De ce spune Comisia Europeană că aplică „în mod discret” regulile digitale și cum sunt tratate cazurile marilor companii tech

2 minute de citit Publicat la 12:00 31 Ian 2026 Modificat la 12:00 31 Ian 2026

În cazul nerespectării DMA, companiile riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri globală anuală. sursa foto: Getty

Comisarul european pentru concurență, Teresa Ribera, a declarat joi că aplicarea regulilor digitale ale Uniunii Europene se face „în mod discret” și prin dialog constant cu marile companii de tehnologie din Statele Unite, notează Euronews.

Declarațiile sale vin în contextul în care Digital Markets Act (DMA), regulamentul-cheie al UE privind concurența pe piețele digitale, este supus unor atacuri repetate din partea administrației Trump, care susține că regulile europene reprezintă o „barieră netarifară” și discriminează companiile de tehnologie americane.

„Au existat multe probleme care au fost rezolvate într-un mod foarte discret, în beneficiul tuturor consumatorilor”, le-a spus Ribera jurnaliștilor. „Este ceva ce a produs schimbări importante în felul în care aceste companii se comportă și își operează serviciile”.

DMA, aflat în vigoare din 2023, vizează marile platforme desemnate drept „gatekeeperi”, cu scopul de a limita dominația giganților tehnologici. Regulamentul interzice platformelor să își favorizeze propriile produse, pentru a oferi consumatorilor mai multe opțiuni în afara „ecosistemelor” controlate de marile companii tech.

Comisia oferă îndrumări marilor companii tehnologice

De la intrarea în vigoare a DMA, Comisia Europeană a deschis mai multe cazuri împotriva giganților americani din tehnologie, aplicând amenzi de 500 de milioane de euro companiei Apple și de 200 de milioane de euro companiei Meta. În cazul nerespectării DMA, companiile riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri globală anuală.

Washingtonul acuză Bruxelles-ul că vizează în mod selectiv companiile americane, însă UE insistă că regulile sunt neutre din punct de vedere al naționalității și se aplică tuturor platformelor desemnate drept „gatekeeperi”.

Cu toate acestea, amenzile aplicate până acum în baza DMA au fost relativ reduse. Comisia respinge ideea că acest lucru s-ar datora presiunilor guvernului american și susține că nivelul sancțiunilor reflectă durata scurtă a încălcărilor și faptul că actul normativ este relativ recent.

În paralel, Comisia le oferă companiilor posibilitatea de a evita sancțiunile, prin emiterea de îndrumări atunci când obligațiile DMA sunt aplicate insuficient, precum și prin dialog cu autoritățile europene pentru ajustarea practicilor.

Săptămâna trecută, compania Google s-a aflat în centrul atenției, după ce Bruxelles-ul a publicat specificații privind modul în care aceasta trebuie să permită accesul rivalilor din domeniul motoarelor de căutare online și dezvoltatorilor de inteligență artificială la serviciile sale.

„Vrem să ajutăm Google, explicând mai clar cum trebuie să respecte obligațiile privind interoperabilitatea și partajarea datelor din căutările online”, a spus Ribera.

Cu doi ani în urmă, Apple a primit instrucțiuni similare, care vizau deschiderea ecosistemului său închis.

În luna noiembrie, secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, a cerut Bruxelles-ului să adopte o „abordare echilibrată” în privința regulilor digitale, dacă dorește deblocarea negocierilor tensionate privind tarifele comerciale impuse de SUA.

Tensiunile rămân ridicate: după ce președintele american Donald Trump a introdus tarife pentru exporturile UE la începutul lui 2025, Uniunea Europeană s-a confruntat cu taxe vamale de 50% pentru oțel și aluminiu, în pofida acordului din vara trecută, care plafona tarifele americane la 15% pentru bunurile europene.