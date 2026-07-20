Agitație într-un oraș exclusivist, cu un singur semafor, lângă Washington, după vestea că JD Vance se mută acolo. „Va tulbura liniștea"

Vicepreședintele american JD Vance și soția sa, Usha, ar urma să se mute într-o a doua reședință, aflată în Middleburg, un orășel exclusivist din Virginia.FOTO: Getty Images

Vicepreședintele american JD Vance și soția sa, Usha, ar urma să se mute într-o a doua reședință, aflată în Middleburg, un orășel exclusivist din Virginia. Vestea a stârnit neliniște printre localnici, care se tem că liniștea comunității va fi perturbată de coloane oficiale, elicoptere și prezența permanentă a agenților Secret Service, scrie The Washington Post.

Nimeni din oraș nu i-a văzut până acum pe noii vecini cumpărând legume de la supermarketul Safeway, servind caviar la restaurantul din apropiere, unde o porție de aproximativ 28 de grame costă 98 de dolari, sau vizitând magazinele de antichități de pe strada principală. În vitrina unuia dintre acestea este expusă o oglindă decorată cu aur, demnă de un palat, care costă 4.600 de dolari.

Deocamdată, vicepreședintele JD Vance poate fi văzut doar la televizor și pe rețelele sociale. Totuși, informația că el și soția sa, Usha, își amenajează o a doua locuință în Middleburg a devenit principalul subiect de discuție în oraș.

Îngrijorarea localnicilor nu are legătură doar cu mișcarea politică MAGA, ci mai ales cu riscul ca vicepreședintele să aducă prea mult din agitația Washingtonului într-o comunitate bogată, cunoscută tocmai ca un refugiu departe de capitală.

"Eu nici măcar nu-mi pot vopsi clădirea fără autorizație. Ai fi crezut că va exista o ședință a administrației locale pentru a discuta acest lucru, însă pur și simplu ni s-a pus în față", a declarat Kenna Day, în vârstă de 35 de ani, administratoarea unui magazin de cadouri. Pe umăr, aceasta are tatuată în franceză expresia "Infernul sunt ceilalți".

"Mă tem că ne va fi tulburată liniștea. Tocmai pentru această atmosferă vin oamenii aici. Este ca și cum ai păși într-o felicitare Hallmark. Cu toții ne înțelegem foarte bine", a adăugat ea.

La câteva străzi distanță, Vladimir Maldonado, un ospătar în vârstă de 24 de ani care lucrează la restaurantul mexican al familiei sale, a povestit că o clientă i-a spus că văzuse în zonă o coloană formată din aproximativ 50 de SUV-uri negre. Femeia a presupus că acestea îi transportau pe membrii familiei Vance la Middleburg.

"Mi-a spus: «Ai auzit că vicepreședintele se mută pe strada noastră?». I-am răspuns: «Este incredibil!»", a povestit Maldonado.

Tânărul spune că ar fi încântat să-i servească chipsuri și salsa vicepreședintelui, chiar dacă nu este de acord cu majoritatea ideilor promovate de Vance sau de președintele Donald Trump.

"Dacă ar intra aici, i-aș pune foarte multe întrebări. I-aș spune să-mi povestească totul. Fotografia lui ar ajunge cu siguranță pe perete", a afirmat ospătarul.

Casa Albă nu a răspuns solicitărilor de a confirma informațiile potrivit cărora familia Vance se va muta într-o a doua reședință, aflată pe domeniul Wolver Hill Farm. Proprietatea de aproape 200 de hectare se află la aproximativ 1,6 kilometri de supermarketul Safeway, situat pe strada principală din Middleburg. JD și Usha Vance așteaptă al patrulea copil spre sfârșitul acestei luni.

Domeniul a fost cumpărat în urmă cu șase ani, pentru 8,5 milioane de dolari, de omul de afaceri Chuck Kuhn. Compania sa, JK Moving Services, s-a ocupat de mutarea mai multor președinți și vicepreședinți, printre care Bill Clinton, Barack Obama și Donald Trump.

Contactat telefonic, Kuhn a refuzat să precizeze dacă familia Vance locuiește la Wolver Hill. "Declarația mea oficială este că nu comentez", a spus el.

O persoană care cunoaște detaliile înțelegerii a confirmat, sub protecția anonimatului, că vicepreședintele închiriază două dintre cele patru case aflate pe domeniu. Potrivit acesteia, agenții Secret Service vor avea o prezență vizibilă pe drumul care duce spre proprietate.

Familia Vance locuiește și în reședința oficială a vicepreședintelui Statelor Unite, aflată în complexul Observatorului Naval din nord-vestul Washingtonului. Conacul este construit pe un teren de aproape cinci hectare, are 33 de camere, piscină și jacuzzi.

Un oraș cu un singur semafor, preferat de politicieni și vedete

Middleburg se află în zona rurală a statului Virginia, la aproximativ o oră de mers cu mașina spre vest de Washington. Orașul are un singur semafor și aproximativ 750 de locuitori, dintre care majoritatea au votat-o pe Kamala Harris la alegerile din 2024.

Localitatea este cunoscută pentru echitație și vânătoare, gardurile construite din piatră și aleile lungi și șerpuitoare care duc spre proprietăți evaluate la milioane de dolari.

Este o lume complet diferită de viața grea din regiunea Munților Apalași pe care Vance a descris-o în cartea sa de succes „Elegia celor bătuți de soartă”.

Senatori, lideri ai Congresului și diplomați pot fi văzuți uneori privind vitrinele magazinelor de pe Washington Street, principala arteră comercială a orașului. În fața unor afaceri sunt amplasate figurine decorative reprezentând servitori care țin frâiele cailor, întâlnite în mod tradițional în grădinile unor proprietăți americane.

Clienții bogați frecventează și complexul Salamander Resort, aflat lângă Wolver Hill, unde o suită poate costa până la 1.100 de dolari pe noapte.

De-a lungul timpului, cel puțin patru președinți americani au avut case în Middleburg sau au vizitat localitatea. Printre aceștia se numără Lyndon B. Johnson, Ronald Reagan și Barack Obama.

Familia Kennedy și-a construit aici, la începutul anilor 1960, o proprietate de aproximativ 68 de hectare, pe care a numit-o Wexford. Jackie Kennedy a vândut-o după moartea președintelui John F. Kennedy, dar a continuat să viziteze orașul și după ce a plecat de la Casa Albă.

Actrița Elizabeth Taylor și senatorul John Warner au locuit la Middleburg până la divorț. Actorul Robert Duvall a trăit timp de câteva decenii la o fermă de aproximativ 146 de hectare din zonă, până la moartea sa, la începutul acestui an. În aprilie, regina Camilla a vizitat o fermă de cai din oraș în timpul călătoriei regelui Charles al III-lea în Statele Unite.

Primarul localității, Trowbridge Littleton, a cărui familie locuiește în zonă de opt generații, este plătit cu 400 de dolari pe lună pentru această funcție cu program redus. El a declarat că nu are informații directe despre mutarea familiei Vance, deși a observat recent mai multe SUV-uri negre pe drumul spre Wolver Hill.

Primarul consideră că locuitorii și cei șapte polițiști ai orașului sunt obișnuiți cu venirea și plecarea persoanelor celebre. În opinia sa, familia Vance nu va perturba viața comunității.

"Toată lumea este binevenită. Suntem o comunitate deschisă și prietenoasă și ne vom descurca", a declarat el.

Mutarea familiei Vance, principalul subiect de discuție

Punkin Lee, proprietara în vârstă de 80 de ani a atelierului de reparații pentru articole din piele Journeymen Saddlers, a locuit toată viața în Middleburg. Femeia își amintește cum Jackie Kennedy a intrat în magazin și "și-a așteptat rândul, fără să fie tratată diferit de ceilalț".

"Multe celebrități care au prieteni aici vin în vizită. Afli despre asta abia după câteva săptămâni, când întâlnești pe cineva la poștă și te întreabă dacă ai văzut o anumită persoană. Veneau și plecau, iar totul rămânea liniștit și plăcut", a povestit Lee.

Situația ar putea fi însă diferită în cazul vicepreședintelui și al familiei sale, din cauza dispozitivului de securitate și a persoanelor care îl însoțesc.

"Nu văd cum lucrurile ar putea să nu fie diferite. Nu i-am văzut și nici nu simt nevoia să-i văd", a spus femeia.

Localnicii și-au exprimat nemulțumirile și pe un grup privat de Facebook numit "Middleburg Uncensored". Discuțiile au fost preluate de publicația "Daily Beas" care a scris că noii vecini ai lui Vance sunt furioși din cauza haosului pe care vicepreședintele l-ar aduce în această zonă cunoscută pentru fermele de cai.

Carol Henson, o contabilă în vârstă de 81 de ani care locuiește la marginea orașului de peste trei decenii, se numără printre persoanele care s-au plâns de tulburarea zilnică pe care prezența vicepreședintelui ar putea să o provoace în "micul nostru oraș minunat".

Într-un interviu telefonic, Henson a explicat că nu este vorba doar despre disconfortul provocat de măsurile de securitate. Referindu-se la politicile lui Donald Trump, ea a spus că ceea ce fac actualii lideri este "îngrozitor" și l-a descris pe vicepreședinte drept "respingător".

"Oamenii de aici nu vor să fie răutăcioși cu cei veniți din afară. Dar există o diferență foarte mare între JD Vance și Robert Duvall", a afirmat ea.

În timp ce unii locuitori sunt nemulțumiți de venirea familiei Vance, Christian Puccio, proprietarul unui restaurant italian, vede o oportunitate.

"Este destul de interesant că se află aici. Dacă sunt prin zonă, i-aș invita să vină la noi. Ar fi grozav să avem în restaurant pe cineva care ocupă o funcție publică. Nu există publicitate negativă. Omul contribuie la conducerea țării", a declarat Puccio.

El a deschis în urmă cu șase luni restaurantul Oak & Ember Tasting Room and Market, aflat chiar în afara orașului.

Un depanator de calculatoare cunoscut de toată lumea drept Gomer Pyles, deși numele său real este Dennis, consideră că prezența lui Vance ar putea crea un alt tip de oportunitate. "Dacă intră într-un restaurant și putem discuta cu el, poate că își va schimba modul de a gândi. Poți ataca situația, dar poți și să te întrebi cum o poți transforma într-un avantaj. Eu o văd ca pe o oportunitate de schimbare", a spus Pyles, în vârstă de 74 de ani, care s-a mutat în zonă din California în 1981.

Chris Gore, fost analist CIA, a observat deja o schimbare: prietenii săi au acum un nou subiect de discuție la întâlnirile de seară.

Gore locuiește în Middleburg de 18 ani și a votat de-a lungul timpului atât candidați republicani, cât și democrați. El spune că preferă să asculte mai mult decât să vorbească atunci când prietenii săi își exprimă teama că venirea lui Vance va face ca Middleburg să fie asociat cu Donald Trump.

Singura veste bună, în opinia lui Gore, este că vicepreședintele nu a cumpărat proprietatea, ci doar o închiriază. "Este o ușurare. Dacă ar fi cumpărat-o, ar fi trebuit să avem de-a face cu el pe termen nelimitat", a spus fostul analist CIA.