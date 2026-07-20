Washington Post: SUA și-ar dori război extins cu Iranul, dar armata americană e limitată de numărul de muniții. „Nu avem suficiente”

Militari americani încarcă muniția pe avioanele de pe portavionul USS Abraham Lincoln, înaintea unui atac asupra Iranului. Foto: Getty Images

Războiul din Iran riscă să scape de sub control, iar cele două țări sunt tot mai aproape de un conflict la scară largă. Armata americană a anunțat că un militar SUA a fost ucis în Irak și alți doi au fost uciși într-un atac cu rachete iraniene în Iordania. De asemenea, resturile unui militar, încă neidentificat, au fost descoperite la locul exploziei din Iordania, a mai anunțat Comandamentul armatei SUA (CENTCOM). În replică, americanii au lansat noi atacuri asupra Iranului, ceea ce nu face decât să ducă la o nouă escaladare, informează The Washington Post.

Luni dimineața, armata kuweitiană a anunțat că acționează împotriva mai multor atacuri cu drone lansate de Iran, după ce președintele Trump declarase duminică noaptea că CENTCOM lansase un nou val de atacuri asupra regimului de la Teheran.

„I-am lovit foarte tare aseară (pe iranieni) și am făcut asta în memoria marilor noștri patrioți uciși”, a declarat Trump reporterilor.

SUA au lovit „capacitățile militare pe care Iranul le folosea pentru a ataca navele comerciale care tranzitau Strâmtoarea Ormuz”, a precizat CENTCOM.

CENTCOM began conducting a new wave of strikes against Iran at 7 p.m. ET today for the ninth consecutive night. The strikes will continue degrading Iranian military capabilities used to attack commercial vessels and civilian mariners transiting the Strait of Hormuz. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026

„SUA se pregătesc pentru un război extins”, a declarat, pentru Washington Post, un oficial al administrației americane, care a adăugat că Pentagon a mărit numărul de avioane militare prezent în regiune.

Cu toate acestea, a precizat, sub anonimat, sursa citată, extinderea operațiunilor militare ale SUA rămâne în continuare „limitată” de numărul de muniții existente în depozitele armatei SUA - atât rachete, cât și sisteme antiaeriene -, precum și de capacitatea de a aduce noi militari și echipamente care să le înlocuiască pe cele avariate, distruse sau care au nevoie de mentenanță, ca urmare a folosirii extensive și uzurii intervenite în operațiunile militare contra Iranului.

„Nu avem suficiente pentru a putea susține operațiunile (militare) în siguranță și nu cred că Casa Albă e conștientă de asta”, a precizat sursa din administrația de la Washington.

În același timp, experții militari consultați de publicația americană au avertizat că forțele SUA nu sunt pregătite să facă față loviturilor aeriene iraniene, executate de la mare distanță, în cazul unei campanii militare terestre.

„Cred că ar fi o greșeală să pui trupe terestre (americane) pe oricare insulă din strâmtoare sau la țărm”, a spus Seth Jones, șeful departamentului de apărare și securitate al Centrului de Studii Strategice Internaționale (CSIS).

În noua serie de atacuri de duminică, în a opta noapte consecutivă de la reluarea ostilităților, SUA au vizat obiective militare, precum şi "forţele Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice care au lansat atacuri împotriva personalului american din Iordania la 17 iulie", a precizat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) într-un comunicat.

Agenţiile de ştiri iraniene Mehr şi Tasnim au relatat despre lovituri americane în Sirik, un port situat vizavi de strâmtoarea Ormuz. Ca represalii, armata iraniană a anunţat că a lansat drone explozive împotriva a două baze militare utilizate de SUA în Kuweit, potrivit televiziunii de stat. Numărul militarilor americani ucişi de la începutul războiului, la sfârşitul lunii februarie, a ajuns în prezent la 16.

Conform unui raport al CSIS, Statele Unite au consumat mai mult de jumătate din stocul de rachete antiaeriene Patriot și THAAD, după aproape o lună de război în Iran. De asemenea, armata americană a tras, în 7 săptămâni de conflict aproiape 1.000 de rachete de croazieră Tomahawk, practic tot stocul de rachete care se află la bordul navelor de luptă din zona Golfului.