Zelenski își pune la bătaie armele pentru aliați: În Cipru, putem asigura securitatea. Dronele pot rezolva situația din Ormuz

Președintele Ucrainei a susținut un discurs în Parlamentul britanic și s-a întâlnit cu premierul Starmer și cu regele Charles. Foto: Profimedia Images

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat în Parlamentul Regatului Unit un plan cuprinzător prin care să-și ajute aliații europeni cu drone și cu expertiza armatei ucrainene în domeniul dronelor. La Londra, Volodimir Zelenski a obținut și un acord industrial de cooperare în domeniul dronelor și s-a întâlnit cu cei mai importanți lideri britanici, inclusiv cu regele Charles.

„Astăzi am semnat o Declarație privind aprofundarea cooperării în domeniul securității și al industriei de apărare”, a spus Zelenski într-o postare pe rețelele sociale, după o întâlnire cu premierul Keir Starmer. „Acesta este un pas important pentru consolidarea apărării noastre”.

Mai devreme în cursul zilei, Zelenski s-a întâlnit cu regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham, înainte de a pleca la discuțiile cu Starmer, a declarat purtătorul de cuvânt prezidențial, Serhii Nikiforov.

„Aș dori să mulțumesc Majestății Sale și întregii familii regale pentru sprijinul lor neclintit și solidaritatea cu Ucraina”, a scris președintele ucrainean pe Twitter.

„Prioritățile noastre sunt clare — mai multă securitate și mai multe oportunități pentru Ucraina”, a adăugat el.

Vizita are loc la câteva săptămâni după ce premierul britanic a invitat experți ucraineni să contribuie la contracararea dronelor iraniene, pe fondul ostilităților în curs din Orientul Mijlociu.

Discursul lui Zelenski în Parlamentul britanic

Liderul ucrainean a vorbit în Parlamentul Regatului Unit despre felul în care poate Ucraina să-și ajute aliații europeni cu tehnologie militară și industrială în domeniul dronelor, în condițiile în care armata ucraineană este cea mai experimentată forță militară când vine vorba de războiul dronelor și de combaterea aparatelor iraniene de tip Shahed.

„Am început cu drone maritime kamikaze simple. Apoi am construit drone cu turele capabile să doboare elicoptere. Acum avem drone care pot doborî avioane de vânătoare rusești de pe mare.

Am dezvoltat ambarcațiuni care transportă alte drone. De asemenea, avem ambarcațiuni care lovesc ținte terestre de pe mare. Și dezvoltăm drone mai stabile, care pot opera mai mult timp și mai eficient pe mare. În curând – și nu într-un viitor îndepărtat – vom avea sisteme capabile să opereze chiar și în condiții oceanice. Lucrăm activ și la sisteme subacvatice. Așadar, în fața amenințărilor din Marea Neagră, găsim soluțiile de securitate potrivite”, a declarat Zelenski în fața parlamentarilor britanici.

Președintele ucrainean a spus că soluțiile ucrainene în domeniul dronelor pot fi folosite în contexte actuale complexe, precum criza din Strâmtoarea Ormuz. Reamintim că Donald Trump a refuzat ajutorul președintelui ucrainean spunând că SUA „știu mai mult decât oricine despre drone”.

„Aceste soluții pot fi folosite și în situațiile dumneavoastră – inclusiv în contexte complexe precum Strâmtoarea Ormuz astăzi. Dronele pot rezolva probleme pe care uneori nici o flotă nu le poate rezolva”, a continuat el.

Zelenski a spus că poate ajuta inclusiv cu echiparea bazelor militare britanice din Cipru.

„Baze militare britanice în Cipru. Așa ar putea arăta propunerea de securitate a Ucrainei – experții noștri ar desfășura echipe de interceptare, ar instala radare și sisteme de acoperire acustică, iar toate acestea ar funcționa împreună. Dacă Iranul ar lansa un atac de amploare – similar atacurilor ruse – am garanta protecția. Acesta este tipul de sprijin pe care îl oferim și care ar putea fi necesar în curând în întreaga Europă.

Dronele pot fi lansate nu doar de pe uscat, ci și de pe nave aflate pe mare. Astfel de lovituri la distanță lungă nu mai sunt rare. Diferite țări le folosesc deja. Iar în condițiile în care mările europene găzduiesc încă numeroase petroliere din „flota fantomă” a Rusiei, lansarea de drone de pe astfel de nave nu mai este ceva neașteptat”.

Peste 200 de specialiști ucraineni în Orientul Mijlociu

Ucraina a trimis 201 specialiști cu experiență în contracararea dronelor de atac de tip Shahed în Orientul Mijlociu și regiunea Golfului, a mai anunțat Zelenski.

Desfășurarea are loc în contextul în care Iranul ripostează la atacurile Statelor Unite și Israelului, lansând drone și rachete împotriva bazelor americane, complexelor diplomatice și țintelor civile din regiune.

Ucraina a dezvoltat o expertiză extinsă în combaterea dronelor Shahed de fabricație iraniană, după ce Rusia a început să le folosească pe scară largă în atacurile asupra orașelor și infrastructurii ucrainene în 2022.

„În acest moment, există 201 ucraineni în Orientul Mijlociu și regiunea Golfului, iar alți 34 sunt pregătiți pentru desfășurare”, a spus Zelenski în discursul adresat Parlamentului britanic. „Aceștia sunt experți militari, experți care știu cum să ajute, cum să apere împotriva unor astfel de drone”.

Potrivit președintelui, echipele ucrainene au ajuns deja în Emiratele Arabe Unite, Qatar și Arabia Saudită, iar personal suplimentar este în drum spre Kuweit.

Zelenski a adăugat că desfășurarea a avut loc la solicitarea partenerilor Ucrainei, inclusiv a Statelor Unite, și face parte dintr-un „acord privind dronele” mai amplu propus de Ucraina guvernului american.