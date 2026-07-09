Războiul din Iran începe din nou în forță după amenințările lui Trump. SUA au început bombardamentele. Explozii în mai multe orașe

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În declarații de la summitul NATO din Turcia, președintele Trump a lăsat clar să se înțeleagă că răbdarea sa față de Iran se apropie de sfârșit.

La scurt timp după ce a descris conducerea de la Teheran drept „gunoaie”, el a spus că SUA vor bombarda „probabil” Iranul din nou, „foarte dur”, în această seară.

Marți, SUA au atacat obiective din Iran despre care susțin că au fost folosite pentru lansarea de lovituri asupra unor nave comerciale din Strâmtoarea Ormuz. Iran a răspuns țintind interese americane din Bahrain și Kuweit.

Chiar săptămâna trecută, discuțiile pentru un armistițiu au fost reluate după un alt schimb de focuri între Iran și SUA.

Durata și intensitatea eventualelor noi lovituri americane asupra Iranului ar trebui să ofere o imagine mai clară asupra posibilității ca armistițiul să mai continue.

Deși Donald Trump nu a exclus continuarea negocierilor de pace aflate în desfășurare, cel mai recent schimb de vorbe și bombe reprezintă încă un test pentru un armistițiu care pare aproape terminat.