CNN: Culisele atacului american care a dus la moartea a peste 160 de copii în Iran. Armata SUA a ignorat avertismentele

Înmormântările copiilor uciși în atacul american au scos mii de iranieni în stradă, la Teheran.

Comandanții militari americani de rang înalt au ignorat avertismentele care le spuneau că informațiile privind potențiale ținte din Iran erau extrem de învechite și au aprobat loviturile care au dus la distrugerea unei școli și uciderea a aproape 200 de copii și profesori, conform a trei surse familiarizate cu procesul de luare a deciziei, citate de CNN.

Mesajele, care arătau că informațiile se bazau pe date vechi de ani de zile și trebuiau reverificate, erau incluse într-un sistem folosit pentru stabilirea țintelor și necesitau aprobarea unui ofițer de rang înalt înainte ca un obiectiv să fie adăugat pe lista țintelor, au spus sursele.

Decizia comandanților de rang înalt de a ignora avertismentele a fost luată din rațiuni de „viteză”, au spus două dintre surse, pe fondul grabei de a furniza ținte la începutul războiului. Însă această decizie a contribuit direct și la lovirea accidentală a școlii, au adăugat sursele.

Bombardamentul a ucis cel puțin 168 de copii și 14 profesori, potrivit presei de stat iraniene. Aceste cifre ar face din atac unul dintre cele mai grave incidente cu victime civile din istoria militară recentă a SUA. Armata americană a deschis o anchetă în zilele de după bombardament.

Oficialii militari americani „au știut în câteva zile cum s-a produs greșeala”, a spus una dintre surse. „Era evident că informațiile erau vechi”. La câteva luni după aceea, Pentagonul nu a publicat rezultatele anchetei privind incidentul.

Pe locul școlii de fete Minab se afla, în trecut, un complex al IRGC

Un oficial de la Casa Albă a declarat pentru CNN că „această anchetă este în curs”. „Așa cum am spus, Statele Unite nu vizează civili”, a adăugat oficialul. Detaliile din spatele deciziei clarifică felul în care presiunea de dinaintea războiului pentru identificarea țintelor a contribuit la lovirea accidentală a școlii.

Pentagonul a transmis întrebările privind procesul de selectare a țintelor către Comandamentul Central al SUA. CENTCOM a refuzat să comenteze, invocând ancheta în curs.

Lovitura din 28 februarie asupra școlii Shajareh Tayyiba din Minab a avut loc în timp ce armata americană ataca un obiectiv al Gardienilor Revoluției aflat în apropiere, potrivit unei anchete militare preliminare relatate de CNN.

Imagini satelitare din 2013 arătau că școala și baza Gardienilor Revoluției făcuseră cândva parte din același complex. Însă, imagini din 2016 arată că între școală și restul bazei fusese ridicat un gard și că fusese construită o intrare separată pentru școală. În decembrie 2025, imaginile arătau zeci de oameni care păreau să se joace în curtea școlii.

Lovitura a avut loc în prima zi a operațiunilor americane împotriva Iranului, în timp ce oficialii militari americani și analiștii de informații se grăbeau să actualizeze datele privind mii de ținte. Analiștii nu au reușit să actualizeze toate evidențele relevante din bazele de date ale Pentagonului înainte de începerea bombardamentelor, au spus sursele.

Prin urmare, informațiile pentru multe dintre țintele adăugate pe lista de lovituri aveau peste zece ani vechime, inclusiv cele privind obiectivul Gardienilor Revoluției aflat lângă școala primară.

Având în vedere calendarul accelerat, oficialii militari și analiștii de informații s-au grăbit să actualizeze mai întâi evidențele pentru ceea ce erau considerate ținte „de nivel superior”, cele care aveau cele mai mari șanse să fie lovite primele, au declarat două surse pentru CNN.

Țintele „de nivel superior” erau în mare parte ținte mobile și obiective despre care se credea că reprezintă cea mai mare amenințare pentru forțele americane, au explicat sursele, precizând că oficialii militari au reușit, în mare parte, să actualizeze aceste evidențe înainte de lansarea primelor bombe.

„Așa revalidau rapid țintele, prioritizând ceea ce consideram cel mai periculos pentru forțele americane și pentru misiune, cum ar fi amplasamentele de rachete și aeronavele”, a spus prima sursă.

Obiectivele fixe, precum ținta care s-a dovedit a fi o școală, erau considerate în general de nivel inferior, deoarece nu se deplasează, a explicat a doua sursă, precizând că analiștii nu au putut actualiza multe dintre aceste evidențe înainte de începerea războiului.

Trump a dat vina pe regimul iranian

Bazele de date pentru selectarea țintelor, cunoscute ca Modernized Integrated Database, sau MIDB, și Machine-Assisted Analytic Rapid-Repository System, sau MARS, indicau clar că informațiile privind țintele iraniene trebuiau actualizate înainte de a fi folosite, au spus două dintre surse.

MIDB este sistemul mai vechi de selectare a țintelor al Pentagonului, construit în anii 1980. El se bazează în mare parte pe introducerea manuală a datelor de către analiști.

MARS este platforma digitală mai nouă a departamentului, bazată pe inteligență artificială, care a fost pusă în uz operațional la începutul acestui an și este menită să înlocuiască MIDB.

Ambele sisteme sunt folosite, însă efortul de trecere integrală la MARS este întârziat cu ani, iar datele oficiale privind țintele se bazează în continuare pe MIDB, potrivit unei surse familiarizate cu instrucțiuni revizuite recent ale Pentagonului.

Un analist semnalase anterior modificările de la amplasament într-un alt instrument digital de informații, însă acel instrument nu era conectat la baza oficială de date folosită pentru stabilirea țintelor, a declarat prima sursă pentru CNN. Iar acea informație nu le-a fost transmisă niciodată comandanților militari.

Avertismentul analistului și felul în care lacunele existente în baza de date de informații a Pentagonului ar fi putut contribui la bombardarea accidentală a școlii se numără printre aspectele examinate în cadrul anchetei aflate în curs, a adăugat aceeași sursă.

Imediat după bombardament, Trump a sugerat că Iranul ar putea fi de vină pentru atac, iar ulterior a spus că responsabilitatea s-ar putea să nu fie stabilită niciodată. Secretarul apărării, Pete Hegseth, a spus că lovitura va fi investigată „temeinic”, adăugând că SUA au „încercat prin toate mijloacele posibile să evite victimele civile”.

O decizie a lui Hegseth a fost fatală pentru școala din Minab

Mai multe surse au declarat pentru CNN că lideri de rang înalt de la Pentagon au făcut presiuni asupra oficialilor militari pentru a furniza rapid ținte în perioada imediat premergătoare războiului, iar această cerere a persistat pe durata conflictului de câteva săptămâni, punând presiune pe CENTCOM și pe analiștii de informații însărcinați cu identificarea obiectivelor ce puteau fi lovite.

„Pentagonul presează pe toată lumea să se miște mai repede”, a declarat una dintre surse pentru CNN, vorbind despre decizia de a trece peste avertismentele privind informațiile vechi. „Sunt implicați mulți foști oameni din fonduri speculative și personaje făcute pentru televiziune. Dar nici conducerea CENTCOM nu s-a opus.”

Un alt factor care a crescut riscul unei greșeli, potrivit a două surse familiarizate cu procesul decizional, a fost faptul că echipele pentru reducerea riscurilor pentru civili și răspunsul la incidente de la CENTCOM și de la alte comandamente erau deja subdimensionate, din cauza deciziei lui Hegseth de a reduce programul la începutul mandatului său.

Reprezentanții de presă ai secretarului apărării american nu au răspuns unei solicitări de comentarii privind schimbările făcute de Hegseth în domeniul reducerii victimelor civile, a scris CNN.

Hegseth și-a descris în repetate rânduri dorința de a le permite comandanților din teren să acționeze mai rapid prin eliminarea constrângerilor, lucru pe care l-a rezumat prin formula „letalitate maximă, nu legalitate călduță”.

Înaintea războiului cu Iranul, Hegseth a făcut reduceri ample în programele de reducere a riscurilor pentru civili și răspuns la incidente și a diminuat cu peste 90% personalul acestor echipe din cadrul comandamentelor militare. Măsura a inclus eliminarea specialiștilor în protecția civililor din echipele de elaborare a țintelor și reducerea echipei de zece persoane de la Comandamentul Central la un singur angajat cu normă întreagă, au declarat surse pentru CNN.

„Știu că echipa de la CENTCOM care se ocupa de reducerea riscurilor pentru civili încerca în continuare să facă treaba cât mai bine posibil, doar că nu avea personalul și resursele necesare din cauza lui Hegseth”, a spus una dintre surse.