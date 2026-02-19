Decizia CCR pe pensiile magistraților a scăzut dobânzile la care se împrumută România. Nazare: E cel mai mic nivel din ultimii doi ani

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat, joi, scăderea dobânzii la care se împrumută România, la aproximativ 6,4% pe an, cel mai mic nivel din ultimii 2 ani, după decizia de miercuri a Curții Constituționale privind reforma pensiilor speciale. "Scăderea dobânzilor la credite va veni treptat, însă faptul că statul se împrumută mai ieftin este un prim pas necesar", a mai transmis Nazare.

"Fiecare pas corect făcut înseamnă mai multă încredere din partea piețelor și costuri mai mici de finanțare pentru România. După decizia de ieri a CCR privind reforma pensiilor speciale - o reformă esențială, cerută și de UE pentru accesarea fondurilor din PNRR - obligațiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi și sunt cu circa 40 de puncte de bază sub nivelul de la începutul anului.

Dobânda la care se împrumută România a coborât spre aproximativ 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani. Scăderea dobânzilor la credite va veni treptat, însă faptul că statul se împrumută mai ieftin este un prim pas necesar. Iar consecvența reformelor se va vedea direct și în buget, prin cheltuieli mai mici cu dobânzile pe termen lung - adică mai mulți bani pentru investiții și dezvoltare. România merită încrederea tuturor", a scris Alexandru Nazare pe Facebook.

Curtea Constituțională a României a respins miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților și a stabilit că actul normativ este constituțional.