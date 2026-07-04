Erdogan atacă din nou Israelul și spune că „guvernul său dependent de război nu trebuie lăsat să dinamiteze acordul de pace” cu Iranul

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Preşedintele turc, Recep Erdogan, a declarat, sâmbătă, că eforturile de pace din Orientul Mijlociu nu ar fi putut să reuşească fără sprijin regional şi că Israelului nu trebuie să i se permită să „dinamiteze” acordul de pace SUA-Iran, relatează Reuters.

„Nicio soluţie care nu îşi ia puterea din voinţa şi contribuţiile ţărilor regionale nu poate fi de durată”, a declarat Erdogan la Istanbul, într-o intervenţie alături de premierul pakistanez, Shehbaz Sharif.

Turcia, membru NATO şi vecin al Iranului, a acuzat în mod repetat Israelul că încearcă să submineze acordul SUA-Iran mediat de Pakistan şi a condamnat operaţiunile israeliene din Gaza, Liban şi Siria.

„Urmărim cu atenţie tentativele administraţiei israeliene de a dinamita acordul SUA-Iran. Actualului guvern israelian dependent de război nu trebuie să i se permită să ne atragă geografia în mirosul de sânge şi praf de puşcă din nou”, a spus Erdogan.

Erdogan a mai spus că Turcia intenţionează să aprofundeze cooperarea cu Pakistan în domeniile energiei, transportului, tehnologiei informaţiei şi apărării, urmărind în acelaşi timp un obiectiv de schimburi comerciale de 5 miliarde de dolari.

Anterior, în cursul zilei de sâmbătă, oficiali din ambele ţări au participat la un forum de afaceri de la Istanbul. Ministrul turc al energiei, Alparslan Bayraktar, a declarat că firmele turceşti vor să contribuie la proiecte în Pakistan şi să împărtăşească din expertiza Turciei în domeniul energiei într-un context în care Pakistanul trece printr-o tranformare a sectorului său electric.