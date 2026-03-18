Zelenski: Europa să se pregătească de atacuri teroriste cu drone. „Nu mai e doar un nebun plin de bani ca Putin care-și permite asta”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a aflat la Londra, unde s-a întâlnit și cu premierul UK Keir Starmer și secretarul general al NATO, Mircea Geoană. Foto: Getty Images

Țările europene ar trebui să se pregătească de atacuri cu drone inițiate de „actori nonstatali”, cum ar fi rețele criminale sau grupări teroriste, a declarat președintele Volodimir Zelenski, informează The Guardian.

În cadrul unei vizite oficiale în Regatul Unit, președintele ucrainean a adăugat că acum nu doar „un nebun plin de bani precum Putin” își permite atacuri în masă cu drone și că această tehnologie poate deveni acum accesibilă și rețelelor teroriste sau grupărilor de crimă organizată.

„Odată cu dezvoltarea și răspândirea dronelor, atacurile în masă nu mai costă miliarde. Costă mult mai puțin. Nu mai este doar un nebun plin de bani precum Putin care-și permite așa ceva, din păcate”, a spus Zelenski.

De asemenea, Zelenski a calificat regimurile de la Moscova și Teheran drept „frați în ură” și a dat exemplul Rusiei care folosește drone de tip Shahed și variante modificate ale acestora pentru a ataca elementele de infrastructură critică din Ucraina.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat la Londra, în Parlamentul Regatului Unit, un plan cuprinzător prin care să-și ajute aliații europeni cu drone și cu expertiza armatei ucrainene în domeniul dronelor.

Volodimir Zelenski a semnat la Londra și un acord industrial de cooperare în domeniul dronelor și s-a întâlnit cu cei mai importanți lideri britanici, inclusiv cu regele Charles.

„Putin nu poate beneficia de pe urma conflictului din Iran, indiferent dacă e vorba de prețurile la petrol sau ridicarea sancțiunilor”, a spus premierul britanic Keir Starmer, după întâlnirea cu Zelenski. „Este cu adevărat important să continuăm să sprijinim Ucraina și să facem tot ce e posibil pentru a-l slăbi pe Putin”, a adăugat Starmer.