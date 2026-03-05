Al doilea avion cu românii blocați în Dubai a aterizat pe Aeroportul Otopeni

Avionul dinspre Dubai cu cei 147 de români la bord a aterizat pe Aeroportul Henri Coandă din Otopeni / foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik

Al doilea avion cu românii care au blocați în Dubai a aterizat în urmă cu puțin timp pe Aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Cursa trebuia să sosească la ora 7, însă a avut o întârziere de peste o oră și jumătate.

Avionul dinspre Dubai cu cei 147 de români la bord a aterizat pe Aeroportul Henri Coandă din Otopeni, în jurul orei 9, după o întârziere de peste o oră și jumătate.

Primul avion a aterizat în noaptea de miercuri spre joi, pe Aeroportul Henri Coandă, cu 164 de pasageri la bord. Sunt peste 3.000 de cereri de repatriere, iar unii dintre români acuză că nu au fost informați despre zboruri.

Andreea Oancea, mamă cu doi copii, a povestit miercuri seara, la Antena 3 CNN, că nu a fost anunțată de cursa de aseară.

„Nu m-a anunțat nimeni. Mi s-a spus că sunt cu cel mai mic de cetățean român aici, în Dubai, cu fetița mea de trei luni. Așteptam să fiu anunțată, să mă îndrept către aeroport și nu m-a anunțat nimeni. Am întrebat (N.r. - la Consulat) care sunt criteriile prin care au ales oamenii pentru acest zbor. Mi-au zis «nu știu» Eu n-am fost sunată pentru. Eu m-am înregistrat încă din prima zi”, a spus femeia.

„Din prima zi am sunat chiar în fiecare zi, poate de mai multe ori pe zi. Astăzi ați vorbit cu cineva de la consulat? Da, imediat după ce s-au anunțat aceste două zboruri. Și ce v-au spus? «Nu știu»”, a mai spus Andreea Oancea.

Și purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a anunțat marți că peste 3.000 de cetățeni români aflați în țări din zona Golfului solicită în mod concret ajutor pentru repatriere.

Amintim că mii de români sunt blocați în regiune, după ce SUA și Israelul au declanșat operațiunea împotriva Iranului.