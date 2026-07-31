Aproape jumătate dintre migranții care au trecut în Ceuta s-ar fi întors de bunăvoie în Maroc

2 minute de citit Publicat la 17:10 31 Iul 2026 Modificat la 17:10 31 Iul 2026

Forțele marocane au respins mulțimile cu bastoane și gaze lacrimogene la porțile orașului Ceuta. FOTO: Hepta

Ministerul de Interne al Spaniei a declarat că aproximativ 50.000 de migranți au trecut granița în Ceuta, o exclavă spaniolă din Africa de Nord, pe uscat și pe mare, începând de joi, potrivit Reuters.

Aproximativ 25.000 dintre aceștia s-au întors deja de bunăvoie în Maroc, a adăugat acesta.

Forțele marocane au respins mulțimile cu bastoane și gaze lacrimogene la porțile orașului Ceuta, încercând să împiedice mai mulți oameni să intre în micul teritoriu spaniol care se întinde pe o fâșie de pământ nisipoasă.

Juan Jesus Vivas, șeful administrației locale din Ceuta, a declarat că până la 60.000 de persoane au trecut cu forța granița și 34 au murit. Anterior, autoritățile spaniole declaraseră că 19 cadavre au fost găsite în apă.

Asaltul masiv de la graniță a provocat diviziune în Europa, unde liderii altor state membre ale UE au cerut Spaniei să se asigure că incidentul este ținut sub control.

Partidele de dreapta de pe întreg continentul au dat vina pe politicile de migrație relativ laxe ale Spaniei, inclusiv o amnistie acordată sutelor de mii de migranți neautorizați în acest an.

Franța a declarat că intensifică controalele la frontiera sa cu Spania, iar Italia a amenințat că va suspenda Spania din schema de frontiere deschise interne a UE.

Scene haotice au avut loc peste noapte în orașul marocan Fnideq, lângă granița cu Ceuta, unde se adunaseră mii de migranți.

Vehiculele au fost incendiate în mijlocul ciocnirilor dintre migranți și autoritățile care încercau să oprească mulțimile. Cel puțin opt vehicule au fost incendiate.

Autoritățile au desfășurat camioane cu tunuri de apă și au consolidat securitatea la porțile de trecere, respingând în mod repetat migranții care încercau să se apropie.

Un migrant a descris că a fost prins într-o busculadă în timpul unei tentative de traversare, în timp ce traficul spre Fnideq bloca drumurile.

Unde se află Ceuta

Ceuta este o linie de coastă controlată de Spania, care se întinde în Marea Mediterană din Maroc. Ceuta și Melilla, un alt oraș autonom spaniol din nordul Marocului, au singurele frontiere terestre ale Uniunii Europene cu Africa. Cele două orașe găzduiesc fiecare aproximativ 85.000 de locuitori.

Ambele orașe se confruntă periodic cu creșteri ale tentativelor de traversare ale migranților care încearcă să ajungă în Europa, dar aproximativ 50.000 de persoane care trec granița într-o singură zi este un eveniment fără precedent.

Franța este în contact cu autoritățile spaniole și marocane cu privire la punctele de trecere ale frontierei Ceuta, a declarat echipa președintelui francez Emmanuel Macron.

Franța este pregătită să asiste Spania, dacă este necesar, inclusiv prin intermediul Agenției Europene pentru Frontieră și Garda de Coastă, Frontex. Macron i-a cerut ministrului de Interne, Laurent Nuñez, să consolideze controalele la frontiera cu Spania.

Frontex este agenția UE pentru frontiere și ajută statele UE să își gestioneze frontierele externe.

De asemenea, poate asista țările din afara UE cu care a semnat acorduri, operând pe întregul teritoriu al acestora și exercitând competențe precum controalele la frontieră și înregistrarea persoanelor.

Separat, prim-ministrul britanic Andy Burnham a numit situația „îngrijorătoare” și a oferit, de asemenea, sprijin.