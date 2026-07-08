Trump susține că Iranul vrea să-l asasineze și că este „ținta numărul unu” a regimului: „Sunt niște gunoaie. Așa fac de 47 de ani”

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Donald Trump a declarat, miercuri, că este „ținta numărul unu” a iranienilor și că regimul de la Teheran vrea să-l asasineze. Declarația a fost făcută la conferința de presă finală a președintelui american de la summitul NATO, miercuri.

Trump a povestit din nou în fața reporterilor cu au ucis Israelul și SUA majoritatea conducerii de rang înalt a Iranului în timpul primelor zile de război, după care s-a întrebat dacă ar putea să le împărtășească soarta și el, având în vedere că este „ținta numărul unu”.

„Au avut lideri. Nu mai au. Apoi au avut alți lideri, nu-i mai au nici pe ei. Acum au alți lideri, ar putea să nu-i mai aibă nici pe aceștia. Cine știe? Și știți ce, poate că nici eu n-o să mai fiu, pentru că sunt ținta lor numărul unu”, a spus Donald Trump.

„Sunt ținta numărul unu pentru că sunt niște gunoaie. Așa se comportă ei și așa s-au comportat vreme de 47 de ani. Eu fac ce e bine pentru țară”, a adăugat președintele SUA.

Comentariile președintelui cu privire la „statutul” său de țintă au fost făcute la puțin timp după ce a descris actuala conducere a Iranului drept „un pic dusă cu pluta”, în aceeași declarație în care a spus că echipa sa de negociere „discută cu oameni extraordinari” de partea iraniană.

Contradicții și amenințări

Deși i-a descris pe liderii iranieni drept „nebuni”, Trump a sugerat și că actuala conducere de la Teheran este „puțin mai rațională” decât foștii lideri de rang înalt uciși în atacuri aeriene cu câteva luni în urmă.

„Nivelul unu a dispărut, nivelul doi a dispărut. Acesta este nivelul trei. Cred că sunt mai raționali”, a spus el, înainte să se contrazică și să afirme că liderii rămași s-ar putea să nu acționeze rațional, judecând după „acțiunile lor din ultima săptămână sau două”. Trump se referea la atacurile Iranului asupra transportului maritim din Strâmtoarea Ormuz, care au dus acum la reluarea bombardamentelor aeriene americane și la noi amenințări din partea sa privind o nouă escaladare a războiului.

Liderii iranieni au avut planuri de asasinare a lui Trump și a altor foști membri de rang înalt ai primei sale administrații încă de la sfârșitul lui 2019, când acesta a ordonat uciderea generalului Qassem Soleimani, lider al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, într-un atac cu dronă.

În timpul campaniei sale prezidențiale din 2024, Trump a mers la evenimente cu un avion privat nemarcat, aparținând prietenului său și viitor emisar pentru pace, Steve Witkoff, în loc să zboare cu Boeingul 757 inscripționat cu numele său și poreclit „Trump Force One”.

La acea vreme, Secret Service și oficiali din serviciile de informații se temeau că Iranul avea agenți pe teritoriul SUA cu acces la rachete sol-aer portabile.

Alți foști consilieri ai lui Trump, inclusiv fostul său consilier pentru securitate națională, John Bolton, și fostul secretar de stat, Mike Pompeo, au beneficiat ani la rând de protecția Secret Service din cauza amenințărilor legate de implicarea lor în uciderea lui Soleimani. Însă, Trump a ordonat retragerea protecției lor după revenirea la putere, deoarece ambii îl criticaseră în perioada în care se afla în afara Casei Albe.