitatea politică.

„(...) Fără bună-credinţă şi dialog, actul de guvernare se transformă în blocaj. Din păcate, astăzi, asistăm la un spectacol al izolării. Domnul prim-ministru Bolojan pare să nu înţeleagă că o coaliţie se conduce prin consens, nu prin dictate. Cu un sprijin de 15%, nu poţi acţiona ca şi cum ai deţine puterea absolută, ignorând viziunile partenerilor care reprezintă majoritatea românilor. Un blocaj la nivelul coaliţiei ne costă pe toţi", a scris Budăi, joi, pe Facebook.

Deputatul PSD susține că refuzul premierului de a finanța programul social-democraților de solidaritate socială este o dovadă de lipsă de empatie.



„Oamenii nu sunt cifre într-un tabel, sunt destine care depind de deciziile noastre. Instabilitatea generată la nivelul Guvernului este cel mai mare inamic al predictibilităţii. Mediul de afaceri are nevoie de linişte şi de investiţii, nu de tensiuni absurde şi incertitudine.

Planul de a confisca resursele colectate de primării a reuşit o 'performanţă' rară: a nemulţumit pe toată lumea, inclusiv pe primarii PNL, UDMR şi partenerii din USR. Guvernarea înseamnă să asculţi, să construieşti punţi, nu să ridici ziduri. Domnul Bolojan a devenit, din păcate, o frână în calea propriei sale echipe, blocând dialogul şi sfidând realitatea politică”, a transmis Marius Budăi.

Fostul ministru al Muncii l-a acuzat pe Ilie Bolojan că nu ținte cont de „contextul social şi economic actual” atunci când ia decizii.



„Nu putem lăsa ca soarta ţării să fie dictată de o viziune rigidă, care nu ţine cont de contextul social şi economic actual. (...) Sper ca raţiunea să prevaleze în faţa ambiţiilor personale. România are nevoie de un guvern funcţional, nu de un blocaj perpetuu generat de un singur om care refuză să înţeleagă regulile democraţiei parlamentare”, a afirmat social-democratul.

După ce PNL a anunțat, miercuri, că proiectul Legii Bugetului pe 2026 este finalizat și va ajunge la Parlament săptămâna viitoare, PSD a emis un comunicat în care susține că bugetul este, de fapt, blocat și că partidul va decide dacă îl va vota sau nu, acuzându-l pe Ilie Bolojan de „atitudine inflexibilă și sfidătoare”.

Premierul Ilie Bolojan a susținut însă că în Coaliție nu au existat discuții în contradictoriu și s-a arătat surprins de comunicatul PSD. „Comunicatul PSD este în contradicție totală cu ceea ce s-a întâmplat în coaliție și cu realitatea. Este de neînțeles de ce, atunci când discutăm lucruri serioase, într-o perioadă dificilă pentru România, lucrurile se derulează normal, iar apoi, la câteva ore, comunicatele sunt total diferite de realitate”, a spus prim-ministrul.