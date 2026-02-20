Bolojan se întâlneşte cu Ursula von der Leyen, la Bruxelles. România aşteaptă banii din PNNR după decizia CCR pe pensiile magistraţilor

Bolojan se întâlneşte cu Ursula von der Leyen, la Bruxelles. Foto.: Hepta

Premierul Ilie Bolojan va efectua, săptămâna viitoare, o vizită la Bruxelles, unde se va întâlni cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, notează Agerpres. În perioada următoare, România urmează să primească un răspuns oficial din partea Comisiei Europene cu privire la situaţia fondurilor aferente jalonului din PNRR privind pensiile magistraţilor, respectiv suma de 231 de milioane de euro.

Informaţia privind vizita este confirmată şi de agenda de lucru a şefei Comisiei Europene.

Vizita are loc în contextul în care autorităţile de la Bucureşti poartă, în această perioadă, discuţii în cadrul coaliţiei de guvernare privind elaborarea Legii bugetului de stat pentru anul în curs, având în vedere şi fondurile europene care urmează să susţină componenta de investiţii a bugetului.

Guvernul aşteaptă şi aprobarea Executivului european referitoare la cererea de plată nr. 4.

"Cererea de plată 4, în valoare de 2,62 miliarde de euro, este într-un stadiu avansat de, să spunem, consultare şi verificare de către Comisia Europeană. Aşa cum am spus în spaţiul public, în luna martie cel mai probabil vom avea ok-ul, unda verde din partea Comisiei Europene pentru plată, iar lucrul acesta este exact în termenul pe care îl are Comisia Europeană", a declarat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.