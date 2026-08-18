Două capre s-au urcat într-un autobuz din Portland. Au devenit virale

Caprele aparțin unei familii care locuiește la mai puțin de două străzi de stația de autobuz și se numesc Billy the Kid și Billy the Goat. FOTO: Captură video/X

Două capre pitice au evadat din țarcul lor și au urcat într-un autobuz din Portland, Oregon, într-o scenă surprinsă de camerele de supraveghere. Pasagerii le-au dat jos din autobuz după ce șoferul a redeschis ușile, iar animalele au fost ulterior recuperate de proprietar, potrivit relatărilor NYT.

Ușile autobuzului TriMet, care se îndrepta marți dimineață spre vest, către centrul orașului Portland, Oregon, începuseră să se închidă când s-au redeschis pentru doi pasageri neobișnuiți rămași în urmă: două capre tinere, despre care oficialii companiei de transport și poliția au spus că evadaseră din țarcul lor și ajunseseră într-un autobuz FX2-Division de culoare verde-lime.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au surprins escapada lor neobișnuită, arătând cum unii dintre ceilalți pasageri au privit de două ori, surprinși, înainte de a alunga caprele din autobuz după ce șoferul a redeschis ușile.

?Two goats seen on video boarding a city bus in Portland, Oregon@TheInsiderPaper pic.twitter.com/rOQmPRcIgN — D. Scott @eclipsethis2003 (@eclipsethis2003) August 15, 2026

Plimbarea lor a dus la apeluri la poliție și a stârnit în Portland comparații cu celebra aventură din 2002 a unui coiot care a pătruns într-un tren de metrou ușor MAX, care nu era în serviciu la acel moment și care a inspirat un videoclip muzical și o altă melodie.

„Nu au un abonament valabil”, le-a spus șoferul, în glumă, celorlalți pasageri, în timp ce caprele coborau din autobuz.

Caprele aparțin unei familii care locuiește la mai puțin de două străzi de stația de autobuz și se numesc Billy the Kid și Billy the Goat, a declarat vineri, într-un interviu, Lrae Anderson, care s-a prezentat drept proprietarul lor.

„Nu-mi venea să cred că au traversat strada aglomerată și au încercat să urce în autobuz și toate celelalte”, a spus Anderson.

El a adăugat: „Au urcat de parcă ar mai fi făcut asta înainte”.

Anderson, în vârstă de 48 de ani, un rapper cunoscut și sub numele de Copper Loc, a spus că cei patru fii ai săi uită uneori să închidă poarta țarcului în care sunt ținute caprele.

Un vecin a adus caprele înapoi acasă în aceeași zi, a spus Anderson, precizând că între timp a montat o încuietoare și a îmbunătățit gardul.

Anderson a spus că familia a cumpărat caprele în urmă cu aproximativ trei luni, după ce s-a mutat pe proprietate la sugestia unui prieten, care i-a spus că animalele se vor hrăni cu murele din abundență de pe teren.

După evadarea lor, a spus el, a aflat că sunt capre pitice.

Potrivit companiei de transport, imaginile cu cele două capre cu coarne, pe care TriMet le-a publicat miercuri pe Instagram, strânseseră peste 5,4 milioane de vizualizări.

„Videoclipul cu ele urcând în autobuz a stârnit cu siguranță imaginația oamenilor”, a declarat vineri, într-un e-mail, Tyler Graf, purtător de cuvânt al TriMet.

Dar nu toți pasagerii au acordat prea multă atenție evadaților, după cum arată imaginile filmate în interiorul autobuzului.

„O văd pe femeia aceea”, a spus Anderson. „Stă acolo și este pe telefon și nici măcar nu a observat caprele în autobuz. Eu mă gândeam: «Ce fac acolo?»”

În timp ce se pregătea pentru un spectacol de rap programat sâmbătă la Seattle, Anderson a spus că episodul i-a oferit inspirație muzicală. „Am început deja să fac o melodie despre capre”, a spus el.