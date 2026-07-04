WSJ: Hegseth pregătise un plan șocant de reducere a numărului de trupe din Europa. Cum l-a oprit Rubio

Marco Rubio l-a oprit pe Pete Hegseth să anunțe o reducere substanțială de trupe americane în Europa. Foto: Profimedia Images

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, plănuia să meargă luna trecută la Bruxelles pentru a face ceea ce avea să fie un anunț șocant într-o întâlnire cu principalii șefi militari ai NATO. SUA, plănuia el să spună, pregătea reduceri suplimentare ale forțelor sale din Europa, mult mai mari decât anularea desfășurării unei brigăzi blindate în Polonia și retragerea anterioară a unei brigăzi de infanterie din România, au declarat surse oficiale pentru The Wall Street Journal. Însă propunerea lui Hegseth a fost respinsă după ce a fost comunicată lui Marco Rubio - consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui Trump - și altor înalți oficiali, au spus sursele.

În schimb, Hegseth a declarat că SUA vor efectua o revizuire a posturii forțelor lor în Europa, care ar putea dura până la șase luni.

Incidentul sugerează că administrația nu este încă hotărâtă cu privire la ritmul și amploarea potențialelor reduceri de trupe americane din Europa. În timp ce Trump a vorbit despre pedepsirea țărilor NATO despre care consideră că nu cheltuiesc suficient pentru propria apărare sau care nu au sprijinit războiul SUA cu Iranul, propunerile și discursurile aprinse ale lui Hegseth i-au zdruncinat pe aliați și parlamentari - inclusiv pe unii republicani de frunte - care se tem că va provoca daune de durată alianței și va încuraja Rusia.

Casa Albă a trimis întrebările către Departamentul Apărării. Sean Parnell, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, a declarat: „Secretarul Hegseth s-a asigurat că mesajul său este aliniat cu obiectivele și agenda președintelui și nu a vrut să împiedice marja de decizie a președintelui”.

Nivelul trupelor americane și cheltuielile militare aliate se așteaptă să fie în centrul atenției la întâlnirea lui Trump cu liderii NATO la Ankara, săptămâna viitoare.

Oficialii NATO speră că summitul de la Ankara va demonstra unitate cu SUA și sprijin pentru Ucraina în războiul său împotriva Rusiei, dar spun că se tem că tensiunile cu Trump ar putea eclipsa summitul. Oficialii NATO iau în considerare renunțarea la planurile de a organiza un summit anul viitor în Albania, au declarat oficialii.

„Statele Unite cheltuiesc de departe mai mulți bani pentru NATO decât orice altă țară, fără a obține niciun beneficiu din acest lucru”, a declarat Trump într-o postare pe rețelele sociale, joi.

Strategia de apărare a Pentagonului, publicată în ianuarie, a semnalat că SUA își va reduce prezența militară în Europa, concentrându-se mai mult pe Pacificul de Vest și pe emisfera vestică. Scopul, se arată în strategie, este de a acorda națiunilor europene principala responsabilitate pentru apărarea convențională a continentului.

În luna mai, Hegseth a anulat brusc rotația de nouă luni a unei brigăzi blindate în Polonia. Decizia lui Hegseth a atras critici aspre din partea parlamentarilor republicani și democrați și a oficialilor polonezi îngrijorați, care au declarat pentru The Wall Street Journal că nu au fost consultați cu privire la această mișcare.

De asemenea, acest lucru l-a surprins pe Trump, care l-a sunat ulterior pe Hegseth pentru a-l întreba de ce îl tratează atât de prost pe un aliat valoros, au declarat oficialii pentru Journal în luna mai. Trump a anunțat apoi că va trimite 5.000 de soldați în Polonia, deși oficialii americani au declarat că nu au fost încă desfășurate trupe suplimentare.

Ulterior, Hegseth și principalul său consilier politic, Elbridge Colby, au fost deosebit de insistenti în încercarea de a reduce forțele americane angajate în Europa.

Războiul din Iran le-a oferit lui Hegseth și Colby o nouă oportunitate de a regândi angajamentele privind trupele. În timp ce Marea Britanie a pus la dispoziție o bază pentru bombardierele americane cu rază lungă de acțiune care au fost folosite pentru a ataca Iranul, Spania a refuzat să își pună la dispoziție facilitățile pentru atacuri asupra țării. După ce cancelarul german a criticat strategia administrației Trump față de Iran, Trump a continuat în luna mai să critice Europa și a amenințat că va retrage trupele din Germania.

Recenta presiune a Pentagonului pentru reducerea numărului de trupe i-a alarmat atât pe parlamentarii republicani, cât și pe cei democrați, care au introdus prevederi în proiectul de lege privind cheltuielile militare care ar interzice Departamentului Apărării să reducă numărul de trupe sub 76.000 fără o analiză a riscului de către șeful Comandamentului European al SUA și președintele Statului Major Întrunit și o certificare din partea lui Hegseth.

Aceste îngrijorări s-au intensificat luna trecută, când biroul lui Hegseth a programat o convorbire telefonică cu parlamentarii înainte de întâlnirea din iunie cu miniștrii apărării din NATO, au declarat unele dintre persoanele familiarizate cu situația. Dar când a avut loc apelul, Hegseth a spus doar că plănuiește o revizuire.

„Aceasta va fi o adevărată revizuire”, a declarat Hegseth la deschiderea unei reuniuni bianuale a șefilor apărării din NATO. „Aceasta va fi concepută pentru a asigura că NATO se îndreaptă rapid și ireversibil către Europa care își asumă responsabilitatea principală pentru apărarea Europei.”