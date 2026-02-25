Formula 1: Două femei vor avea, în premieră, un viraj în Australia cu numele lor. Cine sunt Laura Mueller și Hannah Schmitz

Colaj foto: Getty Images

Laura Mueller și Hannah Schmitz vor deveni primele femei care vor avea un viraj pe un circuit de F1 numit după ele, iar virajul 6 va fi dedicat lor la Marele Premiu al Australiei, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Multe circuite au o tradiție îndelungată de a numi virajele după persoane influente din lumea motorsportului, iar Mueller, inginerul de cursă al lui Esteban Ocon la Haas și Schmitz, șeful strategiei de curse la Red Bull, sunt următoarele persoane influente care vor primi această onoare, scrie Formula 1.

Acest lucru vine în cadrul inițiativei „In Her Corner”, care face parte dintr-un parteneriat între Engineers Australia și Australian Grand Prix Corporation, cu scopul de a inspira următoarea generație de ingineri.

Mueller a devenit prima femeie inginer de cursă cu normă întreagă din istoria F1 când a preluat rolul la începutul sezonului 2025, Ocon continuând să declare că este „minunat să lucrez cu ea” și că drumul ei a fost „foarte impresionant”.

Schmitz a lucrat cu diverși piloți în timpul perioadei sale extinse în Formula 1 la Red Bull, jucând un rol cheie în succesul echipei în campaniile 2022 și 2023. Strategiile sale au fost recunoscute ca fiind cruciale în multe dintre victoriile și clasările pe podium ale echipei.

„Inițiativa «In Her Corner» promovează importanța ideii «dacă poți vedea, poți fi», așa că, cu cât putem face mai mult pentru a scoate la iveală realizările generale ale femeilor în inginerie, este un lucru minunat”, a spus Mueller.

„A face parte din această recunoaștere atât de devreme în cariera mea în Formula 1 este o onoare și sper că va motiva fetele și tinerii adulți să urmeze o carieră în domeniul STEM. Este important să recunoaștem realizările femeilor în motorsport de până acum și este minunat să fiu alături de Hannah în acest sens”, a subliniat ea.

Schmitz a subliniat că „a fost o onoare absolută să reprezint echipa pe podium”.

„Îmi iubesc absolut meseria și, dacă aveți privilegiul acestei alegeri, asigurați-vă că este rolul potrivit pentru dumneavoastră. Am fost întotdeauna curioasă cum funcționează lucrurile și am iubit mașinile. La școală, am avut parte de un sprijin și o încurajare uimitoare din partea profesorilor, care mi-au deschis ochii către lumea ingineriei, ei au fost inspirația mea.

Pentru mine a fost o onoare absolută să reprezint echipa pe podium. În Qatar, sezonul trecut, a fost incredibil să fiu în lupta pentru Campionatul Piloților, iar a fost ceva foarte special să fiu martor la modul în care toată lumea s-a unit ca echipă”, a spus Schmitz.

„Engineers Australia este mândră să colaboreze cu Australian Grand Prix Corporation pentru a lansa «In Her Corner» și a denumi o curbă pe unul dintre cele mai emblematice circuite din lume după două femei care modelează în prezent Formula 1. «In Her Corner» celebrează talentul, leadershipul și ambiția a doi ingineri care redefinesc ce este posibil, nu doar în Formula 1, ci în inginerie, tehnologie și afaceri”, a subliniat Katherine Richards, inginer șef la Engineers Australia.