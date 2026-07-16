Decizie fără precedent în Armata SUA. Hegseth anunță ca toți soldații peste 30 de ani vor fi testați pentru deficit de testosteron

Secretarul Apărării susține că inițiativa prioritizează sănătatea pe termen lung a militarilor americani. Foto: Getty Images

Militarii americani cu vârsta de 30 de ani și peste vor fi testați anual pentru deficit de testosteron. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a anunțat că a autorizat programul de screening deoarece SUA au o „datorie sfântă” să-și păstreze avantajul tactic reprezentat de trupele sale și să „optimizeze” performanța și sănătatea soldaților săi, relatează The Guardian.

Într-o înregistrare video postată pe rețeaua socială X, Pete Hegseth a dat detalii din noul program de screening pentru deficiența de testosteron în rândul trupelor americane.

Secretarul american al Apărării a spus că testarea regulată va asigura că militarii au „nivelurile potrivite de testosteron” pentru a putea performa la capacitate maximă. „Nu este vorba despre îmbunătățirea artificială a performanțelor, ci despre restabilirea și optimizarea capacităților tale naturale”.

SUA vrea să își „optimizeze” militarii

Hegseth a spus că SUA investesc masiv în capacități militare de top, dar cel mai mare avantaj tactic al armatei sale îl reprezintă soldații. „Avem datoria sfântă de a păstra acest avantaj”, a spus secretarul Apărării.

„Am autorizat un nou program de screening pentru deficitul de testosteron destinat militarilor noștri, pentru a ne asigura că aveți nivelurile potrivite de testosteron astfel încât să puteți funcționa la cel mai înalt nivel”, a spus Hegseth în videoclip.

Șeful Pentagonului a continuat:

„După cum știm, câmpul de luptă modern este brutal și necruțător.

Acesta necesită și impune un nivel maxim de pregătire psihologică și mentală, iar prin identificarea timpurie a acestor indicatori de sănătate ne asigurăm că rămâneți în avangarda capacității de luptă și că beneficiați de același nivel de sprijin pe care îl oferiți acestei națiuni: cel mai bun posibil”, a adăugat el.

The High-T Department of War. pic.twitter.com/hlAUq3j2cD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) July 15, 2026

Astfel, soldații cu vârsta de 30 de ani și peste vor fi testați anual pentru deficitul de testosteron în cadrul evaluărilor medicale de rutină și cei sub 30 de ani pot opta și ei să facă testul, a mai spus Hegseth.

Tratamentul, inclusiv terapia de substituție cu testosteron, va fi opțional și va avea ca scop „restabilirea și optimizarea” capacităților naturale ale organismului, a mai spus Hegseth.

Secretarul Apărării susține că inițiativa prioritizează sănătatea pe termen lung a militarilor americani, ca aceștia să rămână „puternici” toată viața.

Hegseth a mai declarat că programul face parte din angajamentul Departamentului Apărării de a oferi „îngrijire medicală de elită” și de a menține nivelul de pregătire fizică și mentală necesar pentru lupta modernă.

Obsesia administrației Trump cu deficitul de testosteron

Pete Hegseth nu este primul membru al administrației Trump care abordează așa-numita „criză” a nivelului scăzut de testosteron, cunoscută și sub denumirea de „low T”.

Secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., în vârstă de 72 de ani, a dezvăluit că își administrează injecții cu testosteron ca parte a propriului regim „anti-îmbătrânire”. În octombrie, el a susținut, fără a prezenta dovezi, că adolescenții americani din prezent au „50% din nivelul de testosteron al unui bărbat de 65 de ani”.

Testosteronul și mai ales presupusul deficit au devenit o temă recurentă în discursul politic al dreptei americane. Influnceri precum Tucker Carlson, au vorbit despre o criză a masculinității în documentare precum The End of Men, în timp ce alții promovează fenomenul numit „T-maxxing” și injecțiile cu testosteron vândute direct consumatorilor.

Asociația Americană de Urologie a precizat, într-un comunicat de presă, că „apreciază faptul că administrația înțelege importanța depistării deficitului de testosteron la bărbați”, însă a subliniat că „diagnosticul deficitului de testosteron nu ar trebui stabilit doar pe baza unui singur test de sânge”.

Potrivit asociației, un astfel de test poate reprezenta doar o „valoare de referință” pentru persoanele care necesită investigații suplimentare. Organizația a avertizat, de asemenea, că diagnosticul de testosteron scăzut nu trebuie pus în urma unui singur test, ci pe baza simptomelor și a rezultatelor a două analize separate.

Administrația Trump a criticat în repetate rânduri utilizarea hormonilor în tratamentele pentru tranziția de la un gen la altul, inclusiv testosteronul și estrogenul, pe care le-a descris drept o formă de „mutilare chimică și chirurgicală”.

Potrivit unui studiu publicat în revista Social Science & Medicine, tinerii sunt vizați în mod agresiv în mediul online de influenceri și companii din domeniul wellness, care promovează testele hormonale și tratamentele cu testosteron drept esențiale pentru a fi un „bărbat adevărat”, deși, din punct de vedere medical, testarea nivelului de testosteron nu este justificată în cazul majorității persoanelor din această grupă de vârstă.