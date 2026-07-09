Războiul din Iran începe din nou în forță după amenințările lui Trump. SUA au început bombardamentele. Explozii în mai multe orașe

Trump a lăsat să se înțeleagă că ostilitățile se vor relua încă de la summitul NATOPublicat acum 38 minute
În declarații de la summitul NATO din Turcia, președintele Trump a lăsat clar să se înțeleagă că răbdarea sa față de Iran se apropie de sfârșit.
La scurt timp după ce a descris conducerea de la Teheran drept „gunoaie”, el a spus că SUA vor bombarda „probabil” Iranul din nou, „foarte dur”, în această seară.
Marți, SUA au atacat obiective din Iran despre care susțin că au fost folosite pentru lansarea de lovituri asupra unor nave comerciale din Strâmtoarea Ormuz. Iran a răspuns țintind interese americane din Bahrain și Kuweit.
Chiar săptămâna trecută, discuțiile pentru un armistițiu au fost reluate după un alt schimb de focuri între Iran și SUA.
Durata și intensitatea eventualelor noi lovituri americane asupra Iranului ar trebui să ofere o imagine mai clară asupra posibilității ca armistițiul să mai continue.
Deși Donald Trump nu a exclus continuarea negocierilor de pace aflate în desfășurare, cel mai recent schimb de vorbe și bombe reprezintă încă un test pentru un armistițiu care pare aproape terminat.
Presa iraniană relatează despre explozii în mai multe orașe din sudul țăriiPublicat acum 42 minute
Presa iraniană a relatat că explozii au fost auzite în mai multe locuri din sudul țării, informează BBC.
Presa de stat a transmis că mai multe explozii au fost auzite în orașele Konarak și Chabahar, iar IRNA a relatat că alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în unele zone din Chabahar.
IRIB a adăugat că sistemele de apărare antiaeriană au fost activate în Bandar Abbas și că mai multe explozii au fost raportate în zonă.
US forces bombed Iranian targets in the city of Chabahar tonight, the first time the area has been hit since the ceasefire agreement. pic.twitter.com/4e0CloC3X8— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 8, 2026
Statele Unite bombardează din nou IranulPublicat acum 44 minute
SUA au lansat, miercuri, o nouă rundă de bombardamente asupra Iranului, la câteva ore după ce Donald Trump a spus că recentele atacuri iraniene asupra unor nave din Strâmtoarea Ormuz au marcat sfârșitul armistițiului, relatează AP.
Oficiali militari au transmis, într-o postare pe rețelele sociale, că bombardamentele au avut scopul de a „degrada în continuare” capacitatea Iranului „de a amenința libertatea navigației” în strâmtoare.
Acțiunea vine la doar o zi după ce armata americană a lovit mai multe obiective militare și instalații portuare, în urma atacurilor Iranului asupra unor nave comerciale în largul coastelor Omanului.
În postare se arată că SUA „trag Iranul la răspundere pentru recenta agresiune nejustificată împotriva transportului comercial și a echipajelor civile care navighează liber pe o rută maritimă internațională vitală”.
Presa de stat iraniană a relatat despre explozii, inclusiv în orașul-port Bandar Abbas, situat pe strâmtoare, și în Sirik, un alt oraș de coastă din sud.
At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent…— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026
Trump anunțase că armistițiul „s-a încheiat”
Donald Trump a amenințat, miercuri, că va lansa noi lovituri militare împotriva Iranului, după ce a spus că atacurile iraniene au semnalat sfârșitul armistițiului. Ulterior, însă, el a afirmat că cel mai recent schimb de focuri cu Iranul nu anunță o revenire la un război pe scară largă.
Trump, cunoscut pentru mesajele contradictorii privind intențiile sale, a amenințat în repetate rânduri că va escalada loviturile împotriva Iranului, doar pentru a face apoi un pas înapoi, invocând progrese diplomatice. El a spus, miercuri, că SUA „probabil îi vor lovi din nou puternic în această seară”, iar ulterior a adăugat că ultimele schimburi de lovituri nu vor duce la acțiuni militare „pe termen lung”.