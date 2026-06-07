Pete Hegseth atacă Europa pentru "invazia" migranţilor pe plajele sale, în discursul rostit la 82 de ani de la Debarcarea în Normandia

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a criticat statele europene pentru politica lor privind migraţia. FOTO: Getty Images

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a criticat statele europene pentru politica lor privind migraţia, acuzându-le că permit ceea ce el a descris drept o "invazie" pe ţărmurile lor, într-un discurs rostit în în Normandia, la 82 de ani după ce forţele aliate au debarcat pe plajele franceze pentru a elibera nord-vestul Europei ocupat de Germania nazistă în 1944, scrie BBC.

Hegseth a vorbit în Normandia, la 82 de ani după ce forțele aliate au debarcat pe plajele franceze pentru a elibera nord-vestul Europei ocupat de naziști în 1944.

"Din păcate, astăzi, alte plaje europene sunt luate cu asalt de alte ideologii periculoase. Plaje din Spania, Italia, Grecia și Bulgaria. Bărci și bărbați sosesc. Când vor face capitalele europene ceva în privința acestei invazii?", a spus Hegseth.

Migrația a devenit o temă politică majoră în Europa, în contextul în care partidele care susțin politici dure în domeniul imigrației au crescut puternic în sondaje.

Comentariile lui Hegseth reprezintă o nouă critică la adresa politicii europene privind migrația venită din partea unor membri de rang înalt ai administrației Trump.

Vineri, vicepreședintele american JD Vance a pus moartea studentului britanic Henry Nowak, în vârstă de 18 ani, înjunghiat mortal anul trecut la Southampton de Vickrum Digwa, pe seama "invaziei masive a migranților" și a spus că "singurul răspunsv ar trebui să fie "indignarea justificată". Downing Street a reacționat criticând "oamenii care încearcă să intervină în democrația noastră" și a adăugat că familia Nowak va spus că nu dorește ca moartea lui să fie folosită pentru a crea și mai multă divizarev.

Parchetul din Anglia și Țara Galilor, a confirmat că Digwa s-a născut britanic.

Vorbind în Franța, Hegseth a afirmat că, în anii care au trecut de la Ziua Z, unele capitale europene au devenit prea "obișnuite" cu libertățile câștigate cu greu, uitând că „libertatea nu este gratuită”. „Bărbații care au luptat și au murit aici au redat libertatea Europei”, a spus Hegseth. „Această libertate trebuie menținută de actuala generație de lideri și militari, altfel ceea ce au apărat ei a fost doar temporar.”

Președintele american Donald Trump a criticat, de asemenea, politica europeană în materie de imigrație, spunând anul trecut, la ONU, că țările europene "se duc de râpă"din cauza "migrației necontrolate". În replică, premierul britanic Sir Keir Starmer a spus că remarcile președintelui „nu sunt corecte”, acceptând totodată "provocarea" combaterii migrației ilegale, în special a traversărilor Canalului Mânecii cu ambarcațiuni mici.

Sosirile pe mare în Europa continentală au atins un vârf în 2015, când ONU a anunțat că peste un milion de persoane au traversat Marea Mediterană. Între aprilie 2025 și martie 2026, au fost înregistrate, cumulat, 169.341 de sosiri pe mare în Regatul Unit, Grecia, Italia, Spania și Cipru. Traversările către Regatul Unit au reprezentat aproximativ 23% din total. Între 1 ianuarie și 3 iunie 2026, un total de 9.142 de persoane au traversat Canalul Mânecii cu ambarcațiuni mici, din Franța către Regatul Unit. Numărul a fost cu 38% mai mic decât în aceeași perioadă a anului precedent.

În decembrie, administrația Trump și-a prezentat noua Strategie Națională de Securitate, care afirma că, dacă tendințele actuale continuă, Europa va deveni "de nerecunoscut în 20 de ani sau mai puțin", iar problemele sale economice sunt "umbrite de perspectiva reală și mult mai dură a unei ștergeri civilizaționale".

Pe plan intern, administrația Trump a făcut din politica anti-imigrație un pilon central al agendei sale, agenții ICE efectuând mii de arestări din ianuarie 2025.