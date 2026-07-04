Antena 3 CNN Externe Erdogan atacă din nou Israelul și spune că „guvernul său dependent de război nu trebuie lăsat să dinamiteze acordul de pace” cu Iranul

Erdogan atacă din nou Israelul și spune că „guvernul său dependent de război nu trebuie lăsat să dinamiteze acordul de pace” cu Iranul

Adrian Dumitru
1 minut de citit Publicat la 20:06 04 Iul 2026 Modificat la 20:06 04 Iul 2026
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Recep Erdogan vorbește la microfon
Foto: Getty Images

Preşedintele turc, Recep Erdogan, a declarat, sâmbătă, că eforturile de pace din Orientul Mijlociu nu ar fi putut să reuşească fără sprijin regional şi că Israelului nu trebuie să i se permită să „dinamiteze” acordul de pace SUA-Iran, relatează Reuters.

„Nicio soluţie care nu îşi ia puterea din voinţa şi contribuţiile ţărilor regionale nu poate fi de durată”, a declarat Erdogan la Istanbul, într-o intervenţie alături de premierul pakistanez, Shehbaz Sharif.

Turcia, membru NATO şi vecin al Iranului, a acuzat în mod repetat Israelul că încearcă să submineze acordul SUA-Iran mediat de Pakistan şi a condamnat operaţiunile israeliene din Gaza, Liban şi Siria.

„Urmărim cu atenţie tentativele administraţiei israeliene de a dinamita acordul SUA-Iran. Actualului guvern israelian dependent de război nu trebuie să i se permită să ne atragă geografia în mirosul de sânge şi praf de puşcă din nou”, a spus Erdogan.

Erdogan a mai spus că Turcia intenţionează să aprofundeze cooperarea cu Pakistan în domeniile energiei, transportului, tehnologiei informaţiei şi apărării, urmărind în acelaşi timp un obiectiv de schimburi comerciale de 5 miliarde de dolari.

Anterior, în cursul zilei de sâmbătă, oficiali din ambele ţări au participat la un forum de afaceri de la Istanbul. Ministrul turc al energiei, Alparslan Bayraktar, a declarat că firmele turceşti vor să contribuie la proiecte în Pakistan şi să împărtăşească din expertiza Turciei în domeniul energiei într-un context în care Pakistanul trece printr-o tranformare a sectorului său electric.

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Etichete: Israel turcia Iran pakistan Orientul Mijlociu Război SUA-Iran

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