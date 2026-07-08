Prețul petrolului a crescut brusc, după anunțul lui Trump despre Iran. Panică pe bursele internaționale

Creșterea prețului petrolului vine după săptămâni de scădere. Foto: Getty Images

Prețul petrolului a crescut cu peste 6% iar bursele internaționale au înregistrat scăderi miercuri, după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că acordul cu Iranul „s-a terminat”. Barilul de țiței Brent, considerat de referință pentru tranzacțiile internaționale cu petrol, a ajuns la 78,93 dolari, informează CNN.

Creșterea prețului la petrol vine după ce, timp de câteva săptămâni de zile, acesta începuse să scadă, ca reacție la anunțul făcut de SUA și Iran de a încheia un acord pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Strâmtoarea Ormuz e blocată de regimul de la Teheran, după declanșarea, pe 28 februarie 2026, a atacurilor SUA și Israel asupra Iranului. Prin strâmtoarea, este transportată o cincime din producția mondială de petrol.

În prezent, prețul barilului de petrol rămâne în continuare sub valorile record, de peste 120 de dolari barilul, înregistrate în primele zile după izbucnirea războiului din Iran.

Piețele de acțiuni au scăzut și ele puternic, în urma anunțului lui Trump. Futures-urile Dow și Nasdaq au scăzut cu 1,3% și, respectiv, 1,6%, iar futures-urile S&P 500 au scăzut cu 1%. Indicii principali de acțiuni din Europa au pierdut aproximativ 2%. În Asia, KOSPI din Coreea de Sud a încheiat cu 5,4% mai jos, iar Nikkei din Japonia a pierdut 2,1% la închidere. Între timp, Hang Seng din Hong Kong a urcat cu 3%.