Iranul amenință direct România: „Dacă permite SUA să folosească bazele, va exista un răspuns adecvat, politic și juridic”

Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al MAE iranian. Foto: Profimedia Images

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a amenințat, luni, România cu „un răspuns politic și juridic adecvat”, după decizia țării noastre de a da voie americanilor să folosească bazele militare pentru reaprovizionarea avioanelor folosite în misiuni în Orientul Mijlociu.

„Avertizăm toate statele să nu devină parte a crimei de agresiune împotriva Iranului și a poporului iranian. Aceste zile vor trece, iar Iranul va ieși din această încercare cu demnitate și cu fruntea sus. Nicio țară nu ar trebui să-și permită să ofere, în mod direct sau indirect, facilitățile sale Statelor Unite sau regimului sionist, pentru a ajuta partea agresoare”, a transmsi Baghaei, potrivit Iran International.

Purtătorul de cuvânt al MAE iranian s-a referit direct la România.

„În ceea ce privește unele țări din Europa de Est, în mod special România, pe care ați menționat-o, da, am auzit că există interviuri și declarații pe acest subiect. Fără îndoială, o asemenea acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului. Această acțiune este complet inacceptabilă din punct de vedere al dreptului internațional și ar atrage responsabilitatea internațională a statului român dacă ar fi pusă în practică.

De asemenea, din punct de vedere politic, ar reprezenta o pată neagră în istoria relațiilor dintre Iran și această țară, deoarece poporul iranian și poporul român au fost mereu într-o relație de prietenie. Nu există niciun motiv sau pretext pentru ca o altă țară să se implice în această agresiune militară, iar din punctul nostru de vedere acest lucru este categoric inacceptabil”, a declarat Esmail Baghaei.

Acesta spune că „cu siguranță, atât din punct de vedere juridic, cât și politic, va exista un răspuns adecvat și rapid din partea noastră.”

Mesajul Iranului vine după decizia României de a acorda SUA dreptul de a folosi bazele din țara noastră pentru realimentarea avioanelor și pentru amplasarea unor radare și sisteme satelitare suplimentare.

România se află sub protecția scutului anti-rachetă de la Deveselu și sub protecția sistemelor defensive ale NATO.

Primele avioane-cisternă ale SUA au ajuns în România. Vor alimenta avioanele de luptă care au misiuni în Orientul Mijlociu

Primele avioane-cisternă ale Statelor Unite, folosite pentru realimentarea aeronavelor în aer, au ajuns duminică la Baza 90 Transport Aerian. România le permite americanilor să disloce temporar noi echipamente și trupe menite să sprijine operațiunile din Orientul Mijlociu împotriva Iranului.

Decizia a fost luată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării și a primit votul Parlamentului. Președintele Nicușor dan a dat asigurări că niciun avion de luptă nu va ajunge pe teritoriul nostru.

SUA aduc în România avioane-cisternă, echipamente de monitorizare - intră aici dronele de supraveghere -, dar și echipamente de comunicații prin satelit, folosite în corelare cu scutul antirachetă de la Deveselu.