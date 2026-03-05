Companii din tehnologie, inclusiv Palantir, aprovizionează birourile cu tutun pentru a crește productivitatea angajaților

Produsele din tutun au început să revină la locul de muncă, în special sub formă de produse cu nicotină. FOTO: Hepta

Companiile mari de tehnologie precum Palantir și Hello Patient umplu automatele din birouri cu produse din tutun, diponibile gratuit pentru angajați, pentru a crește productivitatea la locul de muncă, potrivit Fortune.

Startup-urile din industria tutunului Lucy și Sesh au instalat automate de vânzare personalizate în biroul Palantir din Washington, D.C., pline de pliculețe de nicotină care îi fac pe angajați să fie gata de muncă.

Produsele din tutun au început să revină la locul de muncă, în special sub formă de produse cu nicotină, deoarece companii precum Zyn și On! oferă o modalitate mai puțin invazivă de a obține senzația de euforie cu nicotină fără a încețoșa aerul din birou.

Acum, pe măsură ce companiile își umplu automatele cu aceste pliculețe - de obicei de dimensiunea unei bucăți de gumă de mestecat care rămâne între gingii și obraz - acestea observă un efect secundar crescut al noii abordări de la birou.

Pungile sunt disponibile gratuit în birourile Palantir pentru angajații și oaspeții cu vârsta peste 21 de ani, a declarat un purtător de cuvânt al Palantir pentru Wall Street Journal. Palantir, care nu a răspuns solicitărilor de comentarii, plătește pentru a stoca produsele.

Medicii au oferit un avertisment direct împotriva utilizării tutunului ca mijloc de creștere a productivității, spunând că dovezile sunt destul de clare că tutunul are efecte semnificative pe termen lung asupra sănătății.

Deși pungile sunt considerate produse din tutun, acestea nu conțin tutun și sunt fabricate din celuloză vegetală. În pungă există un amestec de pudră de nicotină, care este apoi amestecată cu îndulcitori și arome. Deoarece punga este plasată între gingii și obraz, nicotina intră direct în fluxul sanguin, fără a fi nevoie să fumezi sau să scuipi.

„Asta promovează acest nou produs: că este o alternativă fără fum”, a scris Jennifer Cofer de la Centrul de Cancer MD Anderson al Universității din Texas.

„Dacă obiectivul tău este să scapi de dependență, pliculețele orale cu nicotină nu sunt cea mai bună soluție”, se arată în declarația sa.

Acest sentiment este împărtășit și de un alt startup tehnologic care a început, de asemenea, să instaleze automate de vânzare în birourile sale.

Alex Cohen, fondatorul aplicației de asistență medicală bazate pe inteligență artificială Hello Patient, a spus că a adus și un frigider cu pliculețe de nicotină la biroul din Austin - dar rezultatele nu au meritat efortul.

„Au fost foarte productivi, așa că m-am gândit: «Poate este ceva aici»”, a declarat el pentru Wall Street Journal, referindu-se la momentul în care a văzut conserve de Zyn pe birourile inginerilor.

După ce consuma două sau trei pliculețe pe zi, știa că trebuie să se oprească. „Apoi, din greșeală, am devenit dependent”, a spus el.