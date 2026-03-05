Loto 6/49 de joi, 5 martie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 10 milioane de euro

Report la Joker la categoria I de peste 10,92 milioane de euro, la tragerile de joi, 5 martie 2026. Sursa foto: Agerpres

Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc vor avea loc joi, 5 martie, după ce la tragerile loto de duminică, 1 martie, Loteria Română a acordat peste 41.100 de câștiguri în valoare totală de peste 3,76 milioane de lei, potrivit Agerpres.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 4,22 milioane de lei (peste 828.500 de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat de 4,71 milioane de lei (924.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se consemnează un report în valoare de 55,66 milioane de lei (10,92 milioane de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de 183.300 de lei (35.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, reportul depășește 1,31 milioane de lei (257.800 de euro), în timp ce la Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de 74.900 de lei.

Extragerile loto se vor difuza, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii "Românii au noroc", începând cu ora 18:30.

Duminică, la tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 425.462,40 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro. La același joc, s-a câștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 79.971,60 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din București, Sector 2.

Numerele câștigătoare de duminică, 1 martie:

Loto 6/49: 38, 24, 36, 15, 1, 26

Noroc: 4 7 1 9 7 8 6

Joker: 17, 18, 5, 31, 24 + 11

Noroc Plus: 8 0 8 4 8 9

Loto 5/40: 18, 4, 2, 24, 8, 13

Super Noroc: 6 3 5 9 6 2

La tragerea Joker, s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 581.921,55 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.