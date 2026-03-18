România va încasa 3 miliarde de euro din PNRR pentru cererile 3 şi 4, dă asigurări Pîslaru: "Urmează ultima, de un miliard și un pic"

România va încasa 3 miliarde de euro pentru cererile de plată 3 şi 4 din PNRR, iar aprobarea va veni curând, apoi intrăm pe ultima turnantă, unde vom avea o cerere mai mică, nr. 5, de peste un miliard de euro, ca să vină decontul final pe 31 august, cu 8,8 miliarde de euro, a declarat, marţi seara, ministrul de resort, Dragoş Pîslaru, la audierile din comisiile reunite de buget-finanţe.

"În ceea ce priveşte cererile de plată, sper să vă dau această veste care este importantă şi m-aţi mai auzit spunând vom avea 3 miliarde de euro încasate pentru cererile 3 şi 4 pe care sperăm să avem aprobarea cât de curând. Sunt nişte măsuri în implementare în zona de energie, care ţin de decizia care a fost luată de Guvern legată de decarbonizare şi care acum sunt pe ultima sută de metri, iar cealaltă măsură, pe care colegii de la Finanţe o ştiu foarte bine, pe care o mai avem de bifat este adoptarea bugetului, pentru că avem jalonul de bugetare verde inclus în cererea de plată 4. Cu aceste lucruri, noi suntem practic închişi cu cererea de plată 4 şi gata să putem obţine finanţarea pentru 3 şi 4. Vă asigur că eforturile - şi ale mele şi ale întregii echipe şi ale întregului Guvern şi, sper eu, ale întregii societăţi - vor fi astfel încât să nu pierdem niciun ban nerambursabil sau să ne concentrăm pe obţinerea banilor nerambursabili din PNRR şi evident să ne ducem proiectele până la capăt", le-a transmis Pîslaru parlamentarilor, scrie Agerpres.



Acesta a subliniat conlucrarea bună între ministerul pe care îl reprezintă şi Ministerul Finanţelor în procesul de renegociere a PNRR, remarcând totodată că România are prevăzute în bugetul pe 2026 fonduri în creştere pentru investiţii, deşi se află în proces de ajustare fiscal-bugetară.



"Cred că unul dintre atuurile acestei guvernări a fost faptul că cele două ministere - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Finanţelor - au lucrat mult mai bine ca în trecut, pentru că raportarea între noi n-a mai fost că un minister contractează bani şi alt minister ţine robinetul, ci mai degrabă că am încercat să lucrăm împreună şi la renegocierea PNRR, şi la modul în care am trecut practic investiţii de pe fonduri naţionale pe fonduri europene, şi la modul în care ne-am asigurat după aceea că şi proiectele care au ieşit din PNRR s-au regăsit apoi pe Politica de Coeziune şi le-am recuperat pe fonduri europene în alte surse. Şi cumva aş vrea să vă spun (...) şi astea sunt nişte cifre importante, că noi practic am avut un transfer important în structura investiţiilor de pe fonduri naţionale pe fonduri europene şi asta a ajutat foarte mult şi la bugetul anterior (...) şi mai ales pentru bugetul de anul acesta. Mi se pare absolut remarcabil faptul că noi suntem acum cu ajustare fiscal-bugetară în paralel cu investiţii care sunt în creştere şi ştiţi din structura bugetului acest lucru, iar acest lucru este posibil numai pentru că avem o sumă de circa 10 miliarde de euro pe PNRR şi o sumă de peste 5 miliarde de euro pe Coeziune pe care o vom absorbi în acest an", a susţinut ministrul.



Potrivit acestuia, după cererile 3 şi 4, România va mai încasa peste un miliard de euro pentru cererea 5, iar decontul final va fi pe 31 august.



"Foarte important de spus că, practic, în acest moment, odată ce am încasat şi cele 3 miliarde aferente cererilor 3 şi 4, intrăm pe ultima turnantă, unde vom mai avea o cerere mai mică, 5, de un miliard şi un pic, şi după aceea decontul final vine pe 31 august pe PNRR, unde avem într-adevăr o cerere foarte mare, de 8,8 miliarde, care este o cerere crucială pentru România, de aceea avem nevoie de mobilizarea aceasta totală", a adăugat Dragoş Pîslaru.



Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a fost prezent marţi seara la dezbaterile pe marginea proiectului de buget pe 2026 din comisiile reunite de buget-finanţe.