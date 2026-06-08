Cutremur de 7,8 în Filipine, urmat de 138 de replici. Sunt trei morți. A fost emisă alertă de tsunami

2 minute de citit Publicat la 07:30 08 Iun 2026 Modificat la 08:09 08 Iun 2026

Seism de 7,8 în Filipine, a fost emisă alertă de tsunami, valurile ar urma să atingă trei metri. FOTO: Profimedia Images

Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a lovit luni regiunea Mindanao, din sudul Filipinelor, potrivit United States Geological Survey (USGS), declanșând alerte de tsunami în Filipine, în Indonezia vecină, precum și în Japonia, scrie CNN.

Cutremurul a declanșat 138 de replici, conform autorităților filipineze

UPDATE 8.05 De la cutremurul inițial cu magnitudinea de 7,8 care a lovit coasta de sud a Filipinelor, până la ora locală 11:00 (03:00 GMT) au fost înregistrate 138 de replici, potrivit Institutului Filipinez de Vulcanologie și Seismologie.

Magnitudinile acestor replici variază între 1,3 și 6,7.

Seismul s-a produs în jurul orei locale 07:37, la o adâncime de aproximativ 35 de kilometri, potrivit USGS. Până în prezent, nu au fost raportate decese.

Știrea inițială

Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie, Phivolcs, a anunțat că seismul a avut loc în largul coastelor orașului General Santos, din provincia Sarangani, aflată la extremitatea sudică a insulei Mindanao.

Earthquake in General Santos City, The Philippines on June 8, 2026 pic.twitter.com/ye8LHYwVzB — Noypi (@noypistuff) June 8, 2026

Phivolcs a emis, de asemenea, o alertă de tsunami și le-a cerut oamenilor care locuiesc în zonele de coastă să evacueze. Valurile de tsunami ar putea atinge între 1 și 3 metri peste nivelul mareei în unele zone din Filipine, potrivit Sistemului american de avertizare pentru tsunami.

Fotografii publicate de biroul local de informare din General Santos City au arătat magazine și clădiri avariate sau prăbușite în urma cutremurului.

Seismul puternic s-a produs chiar în ziua în care școlile publice au început noul an academic.

Another video captures the Jollibee building collapse in General Santos, Philippines following powerful earthquake. No word on casualties. https://t.co/LJEVl0qTjC pic.twitter.com/DgixNijwoY — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 8, 2026

Imagini video distribuite pe rețelele sociale au arătat zeci de elevi de școală primară, speriați, ghemuiți în aer liber, în timp ce pământul de sub ei se zguduia violent în provincia Davao Occidental. Alte imagini au surprins acoperișul unei școli liceale prăbușit, în timp ce elevii erau aliniați afară, pe terenul de sport al campusului, în Davao del Sur. În ambele incidente nu au fost raportate persoane rănite.

Președintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. a declarat că a „ordonat tuturor agențiilor guvernamentale relevante să acționeze imediat” pentru evacuarea locuitorilor și demararea operațiunilor de salvare. „Către compatrioții noștri din provinciile afectate, vă rugăm să respectați alerta de tsunami. Mergeți acum spre zone mai înalte. Nu așteptați. Viața voastră este mai importantă decât orice a rămas în urmă”, a transmis el într-un comunicat.

Provincia Sarangani, de unde provin cele mai multe imagini cu pagubele provocate de seism, are aproximativ 580.000 de locuitori.

Benjie Ancheta, șeful poliției din orașul Alabel, provincia Sarangani, a declarat pentru Reuters că sediul poliției a suferit unele fisuri imediat după cutremur, care s-a produs în timpul ceremoniei de ridicare a drapelului. Benjie Ancheta a spus că nu existau informații imediate privind victime, însă mai multe persoane au leșinat după seismul puternic. „Acesta este cel mai puternic cutremur pe care l-am trăit”, a declarat Ancheta pentru Reuters, într-o convorbire telefonică.

Indonezia a emis o alertă de tsunami pentru coasta sa nord-estică, iar Japonia a făcut același lucru pentru coasta sa sudică, din prefectura Ibaraki până în prefectura Okinawa.

Filipine, Indonezia și Japonia se află în așa-numitul Inel de Foc al Pacificului, un arc de falii care înconjoară bazinul Pacificului și care este predispus la cutremure frecvente și erupții vulcanice.

În Hawaii nu a fost detectată nicio amenințare de tsunami, potrivit National Weather Service.