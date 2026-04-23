Raport: SUA nu pot lupta contra Chinei în acest moment. Motivul: Și-au consumat deja jumătate din stocurile de rachete Patriot în Iran

Statele Unite au consumat mai mult de jumătate din stocul de rachete antiaeriene Patriot și THAAD, după aproape o lună de război în Iran, conform unui raport publicat de Centrul de Analize Strategice și Internaționale (CSIS). De asemenea, armata americană a tras, în 7 săptămâni de conflict aproiape 1.000 de rachete de croazieră Tomahawk, practic tot stocul de rachete care se află la bordul navelor de luptă din zona Golfului.

Analiza CSIS, publicată pe 21 aprilie, arată consumul de muniții inteligente folosite de SUA și țările aliate din regiunea Golfului Persic, comparativ cu stocurile existente înaintea declanșării războiului contra Iranului, capacitatea de producție estimată pentru acest an și necesarul pentru anul 2027.

SUA și statele arabe din regiunea au folosit până acum între 1.060 și 1.430 de rachete Patriot. Stocul de astfel de muniții existent înainte de 28 februarie (data la care SUA și Israelul au atacat Iranul) era de 2.330 de rachete Patriot.

În ceea ce privește rachetele THAAD - sistem antirachetă similar scutului de la Deveselu, din România - CSIS estimează că au fost trase între 190 și 290 de astfel de munții, dintr-un stoc inițial de 360 de astfel de rachete.

„Analiza cu privire la șapte tipuri de muniții-cheie arată că Statele Unite au suficient de mult rachete să continue să lupte în acest război, în orice scenariu plauzibil. Riscul - care va persista mulți ani de acum încolo - e legat de viitoarele războaie”, se arată în documentul CSIS.

„Aceste rachete vor fi esențiale într-un potențial război în Pacificul de Vest”

Raportul CSIS arată că, după 39 de zile de război, SUA și-au golit mai mult de jumătate din stocurile pentru anumite muniții inteligente (cum ar fi Patriot sau THAAD). Refacerea acestor stocuri la nivelul existent înaintea declanșării războiului din Iran ar putea dura până la patru ani.

„Aceste rachete vor fi esențiale într-un potențial război în Pacificul de Vest. Chiar și înainte de războiul din Iran, stocurile de astfel de muniții erau insuficiente într-un potențial conflict cu un adversar aflat pe picior de egalitate (cu SUA). Acum, criza de astfel de muniții este și mai acută, iar refacerea stocurilor la niște niveluri capabile să suțină un război contra Chinei va lua și mai mult timp”, arată analiza CSIS.

Pe lângă Patriot și THAAD, SUA au consumat mai mult de jumătate din rachetele PrSM - rachete cu rază medie de acțiune lansate de HIMARS.

Americanii mai dispun de stocuri suficient de mari de rachete SM-3 (interceptori balistici folosiți de distrugătoarele de tip Aegis, similari celor folosiți la Deveselu), rachete SM-6, rachete JASSM sau bombe cu kit de planare JDAM.

Conform Washington Post, forțele navale ale SUA din regiunea Golfului Persic au lansat în prima lună de război contra Iranului 850 de rachete de croazieră Tomahawk. Conform CSIS, de atunci, numărul acestor rachete trase a ajuns acum la aproape 1.000.

„Această cifră ar putea corespunde cu numărul tuturor rachetelor Tomahawk de care dispun SUA în regiune”, arată documentul CSIS. „Numărul acestor rachete aflate în teatrul de operațiuni este constrâns de faptul că navele nu pot fi încărcate (cu muniții) pe mare și trebuie să se întoarcă în porturi. Deși încărcătura exactă a acestor nave e secretă, între 10-50% din celulele sistemelor de lansare verticale (VLS) de la bordul distrugătoarelor și crucișătoarelor americane - adică 10-61 de rachete - sunt, de regulă, Tomahawk. De asemenea, fiecare submarin purtător de astfel de rachete poate căra până la 154 de rachete Tomahawk”.