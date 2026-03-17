Zelenski dezvăluie cum monitorizează în timp real situația de pe front. Totul de pe iPad-ul său: „Văd fiecare inamic ucis, cu video”

Zelenski le-a arătat parlamentarilor britanici un iPad cu un software prin care monitorizează în timp real frontul. Foto: X/Getty Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a arătat parlamentarilor britanici un iPad cu un software prin care conducerea de la Kiev monitorizează în timp real frontul, atacurile și pierderile armatei ruse.

„Am dovezi că evoluția securității poate fi rapidă și mai ieftină decât sistemele clasice de apărare”, a spus Zelenski. „Acesta este un iPad cu un program care ne permite să ne controlăm securitatea în timp real. Este adevărat. Avem aceste iPad-uri - eu am unul, prim-ministrul meu are unul, ministrul Apărării și comandanții noștri militari de top - le au”.

Potrivit liderului ucrainean, sistemul permite vizualizarea liniei frontului și chiar a fiecărui inamic ucis, „cu dovezi video”.

Zelenski a subliniat rolul decisiv al dronelor în conflict: „În acest moment, 90% din pierderile Rusiei pe front sunt provocate de dronele noastre. De aceea este atât de important să știm cine are avantajul în drone și să fim rapizi și puternici în apărarea împotriva lor”.

Președintele ucrainean a explicat că platforma oferă și o imagine completă a atacurilor: „iPad-ul arată fiecare lovitură din spațiul nostru aerian, din zona maritimă și atacurile noastre cu rază lungă asupra Rusiei”.

I have proof that the evolution of security can be fast – and cheaper than old defense systems. This is an iPad with software that lets us control our security in real time. It’s true. We have these iPads – I have one, my Prime Minister has one, our Minister of Defense, and our… pic.twitter.com/ErqNGqhTa3 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 17, 2026

Potrivit acestuia, sistemul permite controlul în timp real asupra siguranței populației, infrastructurii și sectorului energetic.

Zelenski a vorbit și despre viitorul acestor tehnologii, spunând că astfel de instrumente ar putea deveni accesibile nu doar liderilor, ci și cetățenilor: „Cred că evoluția securității va face posibil ca fiecare lider, fiecare ministru al Apărării și chiar oamenii obișnuiți să aibă astfel de instrumente și, odată cu ele, un nivel ridicat de protecție a vieții”.

În același timp, el a subliniat relația dintre putere și încredere: „Liderii și miniștrii lucrează pentru oameni. Iar dacă au putere, este doar pentru că oamenii le încredințează securitatea lor”.

În final, Zelenski a insistat asupra ideii de transparență: „Cu astfel de instrumente, oamenii nu doar că vor avea încredere, vor putea vedea cu ochii lor ce se face pentru siguranța lor. În timp real”.