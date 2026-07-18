Doi militari americani au fost ucişi şi unul e dat dispărut în urma unui atac iranian în Iordania

<1 minut de citit Publicat la 21:19 18 Iul 2026 Modificat la 21:19 18 Iul 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Doi membri ai forţelor armate americane au fost ucişi, iar unul rămâne dat dispărut în urma atacurilor iraniene cu rachete balistice şi drone desfăşurate vineri în Iordania, au anunţat oficialii militari, scrie BBC.

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a precizat că patru militari americani au fost evacuaţi medical la spitale din Iordania, dar au fost între timp externaţi. Alţii, care au suferit răni uşoare, s-au întors la datorie.

Mai devreme, armata iordaniană anunţase că interceptase 10 rachete iraniene lansate în spaţiul său aerian în cursul nopţii, fără a raporta pagube.

Armata americană a comunicat că a desfăşurat a şaptea noapte consecutivă de lovituri asupra Iranului, de când preşedintele Donald Trump a declarat „încheiat” acordul temporar de încetare a focului dintre cele două ţări.

Aceste noi decese survin după ce un pilot al Marinei americane, dat dispărut la începutul lunii, a fost declarat mort – ceea ce ridică la 14 numărul militarilor americani ucişi în războiul în curs cu Iranul.