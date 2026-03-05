Economie record la Consiliul Judeţean Constanţa: 10 milioane de euro au fost salvate într-un an. Cum vor fi folosiţi banii

Economie record la Consiliul Judeţean Constanţa: 10 milioane de euro au fost salvate într-un an. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Economie record la Consiliul Județean Constanța. Zece milioane de euro au fost salvate într-un singur an, în care sute de primari și președinți de consilii județene s-au plâns că măsurile luate de Guvernul României au dus la sărăcirea bugetelor și i-au pus în imposibilitatea de a-și mai duce la capăt multe dintre proiectele începute. Reduceri consistente de cheltuieli, venituri mai mari și o gestionare mai eficientă a fondurilor au avut, ca rezultat final, această economie. Economiile obținute de Consiliul Județean Constanța vor fi alocate către domenii prioritare, precum sănătatea, asistența socială și proiectele de investiții.

Organigrama Consiliului Judeţean Constanţa a fost redusă semnificativ, fără ca activitatea să fie afectată. Iar la capitolul venituri, instituţia a înregistrat creşteri de peste 14 milioane de lei.

"Mă duc strict la Consiliul Judeţean – în ceea ce am găsit. Gândiţi-vă că am redus cu 100 sau 90 şi ceva, cu aproape 100 de posturi din organigramă. Nu se întâmplă nimic, să ştiţi că lucrurile merg mult mai bine. Şi nu este de ascuns, nu am ascuns că aici am găsit lucruri de 20 de ani, poate de 25 de ani, neaduse la zi", a declarat Florin Mitroi, președintele Consiliului Județean Constanța, la conferinţa de presă organizată recent.

Spitalele din subordinea Consiliului Județean Constanţa au raportat încasări mult mai mari, iar investițiile pentru drumurile județene au crescut, fiind alocate sume mai mari pentru întreținere, reparații și lucrări de modernizare.

"Vă dau un exemplu: au fost cabinetele medicale de la Policlinica 2. Da? (n.r.: cea de lângă un supermarket din Constanţa). Bun – pe un preț stabilit de acum 20 de ani, cred, dacă nu mă înșel, 20 de ani. Nu trebuia decât, pentru că avem niște obligații să citim legea, să le actualizăm, să le aducem la zi. A trebuit să facem licitație, s-a făcut licitație transparent, lucrurile s-au așezat, n-am dat pe nimeni afară și așa mai departe", a mai precizat Florin Mitroi, președintele Consiliului Județean Constanța.

Ulterior, oficialul a mai făcut următoarele precizări: "Cred că măsurile pe care le-am luat eu, la acel moment, trebuie să ne aducem aminte, nu era premier Ilie Bolojan. Și nu am făcut nimic cu răutate, dar trebuie să arătăm, așa cum am spus: fie la spital, fie la drumuri, fie ceea ce nu neapărat eu, noi împreună am luat decizie aici. Și am făcut o economie într-un an de zile de 10 milioane de euro".

