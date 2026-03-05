Armata SUA cere Pentagonului ofițeri care să "ajungă" pentru un război până în septembrie cu Iranul

Distrugătorul USS Frank E. Petersen Jr. lansează o rachetă Tomahawk în timpul Operațiunii Epic Fury. Armata SUA a cerut la sediul CENTCOM ofițeri de informații pentru un război până în septembrie. Foto: Getty Images

Comandamentul Central al Armatei SUA a solicitat Departamentului de Război, condus de Pete Hegseth, să detașeze mai mulți ofițeri de informații militare la sediul CENTCOM din Tampa, Florida, pentru a sprijini operațiunile împotriva Iranului timp de cel puțin 100 de zile, dar mai probabil până în luna septembrie, scrie Politico, citând un document oficial.

Este prima solicitare cunoscută de personal suplimentar de informații pentru războiul din Iran din partea administrației și un semn că Pentagonul alocă deja resurse pentru operațiuni ce s-ar putea extinde mult dincolo de calendarul de patru săptămâni, aprobat inițial de președintele Donald Trump pentru acest conflict.

Graba cu care se solicită oameni și resurse pentru operațiuni ce sunt, de regulă, planificate cu mult înainte de acțiunea militară propriu-zisă arată că echipa lui Trump nu a anticipat pe deplin consecințele ample ale războiului declanșat sâmbătă, împreună cu Israelul.

„Ceea ce am văzut este o operațiune complet ad-hoc, în care, aparent, nimeni nu a înțeles sau nu a crezut că acțiunea militară era iminentă. Se pare că s-au trezit sâmbătă dimineață și au decis că vor începe un război”, a comentat Gerald Feierstein, un fost diplomat american de rang înalt care s-a ocupat de Orientul Mijlociu.

Politico: Administrația Trump nu s-a decis care e obiectivul final al războiului din Iran

Politico amintește că forțele SUA au executat o operațiune masivă și pe mai multe direcții împreună cu armata israeliană, în urma căreia a fost lovită infrastructura de securitate a regimului de la Teheran și au fost uciși liderul suprem, ayatollahul Khamenei, și alți oficiali de rang înalt.

Dar responsabilii americani și israelieni nu au articulat încă un obiectiv final clar pentru operațiune.

Trump și consilierii săi s-au străduit, de asemenea, să ofere publicului american motive solide pentru care a fost nevoie ca intervenția militară să aibă loc acum.

În urma atacurilor americane și israeliene, Iranul a ripostat cu rachete balistice, rachete de croazieră lansate asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu.

Strategii SUA, preocupați că Iranul are în stoc mii de drone care pot zbura sub radar

Cel puțin șase soldați americani au murit într-un atac în Kuweit, după o lovitură iraniană cu drone.

Acest incident îi preocupă în mod deosebit pentru planificatorii de război ai SUA, deoarece a fost executat cu drone Shahed relativ ieftine, care pot zbura sub capacitățile existente de detecție radar.

În prezent, SUA utilizează împotriva dronelor iraniene rachete care costă până la câteva milioane de dolari, în vreme ce țintele acestor rachete costă o fracțiune din această sumă.

Se estimează că Iranul are mii de astfel de drone în stocurile sale, iar zeci dintre ele au străpuns deja apărarea antiaeriană în țările aliate din zona Golfului.

Unele facilități diplomatice americane au fost, de asemenea, atacate, iar unii specialiști au avertizat că, pe fondul intensității operațiunilor, SUA și aliații săi din Orientul Mijlociu ar putea rămâne fără muniție.

Ținând cont de aceste realități, Pentagonul încearcă să trimită în zona operațională mai multe sisteme anti-drone, mai mici și mai puțin costisitoare decât capacitățile bazate pe rachete interceptoare, pe care Departamentul Apărării le-a dezvoltat în ultimii ani, a declarat un oficial american citat de Politico.

Multe dintre aceste sisteme defensive nu au fost încă folosite în luptă, deoarece forțele americane nu s-au confruntat cu o amenințare atât de răspândită din partea dronelor până în prezent, a adăugat el.