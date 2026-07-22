Costul uriaș al războiului cu Iranul: Pete Hegseth estimează că SUA au cheltuit peste 37 de miliarde de dolari până acum

Potrivit unui sondaj AP-NORC, majoritatea americanilor continuă să dezaprobe modul în care Trump gestionează conflictul cu Iranul. Foto: Getty Images

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a estimat că până acum Statele Unite au cheltuit 37,5 miliarde de dolari în războiul împotriva Iranului. Hegseth a făcut declarația în fața Comisiei pentru Credite Bugetare din Senat, relatează Associated Press. Secretarul american al Apărării a mai spus că suplimentarea fondurilor pentru război este „urgentă” și „necesară”. „Fără aceste fonduri, ne confruntăm cu lipsuri critice”, a declarat Hegseth în fața senatorilor.

În timp ce Pete Hegseth estimează că SUA au cheltuit 37,5 miliarde de dolari în cele cinci luni de război cu Iranul, un profesor de la Harvard a calculat că acest conflict îi va costa pe americani cel puțin un trilion de dolari până la încheierea sa.

Declarația lui Hegseth privind cheltuielile de război a venit la doar câteva zile după ce Pentagonul a anunțat că alți trei militari americani au murit în conflict. Până acum 17 militari SUA au murit în acest război și peste 100 au fost răniți.

Hegseth a spus că acest efort de suplimentare a fondurilor pentru război și bugetul de 1,5 trilioane pentru Apărare propus de Donald Trump reprezintă o investiție istorică în armata SUA.

În timp ce republicanii pregătesc un pachet bugetar în valoare de 95 de miliarde de dolari pentru finanțarea armatei, democrații avertizează că acest conflict s-ar putea extinde „la infinit”.

„Acest război scapă din nou de sub control”, a spus senatoarea democrată Patty Murray. Ea a amintit că Trump „ne-a spus de peste 40 de ori că un acord este aproape și că războiul se va încheia în curând”.

„Acum însă vrea încă 70 de miliarde de dolari și ne cere pur și simplu să avem încredere că totul se va termina cu bine”, a adăugat aceasta.

La audierea din Senat au mai participat generalul Dan Caine, președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore, și secretarul Agriculturii, Brooke Rollins. Pachetul bugetar propus de republicani include 10 miliarde de dolari pentru sprijinirea fermierilor și alte 10 miliarde pentru modificări ale legislației electorale.

Înaintea audierii, Casa Albă a transmis un comunicat prin care le-a cerut parlamentarilor să aprobe rezoluția bugetară „imediat” și „fără modificări”.

Finanțarea războiului cu Iranul reprezintă cea mai mare parte a planului bugetar republican

Finanțarea războiului reprezintă cea mai mare componentă a noii propuneri bugetare a Partidului Republican, ultimul pachet legislativ major pe care republicanii speră să îl adopte înainte ca parlamentarii să intre în pauză pentru campania electorală dinaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, care vor decide controlul asupra Congresului.

Pachetul urmărește și sprijinirea fermierilor afectați de tarifele impuse de Trump, precum și finanțarea modificărilor legislației electorale, care vor include cel mai probabil noi cerințe privind prezentarea unui act de identitate la vot. Niciuna dintre aceste cheltuieli nu este compensată prin reduceri în alte domenii.

Potrivit unui sondaj AP-NORC, majoritatea americanilor continuă să dezaprobe modul în care Trump gestionează conflictul cu Iranul.

Prețurile la carburanți au crescut după închiderea Strâmtoarii Ormuz, stocurile de muniție ale SUA se reduc în urma valului de lovituri cu rachete, iar Trump s-a îndepărtat de promisiunea făcută în campanie de a nu implica Statele Unite în conflicte militare de lungă durată.

Chiar și așa, Trump nu dă semne că ar avea de gând să scoată SUA din acest război. Republicanii au refuzat, în mare parte, să-l confrunte pe acest subiect.

Donald Trump le-a cerut tuturor republicanilor din Camera Reprezentanților să voteze în favoarea rezoluției bugetare.