Trump pregătește la ONU atacarea regulilor UE pentru Big Tech printr-o declarație privind "libertatea de exprimare"

Administrația Trump intenționează să folosească viitoarea sesiune a Adunării Generale a ONU pentru a promova o declarație globală privind „libertatea de exprimare”. Foto: Profimedia Images

Casa Albă și aliații republicani au criticat în repetate rânduri regulile Uniunii Europene privind platformele online, susținând că acestea echivalează cu cenzura. Acum, administrația americană vrea ca această critică să fie transpusă într-un document oficial la nivel global.

Administrația Trump intenționează să folosească viitoarea sesiune a Adunării Generale a ONU pentru a promova o declarație globală privind „libertatea de exprimare”, pe care europarlamentarii o consideră un atac mascat la adresa reglementărilor europene în domeniul tehnologiei, scrie Politico.

Versiunea documentului consultată de sursa citată condamnă „noile legi” și „cadrele de reglementare” despre care afirmă că pun în pericol libertatea de exprimare la nivel global, inclusiv în „țările democratice cu tradiție”.

Casa Albă și aliații din Partidul Republican au criticat în repetate rânduri regulile care reglementează platformele online în mai multe jurisdicții, în special în Uniunea Europeană, susținând că acestea reprezintă o formă de cenzură. Unul dintre cele mai cunoscute exemple a fost discursul susținut în februarie 2025 de vicepreședintele american JD Vance, care a afirmat că cea mai mare amenințare la adresa Europei nu este reprezentată de Rusia sau China, ci de propriile măsuri împotriva libertății de exprimare.

„Reflexul administrației Trump de a prezenta orice reglementare în domeniul tehnologiei drept o luptă pentru libertatea de exprimare este doar teatru politic – o perdea de fum calculată, menită să distragă atenția de la adevărații cenzori: guvernul Statelor Unite și aliații săi din mediul corporativ”, a declarat eurodeputatul german din partea Verzilor, Alexandre Geese, după ce a consultat fragmente din proiectul declarației.

Semnatarii ar urma să se angajeze să „recunoască” faptul că sancționarea unor forme de exprimare considerate false – precum „dezinformarea”, „informarea eronată” (misinformation) sau „discursul instigator la ură” – poate pune în pericol „libertatea de exprimare”, cu excepția cazurilor în care acel conținut incită în mod direct la violență.

Într-o postare publicată joi pe platforma X, subsecretarul de stat american pentru diplomație publică, Sarah Rogers, a confirmat existența unui proiect de document privind „libertatea de exprimare”, elaborat în urma unor discuții recente desfășurate în cadrul OCDE.

„Am redactat o declarație comună cu scopul de a promova transparența și de a construi un consens. Declarația este gândită ca o expresie a bunei înțelegeri și a valorilor comune, dar și ca un ghid de interpretare pentru companiile americane din domeniul comunicării, care trebuie să respecte legislația altor state”, a scris aceasta.

Rogers a precizat că declarația nu urmărește să anuleze sau să prevaleze asupra Actului privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA), principala legislație europeană privind platformele online.

Doi oficiali ai Uniunii Europene au confirmat că proiectul circulă deja la Bruxelles, înaintea planului Statelor Unite de a organiza, în septembrie, la ONU, un eveniment public dedicat semnării documentului.

Guvernele europene încearcă de mai mulți ani să reducă riscurile generate de discursul inflamator din mediul online, care este ilegal în unele state membre. DSA consideră amenințările la adresa proceselor electorale drept un risc sistemic, iar autoritățile europene și-au concentrat atenția asupra combaterii dezinformării.

Susținătorii mișcării MAGA ai lui Donald Trump afirmă însă că aceste legi au mers prea departe și reprezintă doar un pretext pentru limitarea anumitor tipuri de discurs.

După ce a analizat fragmente din proiectul declarației, eurodeputatul francez Sandro Gozi, din grupul liberal Renew Europe, a declarat pentru Politico că admistrația Trump promovează un „Vest Sălbatic global”, în care platformele online să nu mai fie reglementate.

„Se ascund în spatele pretextului libertății de exprimare”, a spus Gozi. „Noi, europenii, nu împărtășim această abordare. Pentru noi, libertatea de exprimare nu înseamnă libertate de amplificare a mesajelor, iar acest lucru este cu atât mai important în cazul platformelor online foarte mari, despre care credem că trebuie să modereze conținutul, nu să îl cenzureze.”

Consiliul Uniunii Europene, unde se reunesc diplomați și experți guvernamentali din cele 27 de state membre, a discutat marți proiectul de rezoluție în cadrul unui punct de pe ordinea de zi intitulat „Protejarea și promovarea libertății de exprimare în mediul online”.

Statele membre ar putea încerca să negocieze textul pentru a evita crearea unui precedent care ar putea fi folosit ulterior împotriva legislației europene și, în același timp, pentru a evita criticile pe care le-ar putea atrage un eventual refuz de a semna un document care pretinde că apără libertatea de exprimare.

Proiectul încearcă, de asemenea, să protejeze platformele online împotriva obligației de a interveni asupra conținutului publicat. Semnatarii ar urma să se angajeze să „evite impunerea unor obligații furnizorilor de servicii care conduc la eliminarea excesivă a conținutului protejat, prin presiuni legale sau de reglementare”.

Guvernele sunt invitate, de asemenea, să accepte că nu vor obliga platformele online să „modereze în mod proactiv conținutul” care se încadrează în anumite categorii de exprimare.

De la revenirea sa la Casa Albă, Donald Trump a încercat în repetate rânduri să protejeze interesele marilor companii americane din domeniul tehnologiei, iar acestea s-au plâns frecvent de costurile și obligațiile impuse de legislația europeană. Nu este clar dacă respectivele companii au avut vreun rol în promovarea acestui document.