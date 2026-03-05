Avertizări de la ANM: Cod galben de vânt în mai multe judeţe din Moldova şi Dobrogea. Harta zonelor afectate

Publicat la 10:16 05 Mar 2026 Modificat la 10:28 05 Mar 2026

Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Tulcea, judeţele vizate mâine de codul galben de vânt. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineaţa o atenţionare de cod galben de vânt, care vizează mai multe judeţe din Moldova şi Dobrogea în cursul zilei de vineri. Vântul va avea mâine intensificări cu viteze de până la 65 km/h în nouă judeţe din ţară, au precizat meteorologii. Astăzi, de la ora 11:00 până vineri seară, la ora 20:00, este valabilă o informare meteorologică de vânt puternic pentru nordul și centrul Moldovei, iar vineri în nord-estul Munteniei și în sudul Dobrogei.

Informare meteorologică de vânt puternic, 5 martie, ora 11:00 – 6 martie, ora 20:00

Conform oficialilor ANM, în intervalul menţionat mai sus, vântul va avea temporar intensificări, cu viteze în general de 40...45 km/h, pe parcursul zilei de joi în

nordul și centrul Moldovei, iar vineri în nord-estul Munteniei și în sudul Dobrogei.

"Pe crestele Carpaților de Curbură și Meridionali rafalele vor fi de 60...65 km/h", au mai transmis meteorologii.

Cod galben de vânt, vineri, în 9 judeţe din România

Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Tulcea sunt cele nouă judeţe vizate mâine de codul galben de vânt anunţat de Administrația Națională de Meteorologie.

Mâine, în Moldova și în nordul Dobrogei vântul va avea temporar intensificări cu viteze de 50...65 km/h. Foto: meteoromania.ro

Atenţionarea specialiştilor începe vineri dimineaţa, de la ora 08:00 şi este valabilă până seara, la ora 20:00.

"În intervalul menționat, în Moldova și în nordul Dobrogei vântul va avea temporar intensificări cu viteze de 50...65 km/h", au declarat reprezentanţii ANM.

În condiții de cod galben de vânt, oamenii sunt sfătuiți să evite deplasările inutile și zonele expuse, precum parcurile, șantierele sau apropierea copacilor și a stâlpilor de electricitate.

Este recomandat să asigure obiectele din gospodărie care pot fi luate de vânt, să închidă bine ferestrele și ușile și să parcheze mașinile departe de arbori sau panouri publicitare. De asemenea, șoferii ar trebui să reducă viteza și să fie atenți la rafale puternice, mai ales pe poduri sau în zone deschise.

În urmă cu o zi, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo actualizată până pe 30 martie. La începutul primei luni de primăvară, meteorologii au precizat că vremea va fi, în general, apropiată de normalul perioadei, cu temperaturi ușor mai ridicate și puține ploi.

Ulterior, până pe 30 martie, au spus meteorologii, valorile termice și precipitațiile vor reveni la normalul perioadei.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin

avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).