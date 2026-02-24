Legea care taie pensiile magistraților, în continuare blocată. Nicușor Dan explică de ce nu a promulgat-o după decizia CCR

1 minut de citit Publicat la 18:40 24 Feb 2026 Modificat la 18:40 24 Feb 2026

Nicușor Dan urmează să promulge legea abia după primirea deciziei Curţii Constituţionale. FOTO: Agerpres

Administraţia Prezidenţială a explicat, marţi, de ce Nicuşor Dan nu a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, după decizia judecătorilor CCR.

Nicușor Dan urmează să promulge legea abia după primirea deciziei Curţii Constituţionale:

“Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la existența unor posibile întârzieri în procesul de promulgare a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, declarată constituțională de Curtea Constituțională în data de 18 februarie 2026, Administrația Prezidențială face următoarea precizare:

Conform articolului 77, alineatul 3 din Constituția României, o lege care a făcut obiectul unei sesizări de neconstituționalitate poate fi promulgată de Președintele României doar după primirea deciziei Curții Constituționale, prin care i s-a confirmat constituționalitatea.

După primirea comunicării din partea CCR, legea va ajunge la Președintele României pentru promulgare”, a transmis Administrația Prezidențială.

România așteaptă un răspuns privind banii din PNRR

Anunțul vine în contextul în care, în perioada următoare, România urmează să primească un răspuns oficial din partea Comisiei Europene cu privire la situaţia fondurilor aferente jalonului din PNRR privind pensiile magistraţilor, respectiv suma de 231 de milioane de euro.

Guvernul aşteaptă şi aprobarea Executivului european referitoare la cererea de plată nr. 4.

Decizia de la CCR a fost luată cu o majoritate de 6 la 3, după ce în ultimul moment judecătorul Mihai Busuioc și-a schimbat votul. Împotriva proiectului au votat judecătorii Stan, Licu și Deliorga.

Potrivit legii adoptate anul trecut prin asumarea răspunderii, vârsta de pensionare crește la 65 de ani, iar cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.

Măsurile nu se vor aplica retroactiv, ci pentru magistrații care vor ieși la pensie după promulgarea legii.

Cei șase judecători CCR care au votat pentru tăierea pensiilor magistraților sunt Simina Tănăsescu, Iulia Scântei, Dacian Dragoș, Mihaela Ciochină, Csaba Asztalos și Mihai Busuioc.

Împotriva proiectului au votat judecătorii Gheorghe Stan, Gabriel Licu și Cristian Deliorga.