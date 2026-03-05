Teheranul amenință, după ce un submarin SUA i-a scufundat fregata IRIS Dena. "Țineți minte aceste cuvinte: Vor regreta amarnic"

Ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi a acuzat joi Statele Unite că au comis "o atrocitate" prin scufundarea fără avertisment a unei nave de război a Teheranului în Oceanul Indian.
Incidentul a avut loc miercuri dimineață în apele internaționale din largul statului insular Sri Lanka.
Informația privind atacul a fost transmisă inițial de autoritățile de la Colombo, care au și declanșat o operațiune de salvare a marinarilor iranieni.
Ulterior, secretarul Apărării din SUA, Pete Hegseth, a confirmat că un submarin american de atac "a trimis pe fundul mării, cu o singură torpilă", vasul iranian.
Ministru iranian: "Țineți minte cuvintele mele: SUA vor regreta amarnic precedentul creat"
"Statele Unite au comis o atrocitate pe mare, la 2.000 de mile de coastele iraniene.
Fregata Dena, invitată a marinei indiene și care avea la bord aproape 130 de marinari, a fost lovită fără avertisment în apele internaționale.
Țineți minte bine cuvintele mele: Statele Unite vor regreta amarnic precedentul pe care l-au creat", a scris Araghchi pe platforma X.
The U.S. has perpetrated an atrocity at sea, 2,000 miles away from Iran's shores.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 5, 2026
Frigate Dena, a guest of India's Navy carrying almost 130 sailors, was struck in international waters without warning.
Mark my words: The U.S. will come to bitterly regret precedent it has set. pic.twitter.com/cxYiI9BLUk
Pete Hegseth confirmă scufundarea fregatei IRIS Dena: "Se credeau în siguranță în apele internaționale"
Fregata iraniană care s-a scufundat miercuri în Oceanul Indian în apropiere de Sri Lanka a fost lovită de o torpilă trasă de un submarin american, a spus ulterior în cursul aceleiași zile secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.
"Un submarin american a scufundat o navă de război iraniană care credea că este în siguranță în apele internaționale. Dar nu a fost așa. A fost scufundată de o torpilă", a detaliat Hegseth într-o conferință de presă la Pentagon.
El a adăugat că acesta este primul caz de navă inamică scufundată de o torpilă americană după al Doilea Război Mondial.
Autoritățile din Sri Lanka au anunțat că au salvat 32 de marinari și au recuperat mai multe cadavre
Fregata iraniană s-a scufundat la circa 40 de kilometri sud de Sri Lanka.
Ministrul de Externe al acestei țări, Vijitha Herath, a declarat că 180 de persoane se aflau la bordul vasului, identificat drept fregata IRIS Dena.
O navă cu acest nume era înscrisă pe lista ambarcațiunilor care au participat la un exercițiu naval desfășurat în Golful Bengal între 18 și 25 februarie.
Marina din Sri Lanka a recepționat un semnal SOS de la nava iraniană și a fost lansată o operațiune de căutare și salvare.
Purtătorul de cuvânt al Marinei din Sri Lanka a anunțat recuperarea mai multor cadavre de pe mare și salvarea a 32 de membri ai echipajului, care au fost transportați la spital.