Franța și Italia suspendă Spațiul Schengen la granița cu Spania după criza migranților din Ceuta: "O amenințare la frontierele Europei"

5 minute de citit Publicat la 19:33 31 Iul 2026 Modificat la 19:48 31 Iul 2026

Nuñez a anunțat într-o postare pe X că unitățile locale de poliție și armată vor fi mobilizate pentru verificări. FOTO: Hepta

Franța și Italia suspendă Spațiul Schengen la frontiera cu Spania, prin introducerea controalelor la graniță, în contextul crizei migranților din Ceuta, unde zeci de mii de persoane au trecut cu forța din Maroc în exclava spaniolă. Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat vineri că a ordonat controale sporite la frontiera cu Spania, de teama că miile de migranți care au intrat cu forța în exclava spaniolă Ceuta ar putea călători nestingheriți în întregul spațiu Schengen, potrivit Politico.

Nuñez a anunțat într-o postare pe X că unitățile locale de poliție și armată vor fi mobilizate pentru verificări și a declarat într-un interviu acordat postului de radio RTL că este în contact cu autoritățile spaniole.

De asemenea, și guvernul de la Roma a anunțat că suspendă Spațiul Schengen cu Spania, ca răspuns la trecerile masive ilegale ale frontierei în Ceuta.

Deși Italia nu are o frontieră terestră cu Spania, măsura va afecta persoanele care călătoresc cu avionul sau cu barca între cele două țări.

Ministerul de Interne al Italiei a declarat într-un comunicat că a convenit, de asemenea, cu Parisul să consolideze controalele de-a lungul frontierei terestre franco-italiene.

„Avem o unitate mobilă care este în serviciu non-stop”, a declarat el la RTL.

Biroul lui Nuñez nu a oferit imediat detalii suplimentare despre locul în care vor avea loc controalele sporite.

Reacții politice în statele UE

Candidatul francez de centru-dreapta la președinție, Edouard Philippe, a cerut un „răspuns european” la criză, dar a subliniat că țara sa „trebuie să consolideze imediat controlul frontierei noastre cu Spania. Niciun migrant nu trebuie să fie lăsat să intre ilegal pe teritoriul național”.

Franța face parte din spațiul Schengen, dar și-a reînnoit în mod repetat autorizația de a efectua controale temporare la frontierele interne de la atacurile teroriste de la Paris din noiembrie 2015, utilizând prevederi din Codul Frontierelor Schengen care permit astfel de măsuri ca răspuns la amenințări grave la securitate.

Însă imaginile cu migranții care se revarsă în Ceuta, un oraș autonom cu aproximativ 80.000 de locuitori și una dintre singurele două frontiere terestre ale Uniunii Europene cu Africa, au atras atenția mult dincolo de Paris - în special în rândul partidelor de dreapta și extremă dreapta din întreaga Europă, care au profitat de incident pentru a cere restricții sporite asupra migrației.

Cu toate acestea, se aplică deja reguli speciale în Ceuta, iar controalele de identitate sunt efectuate la călătoria din exclavă către Spania peninsulară sau alte țări Schengen.

„Imaginile provenite din Ceuta sunt șocante și demonstrează, încă o dată, că imigrația ilegală necontrolată reprezintă o amenințare reală la adresa securității frontierelor Europei”, a scris prim-ministrul italian Giorgia Meloni pe X.

Javí Lopez, vicepreședintele Parlamentului European și membru al Socialiștilor și Democraților, a numit comentariile lui Meloni „nedemne de un partener european”.

Ministrul austriac al Migrației, Claudia Bauer, a declarat pentru Politico că guvernul său o susține pe Meloni și a acuzat Spania că „efectiv acordă bilete de intrare în Uniunea Europeană” prin acordarea statutului legal pentru peste 1 milion de migranți neautorizați, numind schema o „decizie dezastruoasă”.

Avertismentul șefei Comisiei Europene

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a numit imaginile provenite din Ceuta „inacceptabile”, spunând că Europa „nu poate permite nimănui să vină în Uniunea noastră fără a respecta regulile noastre”. Ea a confirmat că, în colaborare strânsă cu Spania, comisarul UE pentru migrație, Magnus Brunner, „este pregătit să călătorească în puncte critice”.

Comisia se coordonează cu Spania, țările UE și organizațiile internaționale înainte de a trage concluzii despre declanșatoarele crizei, a declarat un oficial al Comisiei, familiarizat cu discuțiile, căruia i s-a acordat anonimatul deoarece nu este autorizat să vorbească cu presa.

Joi, Sánchez a declarat că „guvernul Spaniei este pe deplin angajat să ofere un răspuns imediat la situația din Ceuta...și să pregătească măsurile necesare pentru a restabili normalitatea cât mai curând posibil”.

Guvernul spaniol a desfășurat unități militare în Ceuta, iar Sánchez urmează să o viziteze vineri.

Surse UE: Spania nu poate fi dată afară din Schengen

Excluderea Spaniei din spațiul european de liberă circulație Schengen, cerută de mai multe state UE după intrarea ilegală a zeci de mii de migranți în exclava nord-africană Ceuta, nu este posibilă.

Măsura nu este prevăzută de textele europene și nici nu ar fi acceptată de Comisia Europeană, notează vineri AFP.

Italia a fost, joi, prima țară care a transmis că spațiul Schengen ar trebui închis pentru Spania, după ce în exclava spaniolă au intrat 60.000 de mii de migranți dinspre Maroc.

Alte state membre ale UE, precum Finlanda, Danemarca și Republica Cehă, au cerut, la rândul lor, excluderea Spaniei din Schengen.

Șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a afirmat că va convoca, împreună cu șefa executivului din Italia, Giorgia Meloni, o reuniunie a liderilor europeni pentru a discuta situația.

Premierul ceh Andrej Babis i-a reproșat premierului spaniol Pedro Sanchez că i-a încurajat pe migranți.

Babis a invocat programul guvernului de la Madrid, prin care mai mult de o jumătate de milion de migranți fără acte au obținut deja un statut legal în Spania.

De ce nu poate fi Spania dată afară din Schengen

Conform cadrului legal referitor la spațiul de liberă circulație, un stat membru nu poate fi exclus și nici suspendat din Schengen.

Singura măsură prevăzută de codul Schengen este instituirea unor controale temporare și excepționale la granițele dintre statele membre, în caz de "amenințare gravă pentru securitatea internă sau ordinea publică".

Acest tip de măsură a mai fost aplicat de unele state țări Schengen pentru a combate migrația ilegală.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a calificat drept "inacceptabile" imaginile care arată valul de migranți din Ceuta și a cerut returnarea acestora către Maroc, conform normelor UE.

Pe de altă parte, oficiali de la Bruxelles au dat de înțeles că ideea excluderii unei țări din Schengen nu ar fi agreată de Comisia Europeană.

Un astfel de oficial european a declarat pentru AFP că "înțelege îngrijorările unor guverne", dar a insistat că prioritatea trebuie să fie, în primul rând, "securizarea frontierelor externe" ale UE.

Comisia Europeană a transmis că actuala criză se limitează la exclava Ceuta, situată pe continentul african, fără să fie înregistrate deplasări secundare ale migranților de acolo în interiorul UE.

Sanchez recunoaște că legislația spaniolă i-a încurajat pe migranți

Potrivit Ministerului de Interne spaniol, până vineri după-amiază peste 37.500 dintre cei circa 60.000 de migranți ajunși în Ceuta au revenit în Maroc.

Corpurile a 43 de migranți au fost recuperate de pe coastă, după ce au murit înecați, în timp ce înotau spre exclava spaniolă.

Premierul Pedro Sanchez a declarat că acest val migrator brusc și masiv este generat de o interpretare pe care grupările de trafic de persoane au dat-o unei hotărâri recente a justiției spaniole cu privire la la returnarea migranților sosiți pe mare.

Conform acestei hotărâri, "nu pot fi returnate la frontieră persoanele care ar sosi în Spania pe mare", a spus Sanchez, adăugând că "această interpretare (...) s-a răspândit ca focul în ultimele ore".

El a mai declarat că ia în calcul schimbarea legislației pentru a facilita returnările la graniță.