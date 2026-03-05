Se cere referendum dacă România ar trebui să găzduiască arme nucleare. Nicușor Dan, chemat să explice “umbrela nucleară” a Franței

APADOR-CH vrea organizarea unui referendum național înainte de luarea oricărei decizii privind "umbrela nucleară". FOTO: Agerpres

Asociația Pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) îi solicită lui Nicușor Dan să clarifice public ce ar presupune includerea țării sub “umbrela nucleară” a Franței și cere organizarea unui referendum național dacă această inițiativă ar implica amplasarea sau staționarea de arme nucleare pe teritoriul României.

Potrivit APADOR-CH, o astfel de decizie majoră nu poate fi luată doar de politicieni și instituții de securitate fără consultarea cetățenilor.

Organizația îi cere lui Nicușor Dan lămurirea publică, cu deplină claritate, a obligațiilor exacte care ar reveni României în cazul acceptării „umbrelei nucleare” oferite de Franța, eliminând orice ambiguități legate de termeni precum „partajare nucleară” sau „descurajare avansată”.

De asemenea, APADOR-CH vrea organizarea unui referendum național înainte de luarea oricărei decizii, în cazul în care propunerea franceză implică amplasarea sau staționarea de arme nucleare pe teritoriul României.

Conform articolelor 2 și 11 din Legea nr. 3/2000, Președintele are atribuția de a iniția un referendum național pentru „probleme de interes național”. Iar amplasarea de armament nuclear pe teritoriul țării reprezintă o problemă de interes național major, cu implicații complexe care vor influența viața tuturor cetățenilor.

Nicușor Dan, așteptat să clarifice opțiunea României

Nicușor Dan urmează să prezinte joi stadiul discuțiilor dintre România și Franța privind posibilitatea ca țara noastră să intre sub umbrela nucleară franceză.

Dintre partenerii NATO din flancul Estic, doar Polonia și-a exprimat clar intenția de a beneficia de protecția nucleară a Franței. Însă nici în Polonia discuțiile nu s-au încheiat, există divergențe pe acest subiect între premierul Donald Tusk și președintele Karol Nawrocki.

Surse oficiale de la Palatul Cotroceni au declarat, pentru Antena 3 CNN, că ”România analizează de mai mult timp propunerea Franței de a face parte din umbrela nucleară franceză”. Explicațiile vin după ce Emmanuel Macron a anunțat deja o schimbare radicală a doctrinei nucleare franceze și o listă a țărilor UE care vor primi avioane și submarine cu încărcătură nucleară, ca parte a planului de apărare european.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a sugerat marți la Antena 3 CNN că România nu a fost inclusă pe lista țărilor vizate de extinderea umbrelei nucleare franceze pentru că avioanele pe care le are Armata Română “nu au capacitatea să transporte și să încarce astfel de încărcătură”. Pe de altă parte, el a precizat că găzduirea armelor nucleare prezintă avantaje, dar și riscuri.